أبوظبي، الإمارات العربيّة المتحدة: خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أدبيك) والذي سيُقام من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، ستعرض شركة ريسبونس بلس ميديكال ش.م.خ، حلولها الطبيّة لخدمات الطوارئ قبل الدخول إلى المستشفى.

ويجمع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكثر من 2200 مؤسسة و180 ألف مشارك من كامل نطاق منظومة الطاقة العالميّة لعرض أحدث الابتكارات في القطاع و تعزيز الإجراءات الفعليّة التي تدعم التحوّل في مجال الطاقة.

وستقوم شركة ريسبونس بلس ميديكال بدعم الحدث العالمي، باعتبارها الشريك الطبي الرسمي، حيث تعمل مشاركتها على تعزيز سمعة الشركة باعتبارها مزوّد الخدمات الطبية المفضل لقطاع الطاقة.

إلى جانب ما ستستعرضه شركة RPM، ستقوم شركتها التابعة بروميثيوس ميديكال بعرض خبرتها في قطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، النرويج، المملكة المتحدة وكازخستان. ومن الجدير بالذكر بأن بروميثيوس تعد من الشركات الرائدة في التدريب الطبي العسكري والطوارئ والاستشارات المتعلقة بالمخاطر الطبيّة.

وتعقيباً على شراكة ريسبونس بلس ميديكال مع أدبيك 2024، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة RPM: "يوفر أدبيك لشركة RPM المنصة المثاليّة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق، وتطوير التعاون التجاري، وعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجيّة للعملاء الجدد، على المستويين الإقليمي والعالمي. وباعتبارها الشريك الطبي الرسمي لهذا الحدث المرموق، تتطلع RPM إلى عرض خبرات خدمات الطوارئ الطبيّة في قطاع الطاقة للعالم".

ويضيف: "إن الرعاية الطارئة قبل دخول المستشفى تتطور بسرعة لتلبية احتياجات الرعاية الصحيّة المتزايدة، وباعتبارها رائدة في الصناعة، يتعين على ريسبونس بلس ميديكال مواكبة الاستراتيجيّات الدولية الأوسع نطاقاً. ويعدّ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول منصة رائعة لتسليط الضوء على الخبرات المتميّزة لكل من ريسبونس بلس ميديكال وبروميثيوس."

ستركز مشاركة ريسبونس بلس ميديكال وبروميثيوس في أدبيك على الدور المحوري للتعافي والصحة العقليّة في رفاهية ونجاح العمليات في قطاع الطاقة. وعلى وجه التحديد، تخطط RPM للكشف عن مبادرات تدعم العافية في القطاع، وتعزّز نهجاً أكثر شمولاً واستدامة لضمان قوة عاملة منتجة ومرنة.

كما ستعرض شركة ريسبونس بلس ميديكال خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ابتكارات تكنولوجيّة متطورة لتسريع رعاية الطوارئ قبل الوصول إلى المستشفى، بهدف خلق مستقبل مستدام. وتشمل هذه الابتكارات حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة المهنيّة لتحسين الكفاءة التشغيليّة والإنتاجيّة، فضلاً عن الطائرات الإلكترونيّة التي توفر بدائل مستدامة لنظم النقل التقليدية.

وأضاف الدكتور راغافان: "من خلال هذه المشاركة، تتطلع RPM وبروميثيوس إلى اتخاذ خطوات تدريجية لبناء قوى عاملة وبيئات عمل جماعيّة تعطي الأولوية للرفاهية الكاملة للجميع. وبالمثل، نحن ملتزمون بتبني التطورات التكنولوجيّة التي تعزز تقديم الخدمات. تتطلع ريسبونس بلس ميديكال باستمرار إلى الارتباط بكيانات مختلفة تقدم حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من الطراز العالمي لترقية حلول الرعاية الطارئة وتحسين كفاءتها".

علاوة على ذلك، ستركز مشاركة ريسبونس بلس ميديكال وبروميثيوس في أدبيك على العمليات الطبيّة لمرافق عملائهما وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ. تدير ريسبونس بلس ميديكال 200 عيادة بحريّة وبريّة بالإضافة إلى أسطول يضم أكثر من 350 سيارة إسعاف، فضلاً عن تشغيل أكثر من 1000 عملية إخلاء جوي سنوياً. علاوة على ذلك، تتولى إدارة مركز (ICC) في أبوظبي والذي يعمل وفقاً لبروتوكولات خطة الاستجابة لحالات الطوارئ في قطاع النفط والغاز، مما يضمن اتباعه لأفضل ممارسات الصناعة.

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