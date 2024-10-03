الإمارات: شاركت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كراعٍ رسمي وشريك تسريع التصدير للدورة السادسة من "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية"، أكبر منتدى سنوي عن قطاع الغذاء في الشرق الأوسط، حيث جمع المهتمين من قطاع الأغذية والمشروبات، والذي عُقد يومي 2 و3 أكتوبر في فندق لو ميريديان دبي.

وأُقيم "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" 2024 بالشراكة مع غرف دبي وبدعم من وادي تكنولوجيا الغذاء، وبرعاية مجموعة من مُصنِّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتطرق المنتدى إلى مناقشة قضايا الأمن الغذائي الإقليمي والاستدامة والابتكار وسبل الحفاظ على صحة المستهلك، واستكشاف آفاق تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع شعار المنتدى "التعاون والابتكار والنمو".

وأكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، أن المشاركة في "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" كأحد الرعاة الرسميين تعكس التزام الشركة بتبني مفاهيم الابتكار والاستدامة، باعتبارها ترسي أساساً قوياً لمواجهة التحديات المستقبلية بقطاع الغذاء في ظل التغيرات المناخية، وتتيح آفاقاً جديدة لمشهد الغذاء العالمي وتُسهِّل بناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام على امتداد المنطقة".

وقالت سعادتها: "جاءت مشاركتنا في «منتدى مستقبل الصناعات الغذائية» لهذا العام تماشياً مع التزام «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدعم قطاع الأغذية والمشروبات الذي يُعد في طليعة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة، حيث استفادت أكثر من 20 شركة ضمن القطاع من خدماتنا للدعم الائتماني في عام 2024. وبلغ إجمالي التغطية الائتمانية للشركة عن الربع الثالث من العام الحالي نحو 8 مليار درهم إماراتي، في حين وصل إجمالي حجم العوائد المؤمَّن عليها إلى 2.6 مليار درهم إماراتي".

وأضافت المزروعي: "نؤمن في «الاتحاد لائتمان الصادرات»، بأهمية المواءمة بين استراتيجيات تمكين قطاع الأغذية والترويج للمنتجات الغذائية الإماراتية المنشأ من جهة، واتجاهات الأسواق ومتطلبات المستهلكين من جهة أخرى، بالتوازي مع استكشاف فرص النمو وتطوير الشراكات، بما يدعم نمو القطاع ويعزز الأمن الغذائي ويسهم في زيادة تنوع الاقتصاد الوطني".

وشهد المنتدى هذا العام مشاركةً واسعة من أوساط عالمية فاعلة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث استقطب أكثر من 750 من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأغذية والمشروبات، وما يزيد عن 250 شركة عالمية، إضافةً إلى أكثر من 60 متحدثاً من قادة وخبراء القطاع، مثّلوا أكثر من 70 دولة وشاركوا رؤاهم القيّمة حول مشهد الغذاء المتطور.

وتمحورت موضوعات "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" حول جوانب ثلاثة، وهي "المستهلك مستقبلاً" و"حكومات المستقبل" و"مستقبل الغذاء"، وذلك انعكاساً لمدى ارتباط مستقبل الغذاء الوثيق بديناميكيات سلوك المستهلك والسياسات الحكومية وجوهر ما يتم إنتاجه.

يُذكر أن المنتدى يُمثل أكبر تجمع للمديرين التنفيذيين وصنّاع السياسات، ويُعد منصة للتواصل مع المعنيين وأصحاب المصلحة وخلق فرص للشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في دفع قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي نحو آفاق أرحب من التطور والمرونة.

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