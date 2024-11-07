سيد بصر شعيب: "تعكس نتائجنا القوية خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى المرونة والدقة في تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل الدؤوب نحو تحقيق أهدافها عبر قطاعات العمل الأساسية. وقد شهدنا نشاطاً قوياً عبر كامل محفظة أعمالنا المتنوعة، وبالتالي حافظنا على مسار نمو مستدام يُعزز القيمة".

ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 64.0 مليار درهم إماراتي، ما يشكل نمواً ملحوظاً بنسبة 49.4% على أساس سنوي

زيادة الأرباح بعد الضرائب لفترة الأشهر التسعة الأولى بنسبة 18.3% لتصل إلى 18.0 مليار درهم إماراتي

نمو إجمالي الأصول إلى 382.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 44.9% منذ ديسمبر 2023، نتيجةً للاستثمارات الاستراتيجية والنمو القوي للأصول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق أرباح قوية بعد الضرائب بلغت 18.0 مليار درهم إماراتي خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بزيادة بنسبة 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو التزام الشركة العالمية القابضة وجهودها المستمرة لتقديم قيمة أفضل للمساهمين من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية بنهج منضبط وعالي الكفاءة عبر كافة قطاعات عملها الأساسية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 64.0 مليار درهم إماراتي، محققةً زيادة قوية بنسبة 49.4% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالمساهمات القوية من قطاع العقارات والإنشاءات في الشركة العالمية القابضة. ويُعزى هذا الزخم القوي إلى نمو إيرادات الدار بفضل المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية، وارتفاع الإيرادات من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الجديدة، إلى جانب عمليات دمج مدن وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" وميزا للاستثمارات وغيرها من الأصول تحت مظلة مُدن القابضة (كيو القابضة سابقاً). وشهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف أداءً إيجابياً، بعد فوز شركة "إن إم دي سي" مؤخراً بعدة مشاريع والتقدم المطرد في مشاريعها الحالية. وبفضل المكاسب القوية من القطاعات الأساسية، والنمو الكبير للأصول بعد هذه الصفقات الاستراتيجية خلال الأشهر التسعة الأولى، تقف الشركة العالمية القابضة في موقع مثالي لمواصلة مسار النمو وتسجيل أداء متميز خلال الربع الأخير.

كما أعلنت الشركة العالمية القابضة عن تحقيق أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب بقيمة 21.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 24.9% على أساس سنوي، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 382.9 مليار درهم إماراتي، ما يشكل زيادة بنسبة 44.9% منذ ديسمبر 2023، مدفوعةً بالاستثمارات الاستراتيجية ونقل ملكية أصول ضخمة. هذا وارتفع الرصيد النقدي والبنكي للشركة العالمية القابضة بنسبة 43.9%، ليصل إلى 48.8 مليار درهم إماراتي، ما يعزز قدرة الشركة على اغتنام المزيد من فرص النمو.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج المتميزة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تعكس نتائجنا القوية خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى المرونة والدقة في تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل الدؤوب نحو تحقيق أهدافها عبر قطاعات العمل الأساسية. وقد شهدنا نشاطاً قوياً عبر كامل محفظة أعمالنا المتنوعة، وبالتالي حافظنا على مسار نمو مستدام يُعزز القيمة. ونتقدم بخطوات ثابتة نحو الربع الأخير من العام مستفيدين من كل هذا الزخم لاغتنام المزيد من الفرص، مع التركيز على التميز التشغيلي وإضافة القيمة على المدى البعيد. وأثق كل الثقة بأن هذا المسار سيرسخ التزام الشركة العالمية القابضة بتقديم أفضل العوائد لمساهميها".

ومع اقتراب العام من نهايته، تبقى الشركة العالمية القابضة ملتزمةً بالمضي قدماً في تنفيذ خططها التوسعية العالمية وتحقيق نمو قوي يُضيف المزيد من القيمة للمساهمين، مع الاستفادة من قاعدة أصولها الصلبة واحتياطاتها النقدية القوية.

أبرز إنجازات مجموعة الشركة العالمية القابضة خلال الربع الثالث من عام 2024:

أطلقت الشركة العالمية القابضة والشركة التابعة لها "سيريوس إنترناشونال هولدينغ" ( Sirius International Holding ) شركة "روركس هولدينغز" ( Rorix Holdings )، وهي شركة مختصة في التمويل وتسهيل التجارة وتركز على حلول التمويل التجاري والاستشارات والسلع والتأمين، مما عزز حضور الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية العالمية .

) شركة "روركس هولدينغز" ( )، وهي شركة مختصة في التمويل وتسهيل التجارة وتركز على حلول التمويل التجاري والاستشارات والسلع والتأمين، مما عزز حضور الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية العالمية استحوذت شركة "إنيرسول" ( Enersol ) على "إي في هولدينغز" ( EV Holdings ) لتعزيز آليات التشخيص والتحليل المتقدمة في قطاع النفط والغاز من خلال تقنيات التصوير المتطورة للآبار، وتحفيز الابتكار في حلول الطاقة.

) على "إي في هولدينغز" ( ) لتعزيز آليات التشخيص والتحليل المتقدمة في قطاع النفط والغاز من خلال تقنيات التصوير المتطورة للآبار، وتحفيز الابتكار في حلول الطاقة. تم طرح أسهم مجموعة "إن إم دي سي إنرجي" ( NMDC Energy )، وهي أكبر شركة مختصة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في أبوظبي، بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي ناجح حيث تجاوز الطلب الأسهم المطروحة بواقع 31.3 مرة .

)، وهي أكبر شركة مختصة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في أبوظبي، بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي ناجح حيث تجاوز الطلب الأسهم المطروحة بواقع 31.3 مرة تعتزم مزارع العين توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال الاستحواذ على "صحة- المزارع العربية"، مما سيسهم في تعزيز بصمة "غذاء القابضة" في قطاعي إنتاج الدواجن والثروة الحيوانية، وبالتالي ترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة في قطاع الأعمال الزراعية بالمنطقة .

استحوذت شركة سواعد القابضة على كل من "المجموعة العالمية المتحدة " و"بروجرسيف" للتطوير العقاري، مما ساهم في تعزيز مكانتها تحت مظلة مجموعة "ستاليونز الإمارات " كمنصة رائدة لخدمات القوى العاملة وسكن العمال، وبالتالي الارتقاء بقدرات الشركة العالمية القابضة على مستوى المنطقة .

كمنصة رائدة لخدمات القوى العاملة وسكن العمال، وبالتالي الارتقاء بقدرات الشركة العالمية القابضة على مستوى المنطقة استحوذت الشركة العالمية القابضة، من خلال شركتها التابعة "إنترناشونال فاينانشال أسيتس هولدينغ" ( International Financial Assets Holding )، على eFunder ، منصة التمويل الرقمي الرائدة والتي توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة تدفقات نقدية مستمرة مقابل الحسابات المستحقة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 892.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 سبتمبر 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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