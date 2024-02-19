دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "جي أم جي"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع العافية وبيع وتوزيع وتصنيع مُنتجات العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والسلع الاستهلاكية والصحة والجمال بالإضافة إلى العمل في قطاعي العقارات والخدمات اللوجستية، عن إطلاق أحدث ابتكاراتها من العلامات التجارية والمنتجات خلال مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2024"، أكبر معرض سنوي في العالم لقطاع الأغذية والمشروبات.

وتماشياً مع قيم "جي أم جي" بمواصلة التطور وإبراز التزامها بتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة للمستهلكين، قدمت الشركة أحدث منتجاتها المبتكرة، وهي رقائق الدجاج "شناكس" تحت العلامة التجارية "فارم فريش". وصنعت هذه الرقائق بالكامل من الدجاج بنسبة 100%، لتوفر للمستهلكين خياراً صحياً للوجبات الخفيفة، بما يسهم في إعادة تشكيل تصورات الوجبات الخفيفة التقليدية، ويعكس استمرار الشركة في مسارها نحو النمو والتميز.

ورحبت "جي أم جي" بشركائها هذا العام في جناح عصري حديث، صممه عدد من طلاب الجامعة الأمريكية في دبي، في شراكة فريدة من نوعها. يضم الجناح "ميزون هاوسز" التابعة للشركة، تتصدرها علامتها التجارية الأكبر "فارم فريش"، التي تعرض المنتجات الجديدة ضمن فئة الوجبات الخفيفة، وتكشف عن ابتكاراتها المتطورة.

وتعيد "جي أم جي" سرد حكايات طريق التوابل من الشرق إلى الغرب، من خلال "دار الأعشاب والتوابل" التي تضم "روح" و" السرّ" و"سابورا". علاوة على ذلك، استخدمت "جي أم جي" الجناح كمنصة لعرض أحدث علاماتها التجارية للأغذية "لا إنفيتادا"، وهي مزيج لعلامة "تكس مكس" التجارية، و" السرّ"، أحدث علاماتها التجارية الغذائية، التي تضم مجموعة من التوابل والصلصات والبهارات.

وبهذه المناسبة، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي أم جي": "يعتبر معرض جلفود منصة استراتيجية تدفعنا دائماً نحو المستقبل، حيث نكشف من خلاله بكل فخر عن منتجاتنا المتطورة ونؤكد على نمونا المستدام وشراكاتنا الاستراتيجية. كما تعد هذه المنصة بمثابة منارة تسلط الضوء على روح ’جي أم جي‘ المبتكرة والعروض والمنتجات القيمة الفريدة التي تقدمها في قطاع الأغذية التنافسي في المنطقة. وستمكننا مجموعة منتجاتنا الغذائية الجديدة وإبراز القصص وراء علاماتنا التجارية خلال المعرض من التواصل مباشرة مع رواد القطاع والجهات المعنية والمستهلكين. علاوة على ذلك، يجسد التعاون الفريد مع الجامعة الأمريكية في دبي لتصميم جناحنا في المعرض رؤية ’جي أم جي‘ الرامية لدعم وتمكين الجيل القادم، بما يزيد من قربنا من مجتمعنا أكثر من أي وقت مضى".

وانطلاقاً من كونها شركة محلية رائدة، تدعم "جي أم جي" بقوة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهو هدف وطني بالغ الأهمية عززته الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد العالمية. وتعد استراتيجية الشركة "من الحقل إلى المائدة" هي المحرك الرئيسي لهذه الرؤية، التي تغطي كامل سلسلة الاستهلاك الغذائي، بدءاً من العلامات التجارية للأغذية المحلية وصولاً إلى متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة التي توزع عدداً كبيراً من العلامات التجارية.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، قدم قسم "جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية" منتجات فائقة الجودة للمستهلكين من خلال علامات تجارية مبتكرة مثل "فارم فريش"، و"كلاسيك"، و"سابورا"، و"نور الإسلامي"، و"روح" . وفي معرض جلفود، يمكن للزوار التعرف أيضاً على هذه جموعة الشاملة من المنتجات التي تغطي كامل محطات رحلة المستهلك من "الحقل إلى المائدة".

من جانبه، قال روي نصرالله، نائب رئيس قسم التسويق في شركة "جي أم جي": "ينصب تركيزنا الأساسي في ’جي أم جي‘ على المستهلكين والابتكار الرائد، كما يتيح لنا قطاع الأغذية فرصة رائعة لتسخير إبداعنا لتقديم تجارب فريدة تعرضها علامتنا التجارية لتلبية احتياجات جمهورنا. وهذا العام، نعمل على الارتقاء باستراتيجيتنا إلى آفاق جديدة من خلال الكشف عن منتجنا الجديد ’شناكس‘ تحت علامتنا التجارية ’فارم فريش‘. وتشير هذه الخطوة إلى تحول ديناميكي في صناعة منتجاتنا، من تقديم المنتجات التقليدية المجمدة إلى خيار الوجبات الخفيفة الصحية، والمصممة خصيصاً لجذب المستهلك المهتم بالصحة، والتي تعد خطوة جريئة تعكس التزامنا بإحداث تغير نوعي في مجال الوجبات الخفيفة".

وتوفر مشاركة "جي أم جي" في معرض جلفود، الذي يقام في الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024، منصة مثالية للشركة للكشف عن عروض ومنتجات قيمة وفريدة تقدمها الشركة لقطاع الأغذية في المنطقة. كما تجسد الشراكات الاستراتيجية، والاعلان عن علامات تجارية جديدة، وتوسعة حجم الجناح، والسعي لتحقيق النمو والابتكار، قيم الشركة الأصيلة.

ويمكن لزوار المعرض زيارة جناح "جي أم جي" رقم (A7-10 A7-20) في القاعة 7 في مركز دبي التجاري العالمي.

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