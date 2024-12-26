القاهرة، مصر - تختتم شركة "سَفِلز مصر" عام 2024 بنجاح كبير، مما يعزز مكانتها كقوة مؤثرة في سوق العقارات في مصر. فقد أثبتت "سَفِلز مصر" على مدار العام قدرتها على التغلب على تحديات السوق ، وإحداث تغيير إيجابي عبر قطاعات متنوعة ، من خلال استراتيجياتها المبتكرة، والتعاون البنّاء ، والتركيز المستمر على خلق قيمة للمشروعات التي تديرها . فقد نجحت الشركة في تحقيق نجاحات متوالية في عدة مجالات ، بدءاً من إعادة هيكلة الأصول ضعيفة الأداء ، وصولاً إلى تقديم الاستشارات بشأن المشروعات القومية واسعة النطاق.

2024: الكثير من التحول والتكيف

أدت التغيرات التي طرأت على تفضيلات المستثمرين في عام 2024 إلى تشكيل ملامح جديدة لسوق العقارات المصري، الذي شهد اهتماما متزايدا بقطاع الفندقة والسياحة ، والطلب على المساحات التجارية التجريبية (Experiential Spaces)، فضلاً عن ازدياد جذب الساحل الشمالي للعملاء المصريين والأجانب، خاصةً مع إطلاق مشروع رأس الحكمة . ومع هذه الاتجاهات السوقية كانت "سَفِلز مصر" في مقدمة المشهد، حيث استفادت من خبرتها العالمية ورؤيتها المحلية الثاقبة ، وعملت على توجيه المطورين العقاريين نحو تأسيس مشروعات تجد صداها لدى المشترين والمستأجرين ، وفي الوقت نفسه تمكنت من مواجهة تحديات القطاع العقاري، خاصة التضخم وتقلبات سعر الصرف.

رسم مستقبل جديد للعقارات

في إنجاز بارز هذا العام، نجحت "سَفِلز مصر" في إعادة تشكيل مشروع "مجرة" المتعدد الاستخدامات التابع لشركة بنيان للاستثمار والتنمية ، من خلال استراتيجية شاملة لزيادة الإقبال والإشغال، تضمنت إعادة هيكلة المستأجرين، وتطبيق أساليب تسويقية مبتكرة ، وتحسين الخدمات المقدمة للمستأجرين.

ونتيجةً لذلك، ارتفع معدل الإشغال من 54٪ إلى 92٪، وزاد عدد الزائرين المترددين بنسبة 35٪ سنوياً، وسجل المستأجرون نمواً في المبيعات بنسبة تصل إلى 100٪ سنوياً. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة سياك للتطوير العقاري و بنيان للاستثمار والتنمية : "كنا بحاجة إلى أن نكون في أيدٍ أمينة، وبمجرد أن قمنا بتعيين سَفِلز، شهدنا تحسناً كبيراً في عمليات المشروع، وزيادة معدلات الإشغال، وارتفاعاً في الربحية" .

أما بالنسبة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ، فقد ساهمت شركة "سَفِلز مصر" في تحقيق مبيعات قياسية لها بقيمة 17 مليار جنيه مصري .

كما نجح فريق استشارات المشروعات والمباني في "سَفِلز مصر" في إنشاء وتجهيز مقرات جديدة بأحدث معايير التطوير العقاري لعدة شركات عالمية ، مثل: Bayer، Chevron ،Informa، وOrganon. وقال مانوجي توماس، مدير سلسلة التوريد في شيفرون في مصر وقبرص: "ضَمَن تعامل سَفِلز الاستثنائي مع مشروعنا، التزامنا بالميزانية المخصصة والانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد، وهو إنجاز يمثل في الغالب تحدياً في مثل هذه المشروعات المعقدة ، هذا المستوى من الكفاءة والدقة هو شهادة على مهاراتهم وخبراتهم التي لا مثيل لها في هذا المجال" .

كذلك، وبعد حوالي عامين من افتتاح التوسعات الجديدة بأركان بلازا في الشيخ زايد ، حققت "سَفِلز مصر" معدل إشغال بنسبة 98.4٪، ومتوسط إقبال يومي يزيد عن 48 ألف شخص يومياً ، مسجلةً أعلى إقبال في قطاع المشروعات التجارية بغرب القاهرة .

رسم ملامح التنمية وتحديث البنية الحضرية

وقد امتد تأثير "سَفِلز مصر" إلى المشروعات الحكومية الكبرى ، حيث تعاونت الشركة مع جهاز مدينة الشيخ زايد - ضمن تحالف يقوده البنك الدولي - لإعادة استخدام قطع الأراضي غير المستغلة لصالح المجتمعات الأهلية . ومن المخطط أن يحقق المشروع تدفقات نقدية مستدامة ، بالإضافة إلى كونه نموذجاً رائداً وقابل للتكرار لمبادرات مماثلة في جميع أنحاء مصر ، بما يتماشى بصورة وثيقة مع أهداف رؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى ذلك ، تعاونت شركة "سَفِلز مصر" مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ضمن تحالف بقيادة "دار الهندسة" ، حيث قدمت خدمات استشارية استراتيجية حول مشروعات التنمية الحضرية واسعة النطاق المصممة لتعزيز البنية التحتية الحضرية والإمكانات الاقتصادية في مصر .

