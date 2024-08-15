دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المحدودة عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024. فقد ارتفعت العوائد بنسبة 3.3% على أساس مُعلن عنه لتبلغ 9,335 مليون دولار أمريكي. وانخفضت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك3 بنسبة 4.3% لتصل إلى 2,497 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 26.8%.

أهم النتائج

ارتفعت العوائد بنسبة 3.3% لتبلغ 9,335 مليون دولار أمريكي

بلغ معدل نمو الإيرادات 3.3% مدفوعاً بقطاع الموانئ ومحطات الحاويات.

بلغ معدل نمو أحجام مناولة الحاويات الإجمالية على أساس المقارنة بالمثل 6.1% مدفوعاً بنمو قوي في الأمريكيتين، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجبل علي.

بلغت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,497 مليون دولار أمريكي

انخفضت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل طفيف بنسبة 4.3% بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر والاستثمار العضوي (تحقيق النمو من خلال الأصول الداخلية) في توسعة منصة الخدمات اللوجستية.

بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترة 26.8% (النصف الأول من 2023: 28.9%).

أداء قوي لتوليد النقد وميزانية عمومية قوية

بلغ النقد المتولد عن الأنشطة التشغيلية 2,091 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024 (مقارنة بـ 2,134 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023).

بلغت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)3.8 ضعفاً على أساس ما قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 (السنة المالية 2023: 3.7 ضعفاً). وعلى أساس ما بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، بلغ صافي نسبة المديونية 4.2 ضعفاً مقارنة بـ 4.0 ضعفاً في السنة المالية 2023.

تدير السياسة المالية لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" الميزانية العمومية بأقل من 4.0 ضعفاً من صافي الديون إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (ما قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) وللحفاظ على تصنيف استثماري قوي.

الاستثمار الانتقائي في أسواق النمو الرئيسية

تم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 994 مليون دولار أمريكي (مقارنة بـ 910 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023) عبر المحفظة الحالية.

المصاريف الرأسمالية مقسّمة إلى: 593 مليون دولار أمريكي للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار أمريكي للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار أمريكي للخدمات البحرية، ومليون دولار أمريكي لعمليات المقر الرئيسي.

توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 هي ما يقرب من 2.0 مليار دولار أمريكي وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و"دي بي ورلد لوجستيكس" (أفريقيا)، "فريزر ساري دوكس" (كندا).

ركّزت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على العوائد المجمّعة التي شهدت زيادة في حجمها، وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع

تعزيز منصة تخليص البضائع التي تغطي أكثر من 90% من التجارة العالمية لتحسين الربط التجاري وخدمة أصحاب البضائع.

تقدم محفظة الخدمات اللوجستية إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو.

تتمتع المجموعة بقدرة ومكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في صناعة الخدمات اللوجستية.

الالتزام بعملية تحول الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات 2050

أداء مرن في النصف الأول من عام 2024، وثقة في تحقيق أداء أفضل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الثاني من عام 2024

أداء مرن نسبياً في النصف الأول من عام 2024 على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي.

الثقة في تحقيق أداء محسّن في الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الثاني من عام 2024.

بالنظر إلى المستقبل، لا تزال مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" متفائلة بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع من أجل دفع الإيرادات المستدامة.‏

وعلَّق سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" قائلاً:"يسعدنا الإعلان أن النتائج كانت مرنة، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تحديات الاقتصادي الكلي. اتسم عام 2024 بتصاعد الأحداث الجيوسياسية واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة البحر الأحمر. ومع ذلك، كان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي.

وفي الخدمات اللوجستية، ركزّت استثماراتنا على التوسع الداخلي لمنصة تخليص البضائع، والتي تشمل الآن أكثر من 90% من التجارة العالمية عبر ما يزيد عن 150 موقعاً حول العالم. وتسمح لنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وسنواصل التزامنا بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتنا اللوجستية. ويشمل ذلك معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد وتحسين الاتصال في الممرات التجارية الرئيسية لضمان خدمة أصحاب البضائع بشكل أفضل.

وباختصار، تظل ميزانيتنا العمومية قوية، كما تواصل عملياتنا توليد سيولة نقدية إيجابية. وتوفر هذه القوة المالية المرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في توسعة محفظتنا الحالية والاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة عند ظهورها. وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية للتجارة على المدى القريب قد تكون غير مؤكدة نتيجة لأزمات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية، إلا أن الأداء المالي المرن في النصف الأول والزخم الإيجابي مع دخولنا النصف الثاني، يمنحنا وضعاً جيداً لتحقيق أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة للعام بأكمله. وما نزال متفائلين بشأن التوقعات المستقبلية متوسطة وطويلة المدى للقطاع، وبشأن قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تحقيق عوائد مستدامة على نحو متواصل."

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)

تمثل التجارة شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وتصنع الفرص وتحسن جودة حياة الناس حول العالم. تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم المُمكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي نخدمها على مستوى العالم.

يعمل في المجموعة فريقٌ متخصص ومتنوّع ومحترف يتكوّن من أكثر من 113,000 موظفاً من 160 جنسية مختلفة، يعملون في 78 دولة على ست قارات. تعمل (دي بي ورلد) على تطوير التجارة وتسريع حركتها بهدف تكوين سلاسل توريد سلسة ومستقبلية الطابع.

نقوم بتطوير ودمج أعمالنا على نحو سريع، وتشمل أعمالنا الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، كما نعمل على الجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتكوين حلول أقوى وأكثر كفاءة لسلاسل التوريد المتكاملة والتي يمكنها تغيير مقاربات التجارة العالمية.

إضافة إلى ذلك، نعيد تشكيل المستقبل من خلال الاستثمار في الابتكار، فمن أنظمة التسليم الذكية إلى حلول التخزين الآلي في المستودعات، نقود الابداعات التكنولوجية الثورية، وننطلق بالقطاع نحو أساليب تجارية أفضل، ونقلل الاختلال في سلاسل التوريد - من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

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