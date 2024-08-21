الدوحة، قطر: واصل مطار حمد الدولي مستويات النمو الكبيرة التي حققها خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أعلن عن تسجيله رقماً قياساً جديداً في إجمالي عدد مسافريه خلال شهر يوليو 2024، ليصبح أكثر الشهور ازدحاماً في تاريخ المطار التشغيلي.

وقد استقبل مطار حمد الدولي خلال يوليو 4.73 مليون مسافر، مما يعني زيادة قدرها .210% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، و ما يعزز من مكانة المطار باعتباره محوراً رائداً ضمن حركة الطيران العالمية.

ويرجع هذا النمو في إجمالي عدد المسافرين إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تشمل زيادة شركات الطيران الشريكة للمطار من عدد رحلاتها الجوية لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال موسم العطلات الصيفية. كما يُعزى ذلك إلى توسيع الخطوط الجوية القطرية، وهي الناقلة الوطنية لدولة قطر، شبكة وجهاتها وتشغيلها رحلات خاصة بموسم العطلات الصيفية، مما عزَّز من مستويات الربط الجوي التي يحققها المطار عبر العالم. و سجل مطار حمد الدولي زيادة في إجمالي حركة الطيران بلغت 3.9% خلال شهر يوليو 2024 بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.

كما سجل معامل الحمولة، والذي يقيس نسبة الامتلاء والإشغال على متن الطائرات، نسبة عالية هي 82.8%، ما يعني معدل إشغال مرتفع للرحلات التي تعمل من مطار حمد الدولي. ويعكس معامل الحمولة المرتفع مدى كفاءة الاستخدام للسعة المقعدية للطائرات وكذلك الطلب القوي على السفر عبر مطار حمد الدولي في قطر. وكان الرقم القياسي السابق لإجمالي عدد المسافرين قد سُجل في يناير 2024، حينما قدَّم المطار خدماته لنحو 4.5 مليون مسافر.

و سجلت أعلى الوجهات ازدحاماً في حركة السفر كل من لندن, بانكوك, دبي, الرياض , و جدة. أما ضمن البلاد فكان الأعلى كل من الهند, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة, المملكة العربية السعودية, و الإمارات العربية المتحدة.

مطار حمد الدولي، بوابة السفر إلى قطر والعالم

يسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويضم مطار حمد الدولي تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم.

وفي عام 2024، حصل مطار حمد الدولي على لقب "أفضل مطار في العالم" خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، حيث فاز باللقب للمرة الثالثة. كما حصد المطار جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم" للعام الثاني على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للعام العاشر على التوالي، وجائزة "أفضل مطار في الفئة من 40 إلى 50 مليون مسافر"، وجائزة "أنظف مطار في الشرق الأوسط" للمرة الثانية.

وقد أكمل مطار حمد الدولي بنجاح المرحلة الأولى من مشروع توسعة المطار، والذي ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنوع في خدماته . وفي إطار سعيه للوفاء بوعده بأن يكون "مطار المستقبل"، سيوفّر المطار لمسافريه، من خلال مشروع التوسعة، بيئة متجدّدة من المساحات الخضراء المنعشة، بالإضافة إلى إطلاقه مفاهيم عصرية جديدة للتسوق والضيافة، وغير ذلك من المرافق الترفيهية الأخرى.

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

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