دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الاتحاد للماء والكهرباء"، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الماء والكهرباء في شمال الإمارات، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع "تيكفيستا سيستمز"، الشركة البارزة في حلول التكنولوجيا المبتكرة، سيتم بموجبها تطبيق أحدث التقنيات الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير العمليات على مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والعمل على تمكينها من تطبيق أفضل الممارسات القائمة على إدارة البيانات وإدراج الحلول المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقَّع مذكرة التفاهم من جانب شركة "الاتحاد للماء والكهرباء"، توماس سبانرينج، المدير المالي التنفيذي والقائم بأعمال مدير نظم المعلومات، في حين وقعها من جانب "تيكفيستا سيستمز"، خُرم مجيد، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش معرض "جايتكس جلوبال" 2024، والذي اختتمت فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي قبل أيام.

وتضع مذكرة التفاهم الأساس للمبادرات المشتركة التي سيتم من خلالها إدماج أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عبر استكشاف وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة تعالج التحديات الرئيسية المتعلقة بالكفاءة والاستدامة وتجربة المتعاملين، بما يضمن بقاء الشركة في طليعة التحول الرقمي على صعيد إدارة المرافق الخدمية.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال توماس سبانرينج، "تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع تيكفيستا خطوة مهمة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، حيث نعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين قدراتنا التشغيلية ودعم جهودنا نحو الاستدامة. ومن خلال هذا التعاون، نحن لا نحقق تقدم رقمي فحسب، بل نعزز مساعينا إلى استمرار ريادتنا في تقديم خدمات الماء والكهرباء المبتكرة والفعّالة، ونؤكد التزامنا بأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات".

من جانبه، قال خُرم مجيد: "من خلال الجمع بين خبرتنا الكبيرة في مجال المرافق، بما تضمه من شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب قدراتنا الشاملة في استراتيجيات التحول الرقمي وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، نحن نسعى إلى العمل عن كثب مع شركة الاتحاد من أجل تحقيق أهدافهم الطموحة، ودعم جهودهم في نشر الطاقة النظيفة والمتجددة، ودفع جهود الاستدامة في الإمارات".

وبصفتها شريكًا لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، وانطلاقًا من خبرتها الواسعة في هذا المجال، ستعتمد تيكفيستا على قوة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والابتكار الرقمي في تحديث البنية التحتية للشركة، وتحسين إدارة مواردها، وتطوير عملياتها الخاصة بتقديم الخدمة للجمهور. وتمثل هذه الشراكة تحالفًا قويًا دافعًا للابتكار ومُعززًا للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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