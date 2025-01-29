دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرها دبي، على جائزة "أفضل وسيط عالمي منظّم لعام 2024"، من قبل المنتدى الدولي لإدارة الثروات والاستثمار المالي (IWMFIF) في هونج كونج.

ويمثل هذا المنتدى منصة مرموقة عالميًا تجمع نخبة من القادة والمستثمرين والمبتكرين في القطاع، وذلك لمناقشة أبرز الاتجاهات والاحتفاء بالتميز في مجالات إدارة الثروات والاستثمار. ويُؤكّد تحقيق مجموعة ملتي بانك لهذا الإنجاز التزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى المعايير في القطاع المالي.

وبهذه المناسبة، قال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: "نحن فخورون بالحصول على جائزة أفضل وسيط عالمي منظم لعام 2024. هذا الإنجاز هو دليل على التزامنا بالابتكار والشفافية وتقديم خدمات تركّز على العميل. نعمل في مجموعة ملتي بانك باستمرار لتوفير حلول تداول استثنائية مع الامتثال الصارم بالمعايير التنظيمية".

وبفضل أكثر من 20,000 منتج ماليّ، بما في ذلك الفوركس والمعادن والسلع الأساسية والأسهم والمؤشرات والأصول الرقمية؛ تمنح "مجموعة ملتي بانك" المتداولين القدرة على تنويع وتعزيز خياراتهم. فيما تضمن المجموعة تقديم خدمات آمنة وشفافة وسلسة، مدعومة بمنصات التداول الحديثة والسيولة العالية والتنظيم القانوني متعدّد الاختصاصات.

وقد تأسست "مجموعة ملتي بانك" في عام 2005، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل في 100 دولة، فيما يتجاوز حجم التداول اليومي لدى المجموعة 18.1 مليار دولار. وبفضل مكاتبها المنتشرة في العديد من المراكز العالمية حصلت المجموعة على أكثر من 70 جائزة ماليّة، ما رسّخ مكانتها الرائدة وعزّز ثقة العملاء بها.

حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وهي واحدة من أبرز الرواد العالميين في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل في 100 دولة، ويتجاوز حجم التداول اليومي لديها 18.1 مليار دولار. وتشتهر المجموعة بحلولها المبتكرة للتداول وامتثالها التنظيمي الصارم والتميّز في خدمة العملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 16 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. وقد نالت المجموعة أكثر من 70 جائزة تقديراً لتميّزها في التداول وامتثالها التنظيمي.

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