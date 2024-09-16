دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة "إستونيا للتجارة"، التابعة لمؤسسة "إنتربرايز إستونيا"، لمشاركة متميّزة في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 في دبي (ITS)، حيث تعرض أحدث ابتكاراتها في مجال أنظمة وحلول التنقّل الذكي. وتعكس هذه المشاركة التزام إستونيا بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، ولعب دور فاعل في دفع مسيرة النقل قدماً على الصعيد العالمي، وخاصة في منطقة الخليج.

وأكدت سفيرة إستونيا لدى الإمارات، ماريا بيلوفاس التي تترأس الوفد المشارك في المؤتمر، على أهمية هذه المشاركة قائلةً: "نحن هنا لمشاركة خبراتنا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على منطقة الخليج التي تتّجه بشكل متسارع إلى ترسيخ مكانتها الرياديّة عالمياً في مجال التنقل الذكي. ويسعدنا، في إستونيا، أن نكون عنصراً فاعلاً في رسم خارطة الطريق نحو مستقبل النقل."

وضمن مشاركتها في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، تعرض إستونيا ابتكارات مجموعة من شركاتها المحليّة في مختلف مجالات أنظمة النقل الذكية، من أبرزها شركة "e-Pavement" التي أحدثت ثورة تقنية في مجال سلامة الطرق والبنية التحتية من خلال تكنولوجيا الرصف الذكي التي تدمج المستشعرات لمراقبة حالة الطرق وتبادل المعلومات بشأنها في الوقت الفعلي، ما يعزز سلامة المشاة، ويحسّن كفاءة إدارة حركة المرور بشكل عام.

في حين تلعب شركة "Metrosert"، الرائدة في علم القياس والمعايرة، دوراً محورياً في تطوير ونشر تقنيات القيادة الذاتية وأنظمة النقل الذكية.

وتقدم شركة "Auve Tech"، المعروفة بريادتها في مجال القيادة الذاتية، أحدث ابتكاراتها في الحافلات ذاتية القيادة، موفِّرةً حلول تنقل حضرية مستدامة وفعالة ضمن الضواحي، وقد صممت هذه المركبات لتتكامل بسلاسة مع شبكات النقل العامة القائمة، ما يجعل الوصول إلى وسائل النقل أكثر سهولة، ويقلل من أثرها البيئي.

في المقابل تركز "Bamboo Apps" المتخصصة في التحوُّل الرقمي، على تطوير حلول برمجية مخصصة لقطاع السيارات والنقل. وتشمل تطبيقاتها أنظمة الترفيه داخل السيارة وحلول الإدارة التي تساعد في رقمنة خدمات التنقل.

أما (مركز اللوجستيات الرقمية)"Digilogistika Keskus"، فيعرض أحدث التقنيات في تطوير المنصات اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تحسين إدارة سلاسل التوريد، وخفض التكاليف وأوقات التسليم ضمن المدن الذكية.

وأشارت ليلي كويزك، الرئيسة التنفيذية لشبكة إستونيا لأنظمة التنقل الذكية ITS Estonia، إلى أن المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية يوفر منصة مميزة تتيح أمام إستونيا عرض دورها الرائد في هذا المجال، قائلةً: "في إستونيا، يمكن الانتقال بسرعة من مرحلة الاختبار في بيئة مغلقة إلى الاستخدام في البيئة الحضرية المفتوحة. لذا، تمكّنا من تطوير المركبات ذاتية القيادة بسرعة، وهي موجودة بالفعل في شوارعنا اليوم. وعلى النطاق الأوسع لأنظمة النقل الذكية، نهدف للاستفادة من الشبكات الإقليمية للتعاون في هذا المجال، إضافة إلى استثمار فرصة التركيز المتزايد على الأتمتة وتخصيص أنظمة النقل الذكية."

وعبر مشاركتها في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024، تؤكد إستونيا التزامها بتطوير حلول التنقل حول العالم.. حلولٌ تتسم بالابتكار والاستدامة والكفاءة. كما تساهم هذه المشاركة في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع النقل العالمي، ودفع التقدّم في هذا المجال نحو الأمام، إلى جانب توطيد التعاون الدولي الذي من شأنه رسم ملامح مستقبل التنقل.

عن إستونيا للتجارة

تمثّل "إستونيا للتجارة" جزءاً من مؤسسة "إنتربرايز إستونيا"، وبوصفها منظمة حكومية، تسعى إلى مساعدة الشركات الإستونية في التوسع نحو الأسواق الدولية، مع التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة. كما توفر لهذه الشركات تحليلات واستراتيجيات تسويقية، وتخلق الظروف التي تساهم في نجاحها على الصعيد العالمي. ولا يقتصر دور "إستونيا للتجارة" على فتح آفاق جديدة للأعمال وإقامة الشراكات الاستراتيجية، بل أيضاً تسهم في تيسر الوصول إلى الشبكات الدولية، معزّزةً بذلك تنافسية الشركات الإستونية على المستوى العالمي.

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