تستعرض ساب، الشركة الرائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، أبرز حلولها عالمية المستوى في معرض ميليبول قطر والذي يقام من 29 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الجناح D-019.

وتعرض ساب في ميليبول مجموعة من الابتكارات والأنظمة المتطورة التي توفر الميزات تشغيلية والوعي الظرفي، إضافةً إلى حلول متكاملة تدعم أولويات الدفاع والأمن القومي في دولة قطر والمنطقة.

وقالت هيلين بيتمان، المدير العام لدى شركة ساب في الشرق الأوسط: ’’تواصل شركة ساب ترسيخ بصمتها القوية في منطقة الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نتواصل دومًا مع أصحاب المصلحة وشركائنا في القطاع. نحن متواجدون في دولة قطر منذ عام 2010، حيث استمر نمو أعمالنا على مر السنين وساهمنا في بناء مجتمعٍ قويٍ وآمنٍ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. يمثل معرض ميليبول قطر فرصة لتعزيز شراكاتنا الحالية في الدولة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون‘‘.

وسوف تستعرض الشركة أبرز حلولها الدفاعية والأمنية خلال المعرض الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام:

غلوبال أي GlobalEye : أحدث نماذج طائرات الإنذار المبكر والتحكم متعددة المجالات. والذي يقدم حلولاً متقدمة ومبتكرة في مجالات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية مع مجموعة من أجهزة الاستشعار النشطة والسلبية التي توفر إمكانية الكشف بعيد المدى عن الأجسام وتحديد هويتها برًّا وجوًا وبحرًا.

: أحدث نماذج طائرات الإنذار المبكر والتحكم متعددة المجالات. والذي يقدم حلولاً متقدمة ومبتكرة في مجالات الإنذار المبكر والمراقبة الجوية مع مجموعة من أجهزة الاستشعار النشطة والسلبية التي توفر إمكانية الكشف بعيد المدى عن الأجسام وتحديد هويتها برًّا وجوًا وبحرًا. دبلوي نت DeployNet : نظام الاتصالات التكتيكية الشامل القابل للنقل الخاص بالمهمات الحرجة والذي يعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد – LTE/5G ويوفر نطاق ترددي عالي السعة لإتاحة تبادل البيانات بشكل آمن واتصالات سريعة وموثوقة.

: نظام الاتصالات التكتيكية الشامل القابل للنقل الخاص بالمهمات الحرجة والذي يعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد – ويوفر نطاق ترددي عالي السعة لإتاحة تبادل البيانات بشكل آمن واتصالات سريعة وموثوقة. رادار جيراف Giraffe 1X : أحد الرادارات الرائدة من طراز Giraffe ، يزود المستخدمين بشكل مباشر ببيانات أهداف الدفاع الجوي عالية الجودة، والكشف عن الطائرات بدون طيار للدفاع المضاد لها، ويوفر قدرة الاستشعار والتحذير للصواريخ المدفعية والقذائف.

: أحد الرادارات الرائدة من طراز ، يزود المستخدمين بشكل مباشر ببيانات أهداف الدفاع الجوي عالية الجودة، والكشف عن الطائرات بدون طيار للدفاع المضاد لها، ويوفر قدرة الاستشعار والتحذير للصواريخ المدفعية والقذائف. مجموعة الأبراج الرقمية :r-TWR أحدث الحلول في مجال إدارة الحركة الجوية والذي يوفر جميع إمكانيات برج مراقبة الحركة الجوية التقليدي ولكن مع مزايا إضافية متعددة بسبب نهجه الرقمي بما في ذلك تقديم رؤية واضحة في جميع الظروف الجوية. ويمكن استخدامه لكل من العمليات المدنية والعسكرية من أي موقع، سواء في الموقع أو عن بُعد.

يمكن لزوار معرض ميليبول قطر التعرف على أبرز حلول شركة ساب التي تساهم في تعزيز أمن المجتمعات في الجناح D-019.

نبذة عن شركة ساب:

تعد ساب شركة رائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، وتكمن مهمتها في تعزيز أمن الأفراد والمجتمعات. تتخطى ساب باستمرار حدود التكنولوجيا لصنع عالم أكثر أمانًا واستدامةً، وذلك بدعم موظفيها الذي يصل عددهم إلى 22000. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة الأنظمة المتقدمة في مجال الطيران والأسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة الاستشعار وأنظمة ما تحت الماء. يقع المقر الرئيسي للشركة في السويد، وتتوزع عملياتها على جميع أنحاء العالم حيث تشكل جزءًا مهمًا من القدرة الدفاعية المحلية لدول عدة.

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