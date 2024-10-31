دبي: يفخر ون زعبيل، المشروع الأيقوني المطور من قبل إثراء دبي، بحصوله على الجائزة المرموقة "المشروع الفاخر لهذا العام" في جوائز الابتكار في البناء لعام 2024.

تحتفي جوائز الابتكار في البناء بالرواد في مجال البناء والذين يحولون المشاريع المبتكرة من فكرة إلى واقع. ويواصل ون زعبيل مسيرته الحافلة التي توجت بجائزة "أفضل مشروع مبتكر للعام" وهو قيد الإنشاء في عام 2019، وإن حصول هذا المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات - بعد عامٍ من افتتاحه على لقب "المشروع الفاخر لهذا العام" في جوائز الابتكار في البناء - يعزز مكانته المرموقة كمعلمٍ مزدهرٍ في دبي.

يواصل هذا المعلم - الحاصل على شهادة الريادة الذهبية المرموقة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) وشهادة WiredScore البلاتينية – تجسيد الابتكار والطموح بأحلى صورهما. وقد أعاد ون زعبيل – بحصوله على هذه الأوسمة والجوائز – تطوير مفهوم المشاريع الراقية متعددة الاستخدامات. يعكس تصميم كل مكون من مكونات المشروع الانسيابية الطبيعية للتطور المفعمة بالفخامة، وكما تحولت هذه المكونات إلى ملاذات حضرية تنضح بالرقي. ساهم المشروع في رفع مستوى حياة المقيمين والزوار اليومية عبر الإضاءة الطبيعية وانتشار المساحات الخضراء والتشطيبات التي لا تشوبها شائبة، علاوةً على التجهيزات المتميزة والخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي. يقدم ون زعبيل عبر مكوناته المختلفة خيارات استثنائية منها الإقامة التي لا تنسى في ون آند أونلي ون زعبيل، المنتجع الحضري المفضل لعشاق الفخامة وسايرو الفندق الفريد من نوعه، كما أن عشاق الطعام على موعد مع المطاعم الحائزة على ميشلان والوجبات الراقية التي تسلب الألباب، إضافةً إلى خيارات الإقامة المترفة والمساحات المكتبية الفاخرة.

وعلق عصام كلداري، مدير ون زعبيل بهذه المناسبة قائلًا: "يعد ون زعبيل رمزًا للتصميم الفريد ويمثل نموذجًا يحتذى به للمشاريع العالمية الفاخرة، حيث يرتقي بمفهوم الابتكار والفخامة على المستوى العالمي. يفخر فريقنا بإضافة هذا النجاح المميز إلى سجل إنجازاتنا الحافل. يعترف هذا التقدير المرموق من قبل جوائز الابتكار في البناء بالمعلم الاستثنائي متعدد الاستخدامات الفاخر والتميز المعماري الفريد من نوعه الذي يعكسه هذا المشروع التاريخي، ويعزز مكانة ون زعبيل كنموذج مثالي له بصمته الواضحة في تميّز وازدهار إمارة دبي."

يقدم ون زعبيل تجربة لا مثيل لها بما يخص المكاتب والإقامة والمطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان والحياة الليلية والضيافة. للتعرف على المزيد يمكنكم زيارة: https://www.onezaabeel.com/ar

لمحة عن ون زعبيل

يضيف ون زعبيل بتصميمه المعماري المميز أيقونةً جديدةً في سماء دبي. ويشمل هذا المشروع متعدد الاستخدامات شققاً سكنية فاخرة، مساحات مكتبية فخمة، متاجر للبيع بالتجزئة، فندق سايرو وهو فندق الرفاهية واللياقة البدنية والعافية، فندق ون آند أونلي، برايفت هومز ون آند أونلي وأجنحة راقية ومنصة مشاهدة. ويتكوّن هذا المشروع المتطور من برجين حديثين شاهقين متّصلين بمبنى كابولي معلق يُسمى "ذا لينك"، يمنح الزائر مشاهدة بانورامية لأفق دبي، ويقدم فرصة فريدة لتجربة أفضل المطاعم وعروض الضيافة المميزة.

يرمز ون زعبيل إلى الطموح والابتكار في دبي. يقف هذا المشروع بشموخ في قلب دبي ليصبح وجهة آسرة وملهمة لكل من يراه. صمّم كوجهة سكنية وتجارية وترفيهية ترتبط جميعها بسلاسة لتحاكي متطلبات المقيمين والزائرين ممّا يوفر أسلوب حياة راق وفريد. يجتمع في المشروع خدمات التسوق والإقامة والترفيه لتمنح الزوار والضيوف تجربة غنية وفريدة وسلسة لا مثيل لها، مهيئةً لسكان دبي ما يستحقونه من أسلوب حياة راقٍ وفاخر.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني: pressenquiries@sabaconsultants.ae

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