ركزت على زيادة الإنتاج وأسعار النفط

دبي: عقدت شركة دراجون أويل التابعة لحكومة دبي، جلسة العصف الذهني السنوية، بفندق باب الشمس في دبي،حضرها كبار المسؤولين والمدراء المركزيين في الشركة يتقدمهم الرئيس التنفيذي سعادة علي راشد الجروان.

وتمحورت نقاشات الجلسة حول مراجعة الأهداف الاستراتيجية للشركة خلال العام الجاري والمقبل، مع مناقشة الخطط المستقبلية تماشياً مع التطورات التي تعرفها السوق النفطية في العالم.

وركز المجتمعون الذين يمثلون مختلف الإدارات، على ضرورة مواكبة أسعار النفط التي توقعت الشركة أن تكون ما بين 75 إلى 85 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

وتناول المجتمعون، أيضاً استراتيجية الشركة بخصوص أهداف التنمية المستدامة واستغلال كل الجهود والطاقات للوصول إلى أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050، وخطط الشركة في موضوع الاستدامة وما يمكن القيام به لتطبيق بنود ميثاق إزالة الكربون من صناعة النفط والغاز وهو التعهد الذي وقعته دراجون أويل خلال كوب 28 ضمن أكثر من 50 شركة عالمية ناشطة في الصناعة النفطية.

وناقش الحضور الخطط والفرص الواعدة في مجال الاستدامة لتحسين الأداء والمحافظة على البيئة وستطرح دراجون أويل العديد من المبادرات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات مثل استخدام الطاقة الشمسية ووقف حرق الغاز ومبادرات التشجير للوصول إلى الحياد المناحي بحلول عام 2050.

وقال سعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل « أن دراجون أويل اعتادت كل سنة عقد جلسة عصف ذهني حيث شارك في جلسة السنة الجارية نحو 17 مدير وخبير، بهدف مراجعة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للعام الجاري والعام المقبل، من خلال الاستماع إلى أراء كل المشاركين بحسب كل اختصاص، مضيفاً «خلال الاجتماع ركزنا على ثلاث نقاط رئيسية وهي الانتاج وكيفية تحسينه على مدار السنة والنقطة الثانية تتعلق بالفرص المواتية في السوق لتطوير عمل الشركة من خلال الاستحواذ والعقود الجديدة».

وأضاف الجروان، «سنستغل كل الظروف الموجودة لتحقيق الأهداف المسطرة خلال العام المقبل، مثل دعم من حكومة دبي أو من مجلس الإدارة وأيضاً نستغل سمعتنا الممتازة في سوق النفط وعلاقتنا المميزة مع حكومات الدول التي نتواجد بها، أما النقطة الثالثة فتتعلق بمناقشة التقلبات التي تعرفها أسعار النفط خلال العام 2024 وتأثيرها على الميزانية»، لافتاً إلى أن الإدارة اتفقت على إدارة الميزانية بكفأة أكبر بناءً على تغيرات سوق النفط في ظل نظرات مختلفة للأسعار بين متفائلة ومتحفظة.

وتوقع الجروان، أن تحافظ الأسعار على مستويات جيدة خلال العام المقبل ما بين 75 إلى 85 دولار للبرميل، مع تقلبات سعرية ضمن فارق السعر بناءً على المواسم والطلب، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي سادته روح الفريق الواحد والالتزام وضع الخطط لكل حالة.

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نبذة عن الشركة:

دراجون أويل هي شركة تتبع حكومة دبي متخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، في كل من تركمانستان ومصر والعراق، يقع المقر الرئيسي للمجموعة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.