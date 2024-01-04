دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد سيجيت تكنولوجي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات (المدرجة في بورصة ناسدك تحت الرمز STX)، للمشاركة في المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسك دبي"، الذي سيعقد في الفترة من 16إلى 18 يناير 2024، بهدف عرض مجموعة حلولها الكاملة في مجال صناعة تحليلات مقاطع الفيديو.

يشهد قطاع تحليلات مقاطع الفيديو والمراقبة تحولًا متسارعًا مدفوعًا بالاستثمارات الكبيرة المخصصة للمدن الذكية ومشاريع الأمن الذكية. ونظرًا للاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات العميقة التي تعزز فعالية تخزين أنظمة تحاليل الفيديو، تتطور البنية التحتية من أدوات المراقبة الأساسية إلى حلول أكثر دقة تشمل كاميرات الذكاء الاصطناعي عالية الوضوح التي تقدم رؤى قيمة وتمنح معدلات احتفاظ أطول بالبيانات. وتعتبر الحلول الكثيفة البيانات مناسبة تمامًا من حيث التكلفة والسعة والأداء لتخزين الأقراص الصلبة ذات السعة الكبيرة.

ستعرض سيجيت مجموعة كاملة من أنظمة وحلول تخزين الفيديو والتحليلات التي تم تصميمها واختبارها على التطبيقات الذكية بالإضافة إلى الحلول الخاصة بالأمن والمراقبة. وستقدم محركات أقراص SkyHawk™ لأنظمة NVR وExos® وNytro® في الشبكات الطرفية، وأنظمة التخزين عالية الأداء Exos X – التي أنشأتها الشركة بأسعار مقبولة وبطريقة فعالة وأمنة وقابلة للتطوير.

في مرحلة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جزءًا لا يتجزأ من عالم المراقبة، بات من الضروري أن تتمتع الشركات بالقدرة على تسخير فوائد هذه الاتجاهات التكنولوجية الضخمة من خلال اعتماد حلول التخزين الأكثر ابتكارًا والعالية الأداء وذات السعة الكبيرة التي تتماشى مع التطورات الحاصلة في القطاع.

ندعوكم للانضمام إلينا يوم 17 يناير (االساعة 4:00 م، جناح رقم S1E41) للاطلاع على حقبة جديدة من صناعة وحدات التخزين وأحدث الابتكارات في محركات الأقراص الثابتة. سيكون فريق سيجيت متواجدًا في الجناح رقم S1E41، لمواكبتكم واطلاعكم على التقنيات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات في مجال البيانات.

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لمحة حول شركة سيجيت تكنولوجي

تعمل سيجيت تكنولوجي على صياغة ملامح قطاع البيانات العالمي، لتساعد بذلك على تعزيز إمكانات البشرية إلى حدودها القصوى من خلال ابتكار حلول إدارة بيانات عالمية المستوى وذات خصائص هندسية دقيقة مع التركيز بشكل مستمر على الشراكات المستدامة. سيجيت شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا منذ أكثر من 40 عامًا، وقد صدرت ما يزيد عن ثلاثة مليارات تيرابايت من سعة البيانات. لمزيد من المعلومات حول سيجيت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.seagate.com أو متابعتنا على مواقع تويتر وفيسبوك ولينكد إن ويوتيوب والاشتراك في مدونتنا.