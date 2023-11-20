رحلات جديدة إلى نيس في جنوب فرنسا، وجزيرة سانتوريني اليونانية الشهيرة من ضمن الوجهات الخلابة

وسع كبير في الوجهات ورفع عدد الرحلات مما يعزز من ربط أبوظبي عالمياً برحلات أسبوعية تصل حوالي 25 في المئة أكثر مقارنةً بالصيف الماضي

سيحظى عملاء الناقلة بأوقات سفر أكثر ملاءمة وخيارات رحلات متنوعة

أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة عن جدول رحلاتها لصيف 2024، الذي يبرز خطط الناقلة الطموحة في النمووالتوسع.

ومن أبرز التغييرات في الشبكة، والتي أصبحت متاحة للشراء الآن، رحلات جديدة مباشرة إلى الريفييرا الفرنسية في نيس، وإلى المنتجعات اليونانية الشهيرة في ميكونوس وسانتوريني.

وتلبيةً لإقبال الضيوف على وجهات الاتحاد للطيران الجديدة إلى كوبنهاغن وسانت بطرسبرغ، تم تحويلها إلى وجهات دائمة طوال العام.

ويعزز جدول صيف 2024 من رحلات الربط عن طريق زيادة عدد الرحلات على شبكة وجهات الاتحاد للطيران التي تشمل أحمد آباد و أثينا وبانكوك وكولومبو.

وصرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران :"يعزز الجدول الصيفي من رحلات الربط، ويوفر لضيوفنا رحلات إلى الوجهات الأوروبية والآسيوية، كما سيسمح لنا ذلك بجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي لتعزيز السياحة في وطننا الرائع.

"نعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية إلى وجهات عالمية في الوقت اللذي نطلق وجهات جديدة، بما في ذلك نيس الواقعة على الريفييرا الفرنسية، مما سيتيح لضيوفنا بالاستمتاع بتجربة سفر رائعة. كما سيوفر الجدول المزيد من الوقت لضيوفنا المسافرين للاستمتاع عند توقفهم في أبوظبي."

يشمل الجدول أبرز التطورات:

تشهد أثينا اليونان، زيادة في الرحلات إلى 12 رحلة أسبوعيًا ابتداء من مايو وحتى 14 يوليو.

وجهتا كوبنهاغن وسانت بطرسبرغ، اللتان تم إطلاقهما مؤخرًا، أصبحتا وجهتين دائمتين على مدار العام.

زيادة الرحلات إلى مالقة في اسبانيا، إلى ثلاث رحلات أسبوعية في صيف 2024

سيتم تشغيل رحلتين مباشرتين أسبوعيًا خلال صيف 2024، إلى كل من ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

رحلتين مباشرتين أسبوعيًا إلى نيس في فرنسا، اعتبارًا من يونيو 2024

إضافة ثلاث رحلات أسبوعية إلى بانكوك، تايلاند ابتداءً من فبراير ليصل عدد الرحلة إلى 17 رحلة في الأسبوع.رفع عدد الرحلات الأيبوعية إلى كولومبو في سريلانكا إلى 10 رحلات أسبوعية ابتداء من يناير وحتى 14 مايو ، وجدول محسن لربط أفضل بوجهات الناقلة في أوروبا.

يأتي الجدول الصيفي الجديد كملاً للوجهات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لعام 2024، بما في ذلك منطقة كوزيكود وثيروفانانثابورام في شبه القارة الهندية وبوسطن في أمريكا الشمالية ونيروبي في شرق إفريقيا.

تلتزم الاتحاد بالتوسع في شبكة وجهاتها وعزمها على اضافة وجهات جديدة في السنة المقبلة.

توفر أوقات الرحلات وترددها مرونة أكثر لضيوف الاتحاد للطيران للاستفادة من فترة توقفهم في فنادق أبوظبي وزيارة معالمها السياحية حتى وقت المغادرة، مما يحقق رؤية الاتحاد للطيران بأن تكون الخطوط الجوية التي يرغب الجميع في السفر من خلالها.

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