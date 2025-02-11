يواصل قطاع التجزئة لغير الوقود تحقيق نتائج قوية، مع نمو كبير في إجمالي الأرباح بنسبة 12.5% على أساس سنوي

تحقيق كميات وقود قياسية بلغت 15 مليار لتر مسجلة زيادة بنسبة 8.7% على أساس سنوي

توسيع شبكة المحطات بإضافة 59 محطة خدمة جديدة في عام 2024، تشمل 30 محطة قيد التطوير في السعودية مدفوعة باستراتيجية النمو الجديدة

مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024، مما يعادل 10.285 فلساً للسهم الواحد، خاضعة لموافقة المساهمين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة (الرقم AEA006101017)) الرمزADNOCDIST)، عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث حققت أرباح قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.86 مليار درهم (1.05مليار دولار)، بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.و صلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء - باستثناء مكاسب المخزون والبنود غير المتكررة – إلى 3.63 مليار درهم (989 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 11.4% على أساس سنوي.

يأتي هذا الأداء القوي نتيجة لزيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر. كما أفصحت الشركة عن عائد قياسي على رأس المال العامل بنسبة 28.8٪ لعام 2024، وهو الأعلى منذ الطرح العام الأولي للشركة. وهو ما يؤكد على الكفاءة الاستثنائية للشركة في تخصيص رأس المال، وزيادة القيمة للمساهمين.

ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى2.66 مليار درهم (725 مليون دولار)، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في نفس العام، مما يعكس الأساس القوي لشركة أدنوك للتوزيع. وانخفض صافي الربح بنسبة 7.0% على أساس سنوي بعد احتساب الضريبة، كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في خططها لخفض النفقات التشغيلية، حيث وفرت 66 مليون درهم (18 مليون دولار) من النفقات التشغيلية على أساس مماثل في 2024. وتمثل هذه الوفورات تقدّمًا كبيرًا نحو تحقيق هدف الشركة لتوفير 184 مليون درهم (50 مليون دولار) من النفقات التشغيلية على أساس مماثل خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تعكس النتائج القوية التي حققتها أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 التزامنا بتقديم قيمة لعملائنا ومساهمينا. نحن في موقع مثالي لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا الخمسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني التحول الرقمي، وتوسيع نطاق حضورنا في الأسواق. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا واثقون من قدرتنا على مواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة، محلياً ودولياً."

الأداء التشغيلي

سجلت الشركة مستوًى قياسيًّا في إجمالي كميات الوقود المباعة لتبلغ 15.0 مليار لتر في عام 2024، محقّقة زيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة الحركة والتنقل وتوسيع عملياتها الدولية، خاصة في السعودية ومصر. كما ارتفعت كميات وقود الشركة المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6% لتصل إلى 11.9 مليار لتر.

في عام 2024، قامت الشركة بتوسيع شبكة محطاتها بشكل كبير، حيث أضافت 59 محطة خدمة جديدة، بما يشمل 30 محطة تحت التطوير في السعودية. ويعادل النمو في الشبكة ثلاثة أضعاف الهدف السنوي المعلن سابقاً، الذي كان يتراوح بين 15 إلى 20 محطة خدمة، حيث وصل إجمالي شبكة محطات الشركة إلى 896 محطة خدمة، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سرعت أدنوك للتوزيع وتيرة توسيع شبكة محطاتها، وخاصة في السعودية، حيث وصل عدد المحطات الى 100 محطة خدمة تابعة لأدنوك للتوزيع في السعودية، مع خطط لإضافة 30 إلى 40 محطة خدمة أخرى إلى شبكتها في المملكة في عام 2025.

