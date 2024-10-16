دبي، الإمارات العربية المتحدة- تشارك كلاوديرا، المنصة الهجينة الحقيقية الوحيدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، في معرض جيتكس جلوبال 2024 ، الفعالية الأبرز في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط ، حيث من المقرر أن تكشف كلاوديرا عن أحدث ما توصلت إليه من ابتكارات والتي تهدف لتلبية متطلبات الشركات في الشرق الأوسط التي تسعى إلى إيجاد حلول قابلة للتطوير وآمنة وفعالة لإدارة البيانات والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي. وذلك في ظل تسابق الشركات في المنطقة لاعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وفي ظل التطور المستمر الذي يشهده الاقتصاد الرقمي في المنطقة، تعمل المؤسسات على الاستفادة من البيئات السحابية الهجينة لزيادة الإنتاجية وضمان الامتثال التنظيمي وتحقيق قيمة مضافة من خلال بيانتها . ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة كلاوديرا، فإن 71% من المؤسسات في الشرق الأوسط تستخدم بالفعل السحابة العامة، فيما تخطط 86% منها لنقل المزيد من البيانات إلى السحابة في السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بالحاجة إلى المرونة والتحكم بالبيانات والأمان.

وستقدم كلاوديرا خلال معرض جيتكس العالمي 2024 حلولها المتطورة، بما في ذلك خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا التي أطلقتها حديثاً كجزء من منصة إنفيديا للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. تعمل هذه الخدمة على تسريع عملية نشر وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق بما يصل إلى 36 ضعفاً، مما يوفر للمؤسسات قاعدة آمنة وقابلة للتطوير وذات أداء عالي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي من المراحل التجريبية إلى الإنتاج على نطاق واسع.

وتتضمن الابتكارات الرئيسية التي ستسلط ”كلاوديرا“ الضوء عليها في معرض جيتكس ما يلي:

خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا: من خلال الاستفادة من وحدات معالجة الرسومات ( تينسور كور) من إنفيديا ووحدات معالجة الرسومات والخدمات المصغرة المدمجة ، توفر خدمة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي من كلاوديرا إنتاجية تبلغ 4 أضعاف إنتاجية وحدات المعالجة المركزية التقليدية للنماذج اللغوية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح التطوير السريع للمساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول معالجة اللغة الطبيعية.

رؤية سحابية هجينة حقيقية: تواصل كلاوديرا دفع رؤيتها للبيئات السحابية الهجينة الحقيقية من خلال منصة موحدة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. تسمح هذه المنصة بحركة سلسة للبيانات وأحمال العمل عبر البيئات المحلية والسحابية، مما يضمن الأمان وقابلية التوسع والامتثال للوائح المحلية المتعلقة بحماية البيانات.

بنية بحيرة البيانات المفتوحة: من خلال الجمع بين مرونة بحيرات البيانات والأداء العالي لمستودعات البيانات، تدعم بحيرة البيانات من كلاوديرا البيئات الهجينة والمتعددة السحابات، مما يسهل على المؤسسات إدارة ممتلكاتها الكاملة من البيانات.

تعزيز الأمن والحوكمة: تقدم كلاوديرا ميزات على مستوى المؤسسات مثل التحكم في الوصول وحسابات الخدمة والتدقيق وإدارة النسب، مما يضمن نشر البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال مع التركيز على الخصوصية والحوكمة.

وفي تعليقه على مشاركة كلاوديرا في جيتكس جلوبال 2024 قال كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة ”كلاوديرا“: ”تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً رقمياً هائلاً، حيث تلعب السحابة الهجينة دوراً رئيسياً في إطلاق نماذج أعمال جديدة ورفع مستوى الكفاءة. كما تؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس 2024 على التزامنا بمساعدة الشركات الإقليمية على تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها من خلال منصة البيانات الهجينة وقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية القابلة للتطوير.“

وفي ظل التحول المتسارع لمختلف القطاعات في المنطقة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فإن كلاوديرا مستعدة لمواجهة التحديات الرئيسية مثل التحكم بالبيانات ومخاطر الامتثال وحوكمة الذكاء الاصطناعي. حيث تُظهر النتائج التي توصلت إليها شركة ديلويت مؤخراً، أنه على الرغم من التقدم في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث زادت أكثر من ثلثي المؤسسات من ميزانياتها المخصصة للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مخاطر الامتثال والحوكمة تشكل عوائق كبيرة. تتعامل منصة كلاوديرا من هذه المخاوف، وتوفر للشركات حلاً موثوقاً وخاصاً لنشر الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيتم عرض منصة التحكم الهجينة من كلاوديرا لعرض كيف يمكن للشركات الحصول على واجهة مستخدم موحدة لمراقبة عمليات النشر والتحكم فيها وتحسينها عبر البيئات الهجينة. يساعد هذا النهج الموحّد الشركات في الشرق الأوسط على التعامل مع تعقيدات إدارة السحابة الهجينة، مما يضمن الاستمرارية التشغيلية وتعزيز مرونة الأعمال.

ويمكن لزوار معرض جيتكس تجربة العروض التوضيحية الحية، وحضور جلسات تضم خبراء كلاوديرا، والتحاور معهم، واكتساب رؤى حول كيفية تحويل حلول كلاوديرا للبيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

يمكنكم زيارة جناح كلاوديرا في معرض جيتكس العالمي 2024 في الجناح رقم H9-A10 في القاعة رقم 9 واكتشاف ابتكارات الشركة التي تلعب دوراً مهماً في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة في الشرق الأوسط.

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