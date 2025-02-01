- كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات أداء سوق السفر الجوي لعام 2024، بالإضافة إلى بيانات شهر ديسمبر 2024، والتي أظهرت تحقيق مستويات قياسية.

ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي لعام 2024 المُقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة (2019) بنسبة 3.8%. كما زادت السعة الكلية، المُقاسة بعدد الكيلومترات المتاحة للمقاعد، بنسبة 8.7% في عام 2024. ووصل عامل الحمولة الإجمالي إلى 83.5%، وهو أعلى معدل مسجل في عام كامل .

لعام 2024 المُقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة (2019) بنسبة 3.8%. كما زادت السعة الكلية، المُقاسة بعدد الكيلومترات المتاحة للمقاعد، بنسبة 8.7% في عام 2024. ووصل عامل الحمولة الإجمالي إلى 83.5%، وهو أعلى معدل مسجل في عام كامل وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2023، وزادت السعة بنسبة 12.8 %.

بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2023، وزادت السعة بنسبة 12.8 كما ارتفعت حركة السفر المحلية لعام 2024 بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت السعة بنسبة 2.5 %.

لعام 2024 بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت السعة بنسبة 2.5 فيما كان ديسمبر 2024 ختامًا قويًا للعام 2024، حيث ارتفع إجمالي الطلب بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 5.6%. وسجل الطلب الدولي نموًا بنسبة 10.6%، في حين ارتفع الطلب المحلي بنسبة 5.5%. كما بلغ عامل الحمولة لشهر ديسمبر 84%، وهو مستوى قياسي للشهر .

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "أكد عام 2024 بوضوح أن الناس يريدون السفر. ووصلت أرقام حركة السفر الجوي إلى أرقام قياسية محليًا ودوليًا مع نمو الطلب بنسبة 10.4%. وقد استجابت شركات الطيران لهذا الطلب القوي بكفاءة قياسية، حيث تم إشغال 83.5% من المقاعد المتاحة، وهو مستوى غير مسبوق، وهو الأمر الذي يعود جزئيا إلى القيود المفروضة على سلاسل التوريد والتي حدت من نمو السعة. إن نمو قطاع الطيران ينعكس إيجابيًا على المجتمعات واقتصادها، وذلك من خلال توفير الوظائف، وتطوير الأسواق، وتعزيز التجارة، وتحفيز الابتكار والاستكشاف، وغيرها".

وأضاف والش: "بالنظر إلى عام 2025 كل الدلائل تشير إلى أن الطلب على السفر سيستمر في النمو، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا بنسبة 8.0%، وهو ما يتماشى مع المعدلات التاريخية. لكن هذه الرغبة في السفر تسلط الضوء على بعض التحديات الرئيسية. أولًا، يُذكرنا الحادث المأساوي الذي وقع في واشنطن مساء الأربعاء الماضي بأن السلامة تحتاج جهودنا المستمرة، وقلوبنا مع جميع المتضررين، ولن نتوقف عن العمل لجعل الطيران أكثر أماناً. ويظل التزام شركات الطيران بتحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، ورغم استثمار شركات الطيران بمبالغ قياسية في شراء وقود الطيران المستدام في عام 2024، إلا أن أقل من 0.5% من احتياجات الوقود تم تلبيتها باستخدام وقود الطيران المستدام، وهناك نقص في كميات وقود الطيران المستدام المعروضة إضافة إلى أن تكلفته مرتفعة. ويمكن للحكومات تعزيز أمنها الوطني في مجال الطاقة، وحل هذه المشكلة من خلال إعطاء الأولوية لإنتاج الوقود المتجدد، والذي يستخرج منه وقود الطيران المستدام. إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وزيادة إنتاج وقود الطيران المستدام، فإن تحويل جزء صغير من الدعم المخصص لاستخراج الوقود الأحفوري لدعم الطاقة المتجددة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل."

أسواق السفر العالمية

تجاوزت حركة السفر الدولية لعام 2024 مستويات 2019 بنسبة 0.5%، مع تسجيل نمو في جميع المناطق.

انخفضت السعة بنسبة 0.9% مقارنة بمستويات 2019، في حين تحسن عامل الحمولة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 83.2%، وهو أعلى مستوى مسجل.

وفي ديسمبر 2024، نمت حركة السفر الدولية بنسبة 10.6%، وزادت السعة بنسبة 7.7%، وتحسن عامل الحمولة بمقدار 2.2 نقطة مئوية ليصل إلى 83.9%.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعا بنسبة 9.4% في حركة المسافرين لعام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفعت السعة بنسبة 8.4%، وزاد عامل الحمولة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 80.8%. أما الطلب في ديسمبر، فقد زاد بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 26.0% في حركة المسافرين الدولية لعام 2024 مقارنة بعام 2023، محققةً أقوى معدل نمو سنوي بين جميع المناطق. وارتفعت السعة بنسبة 24.7%، وزاد عامل الحمولة بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 83.8%. ورغم النمو القوي إلا أن هناك فرص كبيرة لمزيد من النمو، حيث لا تزال إيرادات الركاب لكل كيلومتر أقل بنسبة 8.7% عن مستويات 2019. وسجلت حركة المسافرين في ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 17.1% مقارنة بديسمبر 2023.

وارتفعت حركة السفر لشركات الطيران الأوروبية بنسبة 9.7% لعام 2024 مقارنة بعام 2023. وزادت السعة بنسبة 9.2%، وارتفع عامل الحمولة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 84.1%. أما في ديسمبر، فقد زاد الطلب بنسبة 8.6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

فيما أبلغت شركات الطيران في أمريكا الشمالية عن زيادة سنوية بنسبة 6.8% في حركة المسافرين لعام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفعت السعة بنسبة 7.4%، بينما انخفض عامل الحمولة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 84.2%. وارتفعت حركة المسافرين في ديسمبر 2024 بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعًا بنسبة 14.4% في حركة المسافرين لعام 2024 مقارنة بعام 2023. وارتفعت السعة السنوية بنسبة 14.3%، وزاد عامل الحمولة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 84.8%، وهو الأعلى بين جميع المناطق. وارتفع الطلب في ديسمبر بنسبة 11.3% مقارنة بديسمبر 2023.

وارتفعت حركة السفر لشركات الطيران الأفريقية بنسبة 13.2% لعام 2024 مقارنة بالعام السابق. وارتفعت السعة السنوية بنسبة 9.5%، وزاد عامل الحمولة بمقدار 2.5 نقطة مئوية ليصل إلى 74.5%، وهو الأدنى بين المناطق، ولكنه مستوى قياسي للقارة الأفريقية. كما سجلت حركة المسافرين في ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 12.4% مقارنة بديسمبر 2023.

أسواق السفر المحلية

سجلت الأسواق المحلية مستويات قياسية من حيث عدد الركاب وعامل الحمولة. حيث سجلت الصين مرة أخرى الأداء الأفضل في 2024، حيث زاد إجمالي حركة السفر الجوي المحلية بنسبة 12.3% مقارنة بعام 2023، فيما شهدت اليابان نموًا بنسبة 3.2%، رغم انخفاض السعة بنسبة 0.3%.، وكانت الهند السوق المحلية الوحيدة التي شهدت انخفاضاً في عامل الحمولة (-0.6 نقطة مئوية)، لكنها لا تزال تحتفظ بأعلى عامل حمولة (86.4%) بين جميع الأسواق المحلية.

-انتهى-

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