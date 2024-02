القاهرة: شاركت شركة إكسون موبيل مصر للسنة السابعة على التوالي في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2024"، وذلك بهدف دعم أطر التحول بمشهد الطاقة الإقليمي عبر مناقشات بناءة حول دعم تحول الطاقة وأمنها وإزالة الكربون ؛ سعيًا للاتجاه نحو مستقبل مستدام ذو معدلات كربون وانبعاثات منخفضة.

وحضر مجموعة من مسئولي شركة إكسون موبيل في مجال البحث والاستكشاف وشاركوا في العديد من الموضوعات التي طرحت للمناقشة أثناء المؤتمر، والذي أُقيم هذا العام تحت شعار "تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات"، وذلك باعتباره مركزًا للحوار العالمي بشأن الطاقة في إفريقيا وإقليم المتوسط، في الفترة بين 19 إلى 21 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية. وجاء على رأس المشاركين السيد/ جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للبحث والاستكشاف، والذي شارك في جلسة "تحديات الطاقة من حيث الأمن والاستدامة وأهمية الوقود الأحفوري" في المؤتمر الاستراتيجي، التي فتحت المجال لمناقشات شاملة حول ديناميكيات الطاقة العالمية، وأحدث مستجدات القطاع وتطور احتياجات الطاقة في نصف الكرة الشمالي والجنوبي، والإجراءات الجماعية لتنمية مصادر الطاقة المتعددة.



وبهذه المناسبة، صرح المهندس/ عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، قائلاً: "فخورون بمشاركة إكسون موبيل مصر ورعايتها للمرة السابعة لمعرض ومؤتمر EGYPES 2024، والذي يمثل الحدث الأبرز في قطاع الطاقة في المنطقة. ويتوافق التزامنا نحو الابتكار وتحقيق التميز مع أهداف المعرض، والذي يعمل كمنصة يلتقي فيها قادة الصناعة بهدف تعزيز التعاون وعرض أحدث التطورات التي تشكل مستقبل القطاع. والجدير بالذكر أن شركة إكسون موبيل مصر "ابستريم ليمتد" توسعت في نشاط البحث والاستكشاف في المياة الإقليمية المصرية في البحر المتوسط."



وأضاف: "في إكسون موبيل مصر، ندرك الأثر الكبير الذي يقدمه EGYPES 2024 للشباب المصري المعني بمجال الطاقة، كما نفتخر بدورنا كراعي رئيسي لبرنامج Young Professionals ، والذي شارك فيه هذا العام أكثر من 500 طالب جامعي وثانوي شاركوا في العديد من المناقشات المثمرة التي ركزت على الطاقة والتكنولوجيا وتنمية القيادات الشبابية. ونتطلع من خلال نسخة هذا العام إلى تبادل المعرفة وصياغة مسارات جديدة نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة."



كما شارك عدد من مسئولي شركة إكسون موبيل مصر في اللجان الفنية القائمة على مراجعة وانتقاء الأوراق البحثية التي تم تقديمها خلال أيام المؤتمر، فضلاً عن مشاركة مجموعة من مهندسي وخبراء الشركة من الشباب بتجاربهم ورؤاهم في سلسلة الحوارات الملقبة بـ Youth Talks والتي تهدف إلى توعية طلاب المدارس بهذا القطاع وأهميته.



بالإضافة إلي تنظيم شركة إكسون موبيل مصر "ابستريم ليمتد" - خلال فترة انعقاد المؤتمر - ورشة عمل متخصصة حول "البحث عن الهيدروكربون"، والتي كانت بمثابة منصة لتبادل المعرفة حيث استفاد منها حوالي 40 طالب وطالبة في مرحلة الدراسة الجامعية في مجال الجيولوجيا، إذ قدمها ثلاث خبراء عالميين من إكسون موبيل في مجال البحث والاستكشاف تناولوا خلالها أحدث تقنيات التنقيب عن الهيدروكربون، ما أتاح للمشاركين فرصة فريدة للتعلم ومناقشة التقنيات المتطورة التي تقود نجاحنا في هذا المجال الديناميكي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية إكسون موبيل فيما يخص نقل المعرفة للشباب؛ تحقيقاً للتميز في القطاع بأكمله.



وجدير بالذكر أنه من خلال رعايتها لبرنامج Young Professionals نظمت الشركة زيارات ميدانية إلى مصنع الشركة في مدينة العاشر من رمضان لعدد من طلاب الجامعات بهدف إكسابهم الخبرات الفنية في مجال التصنيع والجودة والأمن الصناعي.