وفي هذا الشأن، صرح كاتسبي لانجر باجيت رئيس شركة "سَفِلز مصر": "شهد عام 2024 تطوراً ملحوظاً في قدراتنا الاستشارية، نحن فخورون بأننا لعبنا دوراً في عدد من المشروعات التي ستترك بصمةً دائمة على المشهد العقاري في مصر".

الابتكار وسط التحديات الاقتصادية

رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر، مثل التضخم وتقلبات سعر الصرف ، أثبتت "سَفِلز مصر" قدرتها على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، حيث تمكنت من مساعدتهم في تقديم حلول استشارية مبتكرة، مكنتهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وعلاوةً على ذلك، عملت الشركة على تعزيز أدائها التشغيلي، وتحسين استخدام الموارد، وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا.

قيادة رؤى الصناعة

برزت "سَفِلز مصر" كشركة رائدة في مجال العقارات في عام 2024، حيث عملت على تعزيز النقاش البنّاء على مستوى الصناعة حول الاتجاهات والفرص المتاحة . فقد ضمت النسخة الثانية من ملتقى "Savills Retail Connect" أكثر من 100 رائد من رواد التطوير العقاري والتجاري، اجتمعوا لاستكشاف التغيرات التي يشهدها قطاع العقارات التجارية، وتفضيلات المستهلكين للمشروعات العقارية التجريبية.

كما لعبت الشركة دوراً محورياً في ورشة عمل وطنية بالشراكة مع البنك الدولي، حيث شاركت رؤى تجربتها بمشروع الشيخ زايد النموذجي، لتمكين أجهزة المدن الأخرى عبر نماذج قابلة للتكرار والنجاح.

الاستثمار في فريق العمل

أحد أهم عوامل نجاح شركة "سَفِلز مصر" خلال العام المنصرم هو العاملين بها، حيث شهد فريق عمل الشركة نمواً ملحوظاً ليصل إلى 170 موظفاً محترفاً، مع التركيز على بناء فريق عمل متميز من الشباب، كذلك وضعت "سَفِلز مصر" تدريباً للخريجين يضم مختلف التخصصات .

التطلع إلى عام 2025

بينما تخطط شركة "سَفِلز مصر" مسارها لعام 2025، تهدف الشركة إلى تعميق بصمتها في القطاعات الناشئة، مثل الفندقة والخدمات اللوجستية. وتهدف الشركة إلى قيادة تطور القطاع العقاري في مصر، وتقديم قيمة مضافة لعملائها من خلال تحقيق نتائج مؤثرة، عبر الجمع بين خبرتها العالمية والفهم الدقيق للأسواق المحلية. وحول الرؤية المستقبلية للشركة، أكد لانجر باجيت: "تحولت سَفِلز مصر إلى شريك للنجاح، وبينما نتطلع نحو المستقبل، يظل تركيزنا على خلق القيمة، ودفع الابتكار، وتعزيز النمو لجميع الأطراف المعنية".

ما يحمله سوق العقارات لعام 2025

في عام 2025، تتوقع "سَفِلز مصر" استمرار التركيز على الخدمات الاستشارية للتأجير وإدارة العقارات، حيث يسعى العملاء للحصول على نصائح الخبراء لتحسين محافظهم الاستثمارية، ويظل الساحل الشمالي محط اهتمام كبير، مدفوعاً بالمشروعات الكبرى، مثل رأس الحكمة التي عززت طلب العملاء على المنطقة.

كما من المتوقع أن تشهد المساحات التجارية نمواً قوياً خلال العامين المقبلين، مدعومةً بتفضيل المستهلكين المتزايد للمساحات النموذجية المصممة لتحسين نمط الحياة. مع إعطاء المطورون العقاريون الأولوية لإنشاء تصميمات مرنة تتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، مما يضمن أن المشروعات التجارية لا تصبح قائمة على المعاملات المادية، فحسب، بل توفر قيمة مضافة تتعدى المعاملات التجارية الروتينية.

أخيرا؛ وبينما تتطلع "سَفِلز مصر" إلى العام المقبل، فإنها عازمة على معالجة التحديات، والاستفادة من خبراتها في دفع النمو المستدام، وتعزيز التعاون الهادف، وترك بصمة على المشهد العقاري المتطور في مصر.

نبذة عن سَفِلز

سَفِلز هي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية ومُدرجة في بورصة لندن. تتمتع سَفِلز اليوم بحضور عالمي كبير عبر أكثر من 700 مكتبًا وشريكًا وحوالي 39 ألف موظف حول العالم، في كل من الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، إلى جانب الخدمات الإدارية وخدمات المعاملات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

تمتلك سَفِلز أكثر من 43 عامًا من الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الآن 7 مكاتب في المنطقة بما في ذلك مكتب في مصر.

منذ افتتحت مكاتبها في مصر عام 2019، تضاعف حجم سَفِلز مصر أكثر من أربع مرات، حيث يعمل بها الآن أكثر من 165 موظف. تقدم سَفِلز مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة للسوق المصري تشمل إدارة الممتلكات والاستشارات الإستراتيجية وإدارة المشروعات والتأجير والتسويق وخدمات الشركات. تقدم الشركة حاليًا الاستشارات لكبار المطورين العقاريين في السوق وفي مختلف أنواع العقارات. تدير سَفِلز حاليًا العديد من المشروعات العقارية في جميع أنحاء البلاد، ومنها أركان بلازا ومزار مول ورويال بارك و مجرة . لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة www.savills.com.eg

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