تواصل أعمال التجزئة لغير الوقود تحقيق أداءً متميزاً، حيث سجل إجمالي الأرباح نمواً قويًّا بلغ 12.5% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في حجم المعاملات غير المتعلقة بالوقود، وأعلى معدل تحويل لمتاجر التجزئة خلال خمس سنوات. كما شهدت الشركة ارتفاعاً بنسبة 33% في مبيعات المشروبات المحضرة بواسطة الباريستا، وتوسيع وتطوير شبكة خدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت، إلى جانب افتتاح مطاعم سريعة جديدة. يعكس هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية الشركة الجديدة لتطوير قطاع التجزئة لغير بالوقود، والتي يُتوقع أن تحقق مزيداً من النجاحات مع تسريع تنفيذ مبادرات جديدة. علاوة على ذلك، أضافت الشركة 17 متجراً جديداً في الإمارات خلال عام 2024، من بينها خمسة متاجر لاغتنام فرص النمو لأعمال غير الوقود خارج محطات الخدمة، وليصل بذلك إجمالي شبكة متاجرها إلى 373 متجراً في الإمارات و526 متجراً على مستوى كامل شبكتها.

شهدت أدنوك للتوزيع في عام 2024 زيادة بنسبة 10% في عدد المحلات المشغولة أو الممنوحة التي تمتلكها الشركة. وتتضمن المحلات الجديدة علامات تجارية دولية ومحلية مميزة، مما يجذب المزيد من الزوار إلى محطات الخدمة التابعة للشركة. يوجد الآن 12 مطعم برجر كنج في مواقع أدنوك للتوزيع تدار من خلال عقود امتياز تجاري، مع خطط لإضافة 5-10 مطاعم أخرى في عام 2025، مما يساهم هذا في تحقيق أهداف الشركة لتنويع مصادر إيراداتها في قطاع التجزئة.

شهدت شبكة الشركة من نقاط شحن المركبات الكهربائية توسعاً كبيراً في عام 2024، حيث تم تركيب 220 نقطة شحن في مواقع استراتيجية، مما يمثل زيادة في حجم الشركة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2023. وقد تجاوزت الشركة هدفها للعام المتمثل في تركيب ما بين 150 إلى 200 نقطة شحن خلال عام 2024، مما يعزز قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل إلى تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي بحلول عام 2028. وواصلت أدنوك للتوزيع استثماراها في التقنيات الرقمية، مع التركيز على التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات تسليم الوقود وفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل، وزيادة الكفاءة التشغيلية. كما حقق برنامج ولاء العملاء، مكافآت أدنوك، نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد أعضائه إلى 2.3 مليون عضو، بزيادة بنسبة 18.5% على أساس سنوي، مما يعزز مشاركة العملاء وضمان ولائهم لعلامة أدنوك التجارية.

عائدات جاذبة للمساهمين

واصلت أدنوك للتوزيع تحقيق أهداف استراتيجيتها الخمسية، حيث نجحت لحد كبير في توسعة شبكة محطاتها، وتعزيز نمو قطاع التجزئة لغير الوقود. وتركز الشركة على تعزيز النمو المستدام تحقيق عائدات جاذبة للمساهمين. وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) عن النصف الثاني من عام 2024، مما يعادل 10.285 فلساً للسهم الواحد. ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المزمع عقده في مارس 2025. وتتماشى هذه التوزيعات مع سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح النقدية للفترة 2024-2028، والتي تهدف إلى توزيع 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) سنوياً أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. وقد وصل التدفق النقدي الحر للشركة في 2024 إلى 2.78 مليار درهم (756 مليون دولار)، مما يؤكد السيولة الوافرة والمركز المالي القوي الذي يدعم التزام الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 700 مليون دولار لعام 2024.

الرؤية المستقبلية

تواصل أدنوك للتوزيع مسيرتها نحو تحقيق أهدافها لعام 2028، والتي تشمل تشغيل 1,000 محطة خدمة وأكثر من 500 نقطة لشحن المركبات الكهربائية. وفيما يتعلق بعام 2025، تخطط الشركة لإضافة 40-50 محطة جديدة، منها 30-40 محطة في السعودية، بالإضافة إلى تركيب220 نقطة شحن في عام 2024، تعتزم الشركة تركيب نحو 100 نقطة شحن كهربائي سريعة وفائقة السرعة في 2025. كما تستهدف مضاعفة عدد المحلات والمطاعم المؤجرة من الفئة الأولى بحلول عام 2025، لتعزيز خدماتها في قطاعي التجزئة والعقارات.

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 46 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 896 محطة خدمة، 551 محطة خدمة في دولة الإمارات و70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 30 محطة تحت التطوير) و245 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 373 متجر واحة أدنوك و35 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2024. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

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