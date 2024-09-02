دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن شراكة استراتيجية مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، الذي يستضيفه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وتُقام دورته الـ 13 يومي 4 و5 سبتمبر، في مركز إكسبو الشارقة. وتأتي الشراكة في إطار التزام "دو" بدعم المبادرات التي تعزز المعايير الخاصة بمجال الاتصال الحكومي والمؤسسي، وترسخ الثراء الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، في إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية، وقلب التميز الثقافي والتواصل الحضاري في المنطقة والعالم، حيث يُعد المنتدى منصة رائدة لطرح المناقشات والحوارات بين الخبراء والمتخصصين في العالم حول أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي.

ويركز المنتدى الدولي للاتصال الحكومي خلال دورته الجديدة على "مستقبل الاتصال في الحكومات المرنة"، حيث يستكشف مفهوم الحكومات المرنة التي تحددها وتشكل ملامحها التطورات التكنولوجية السريعة، التحولات المجتمعية المستمرة. كما يُسلط المنتدى هذا العام الضوء على عنوان رئيسي هو "حكومات مرنة ... اتصال مبتكر"، والذي يناقش الدور المحوري لاستراتيجيات الاتصال المبتكرة في تعزيز فعالية الأداء الحكومي، وتصميم آليات الاتصال التي تناسب التطورات المستقبلية.

وصرّح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لــ "دو": أن "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يعتبر فرصة مهمة لــ "دو"، للمشاركة في الرؤية المُلهمة لإمارة الشارقة ومنهجها الرائد والتزامها الثابت تجاه نشر الثقافة وتعزيز سبل التواصل، حيث تعد الشارقة منارة للثراء الثقافي والتميز في مجال الاتصال الحكومي والمؤسسي، إذ أنه من خلال دعم مثل هذه الفعاليات المحورية المهمة، نسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارة والتأكيد على أهمية الاتصال الحكومي الفعال في تعزيز الشراكات المجتمعية والعالمية".

ويناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، التحديات والفرص المتاحة في مجال الاتصال الحكومي من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية الثرية. كما يلقي الضوء على موضوعات عدة، من بينها التنافس العالمي لاستقطاب المواهب، والاستراتيجيات المبتكرة التي تتبعها الحكومات لجذب ودمج الأفراد أصحاب المهارات الذين يلعبون دوراً رئيسياً في مجال التنمية. كما يطرح المنتدى منظوراً فريداً من نوعه حول كيفية عمل الأنشطة الاقتصادية الذكية والمبتكرة كـــــ "قوة ناعمة" تسعى لبناء جسور الثقة وتحفز النمو الاقتصادي، مع تسليط الضوء على الطبيعة الديناميكية لأساليب الحوكمة الحديثة.

ويتطرق المنتدى في احدى جلساته الحوارية إلى موضوع الشيخوخة وكيف أصبحت جوهر ما يسمى بـــــ "الاقتصاد الفضي"، حيث تستعرض الجلسة قصص نجاح المتقاعدين وكبار السن، ومن بينهم قصة نجاح السيد خالد، وهو رجل وجد في الستينات من عمره، الفرصة لتجاوز التقاعد والدخول في عالم ريادة العمال، لتُبرز الجلسة الإمكانات غير المستغلة والمساهمات التي يمكن أن تقدمها الأجيال الأكبر سناً لتعزيز الترابط المجتمعي وتعزيز الحيوية الاقتصادية.

كما تتناول جلسة أخرى موضوع مهم وهو "حروب المعلومات وتحديات عولمة الاتصالات"، حيث تسلط الضوء على قضية تأثير نشر المعلومات المضللة والدور الاستراتيجي للاتصالات العالمية في التأثير على الرأي العام. وتؤكد المشاركة في المنتدى على التزام "دو" بالعمل على إثراء الخطاب حول استراتيجيات الاتصال الحكومي في العالم، والارتقاء بأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور.

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