تضم القائمة 107 قادة يعملون في 105 شركات ضمن 12 قطاعًا مختلفًا.

يقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة.

دبي: يسهم قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، المصنفون ضمن قائمة فوربس بنسختها السنوية الثانية، في تحقيق أجندة الاستدامة، من خلال قيادة الشركات الأكثر استدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والالتزام بالمبادرات والابتكارات المستدامة، سعيًا لإعادة تشكيل ملامح المستقبل.

تضم قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط هذا العام 12 قطاعًا مختلفًا، حيث تم تصنيف القادة بناءً على تقييم شامل لجهود الشركات في مجال الاستدامة. وقد شمل التقييم، تحليل المبادرات ضمن كل قطاع، مع مراعاة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارة النفايات، واستخدام المياه والطاقة والموارد، بالإضافة إلى تبني الطاقة المتجددة وتقنيات كفاءة الطاقة. كما اقتصر التقييم على المبادرات التي أصدرتها شركات من الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم.

وتتضمن القائمة 107 قادة يعملون في 105 شركات، تسهم جميعها في تحقيق أجندة الاستدامة للمنطقة. ويقود قادة القائمة 54 شركة في الإمارات، تليها السعودية بـ20 شركة، ومصر بـ10 شركات، ثم قطر بـ8، والبحرين والكويت بـ5 لكل منهما، وعُمان بـ3.

في حين شهدت الاستثمارات المالية في مبادرات الاستدامة، ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف المؤسسات في المنطقة، مما يعكس التركيز المتزايد على الممارسات البيئية المسؤولة. كذلك تكتسب التزامات الاستدامة زخمًا متزايدًا في العديد من القطاعات؛ ففي قطاع البنوك، قدّم بنك أبوظبي الأول تسهيلات مالية بقيمة 21.2 مليار دولار لمشاريع التمويل المستدام والانتقالي، خلال النصف الأول من عام 2024. بينما، قدمت مجموعة (QNB) قروضًا خضراء بقيمة 3.5 مليار دولار حتى عام 2023، كما تولت دور المنسق الرئيسي في إصدار أول سندات خضراء لدولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار في مايو/ أيار 2024. ومنذ عام 2021، قدّم بنك الإمارات دبي الوطني تسهيلات تفوق 20.4 مليار دولار للمعاملات الخضراء والاجتماعية المرتبطة بمشاريع الاستدامة. كذلك يخطط المشرق إلى تقديم تمويلات مستدامة بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030. أما البنك السعودي الأول، فيهدف إلى زيادة تمويلاته واستثماراته المستدامة إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2025.

أما على صعيد قطاع الطاقة المتجددة، فقد وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يوليو/ تموز 2024، ثلاثة مشاريع مشتركة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة. كما تواصل شركة أكوا باور تطوير 70% من مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، ضمن إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للصندوق. وتخطط شركة مياه وكهرباء الإمـارات في أبوظبي لتأمين 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمـارة، من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول عام 2035. فضلًا عن استحواذ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في مارس/ آذار 2024، على حصة قدرها 50% في شركة (Terra-Gen) الأميركية المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة.

فيما ستُعقد قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2024 في أبوظبي، خلال يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. لمعرفة المزيد من التفاصيل والتسجيل لحضور القمة، يرجى الضغط هنا.

قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2024

القطاع القادة المُصنّفون في المركز الأول لكل قطاع البنوك والخدمات المالية هناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول الخدمات البيئية محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الطاقة والمرافق جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب في مجموعة طاقة الأغذية والزراعة عبدالله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي التمويل الأخضر سعيد زعتر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجمو عة كونتكت المالية القابضة الاستثمار والشركات القابضة ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) الصناعة ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة (NMDC) النفط والغاز أمين حسن الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في أرامكو السعودية العقارات والإنشاءات نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم التكنولوجيا والاتصالات حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة (&e) النقل والخدمات اللوجستية سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) السفر والسياحة أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات

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