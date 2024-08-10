تواصل تعاونية الاتحاد منذ بداية العام الجاري 2024 تسجيل أداء مالي وتشغيلي مميز مع نمو الإيرادات النصف سنوية بنسبة 5 ­­% مقارنة بالعام الماضي، وتوسّع هامش أرباحها بنسب متفاوتة بين قطاعاتها المختلفة، حيث نمت صافي أرباحها بنسبة 32.3 %.

وبناءً على هذه النتائج، قام مجلس إدارة تعاونية الاتحاد بالإفصاح عن نتائج أعمال تعاونية الاتحاد النصف سنوية، حيث تأتي هذه النتائج بعد أن سجلت أداء استثنائي بأعمالها ومبيعاتها.

النتائج الرئيسية لتعاونية الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2024:

200 مليون درهم أرباح تعاونية الاتحاد خلال النصف الأول من عام 2024

تعاونية الاتحاد تسجل أداء مالي استثنائي مميز مدعوم بنمو الإيرادات وصافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

تعاونية الاتحاد تحقق إنجازات وتطورات ملحوظة في عملياتها وفروعها المنتشرة بإمارة دبي

الامارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، والتي أظهرت ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي إيراداتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5 % لتصل إلى 1.282 مليار درهم إماراتي.

وارتفعت الأرباح النصف سنوية لتعاونية الاتحاد بفضل نمو الإيرادات بنسب مميزة واستثنائية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت أرباح التعاونية في النصف الأول من عام 2024 مبلغ قدره 200 مليون درهم، بزيادة قدرها 32.3 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعظيم الأرباح وزيادة الإيرادات بما يعود بالنفع على المساهمين والتعاونية بشكل عام.

أبرز النتائج التشغيلية

نمت قاعدة المتعاملين مع التعاونية بشكل استثنائي، حيث وصل عدد مرات تنزيل تطبيق التعاونية الذكي حتى النصف الأول من العام الجاري إلى 612,000 تنزيل، فيما وصل عدد حاملي بطاقات برنامج الولاء “تميز” بفئتيها الذهبية والفضية إلى 990,079 عضواً، مما يدل على الثقة الكبيرة في خدمات التعاونية ومنتجاتها التي توفرها لجميع المتعاملين معها من متسوقين ومستهلكين، الأمر الذي يعكس جاذبية الحلول والتقنيات الذكية المبتكرة التي تقدمها التعاونية للمتعاملين معها لإسعادهم وتوفير تجربة تسوق مثالية لهم.

كما افتتحت التعاونية فرعها و مركزها التجاري الجديد “مركز واحة السيليكون”، حيث يعتبر التوسع والانتشار من الأدوار الأساسية لزيادة الإيرادات وتعظيم الأرباح، إضافة إلى زيادة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مما يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل النجاح المستمر الذي تحققه التعاونية بفضل ما تقدمه وتوفره لجميع المتسوقين والمستهلكين.

أبرز النتائج المالية

ارتفعت إجمالي إيرادات تعاونية الاتحاد بنسبة 5 % على أساس نصف سنوي لتصل إلى 1.282 مليار درهم، مدعومة بشكل أساسي بالنمو القوي لإيرادات المبيعات في جميع فروعها المنتشرة بإمارة دبي.

ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع البيع بالتجزئة “فروع تعاونية الاتحاد” بنسبة 3% ووصلت إلى 1.135 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت إجمالي إيرادات قطاع الاستثمار بنسبة 10.6%، ووصلت إلى 79 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح بنسبة 32.3% لتصل إلى 200 مليون درهم، حيث بلغ نسبة الأرباح قبل اقتطاع الضرائب 16% من إجمالي الإيرادات، الأمر الذي جعل التعاونية تسجل نمواً مميزاً في الأرباح مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع صافي الربح النصف سنوي بعد اقتطاع الضريبة بنسبة 20.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 163 مليون درهم، نتيجة ارتفاع الأرباح والإيرادات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصم مكافآت مجلس الإدارة ومخصص تحسين شؤون المنطقة إضافة إلى تطبيق ضريبة الشركات لأول مرة في الدولة والتي بلغ احتسابها للستة أشهر الأولى مبلغ 6 مليون درهم.

بلغ الإنفاق العام لتعاونية الاتحاد في النصف الأول من العام الجاري 12 مليون درهم على المساهمات المجتمعية مقارنة بـ 9 ملايين درهم بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس اهتمام التعاونية بالدور المجتمعي ومساهماتها المختلفة في القطاع الصحي، التعليمي، الأمني، الرياضي، الإجتماعي، الخيري…إلخ.

وتعليقاً على النتائج المالية، أكد سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، بأن النصف الأول من عام 2024 شهد تغيرات عدة في تنفيذ عمليات وبرامج التعاونية الاستراتيجية، مما أدى إلى تسجيل نتائج مميزة تعكس مقدار التغيرات التي أجرتها التعاونية لزيادة أرباحها، مشيراً إلى أن النتائج عكست استمرار التطور في أداء التعاونية المالي والتشغيلي، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين وأسهم التعاونية في الأسواق المالية، مؤكداً أن التعاونية مستمرة في مسيرتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بأن تبقى في طليعة التعاونيات الاستهلاكية بالدولة، والأكثر جاذبية في قطاع تجارة التجزئة.

وأضاف بأن النتائج المالية القوية التي حققتها تعاونية الاتحاد خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 تعتبر شهادة قوية على التزامنا بالتميز الدائم، حيث إن أداءها المتقن والمتفوق يدل على جهودها المستمرة لتعظيم الأرباح مما يعود بالنفع على المساهمين، مؤكداً أن التعاونية ملتزمة بأعمالها للحفاظ على هذا الأداء ودفع عجلة النمو بالتعاونية، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات يتمتع بالتنافسية والجاذبية ويعتبر هذا من العوامل الرئيسية المؤثرة في أنشطة وعمليات التعاونية وتحقيق نتائج مميزة.

بدوره أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن التزام التعاونية الثابت بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي لعملياتها أدى إلى تحقيق أداء مالي ممتاز في النصف الأول من العام الجاري 2024، مما يعكس جهود التعاونية الرامية إلى تقديم خدمات استثنائية لعملائها وتعظيم الأرباح للمساهمين مع ضمان تنشيط أعمالها بشكل مستدام.

وأضاف أن تحقيق التعاونية لهذه الأرباح التشغيلية النصف سنوية المميزة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي جاء نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول الاستثنائية وأداء فريق العمل المتميز، مشيراً إلى أن التعاونية ماضية في تعزيز ريادتها في أسواق التجزئة لتعزيز وزيادة تنافسيتها.

وقال إن التعاونية تدرك أن استمرارية تحقيق النجاح والأرباح في قطاع تنافسي يمثل تحدياً كبيراً، ولكنها ستواصل بإذن الله هذا النجاح خلال الفترة المقبلة بتطوير استراتيجيات أكثر طموحاً والدخول في أسواق جديدة لمواكبة تطلعات مساهميها والمتعاملين معها.

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