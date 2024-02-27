دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت عزيزي للتطوير، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، على جائزة "أفضل مطوّر مجتمعات" المرموقة، خلال حفل توزيع جوائز "الروّاد العقاريين 2024"، والذي أقيم في فندق الحبتور بالاس بدبي، الاثنين الموافق 26 فبراير 2024.

وتسلّم الجائزة فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري بحضور عدد من مسؤولي الشركة وهم أفزال حسين، الرئيس التنفيذي للعمليات ، و راغب حسين، الرئيس التنفيذي للتطوير، و سوراب باكشي، الرئيس التنفيذي لعمليات الضيافة بالإضافة إلى تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والإتصال. ويعكس هذا التكريم التزام عزيزي ونجاحها في تنفيذ مشاريع عقاريّة مجتمعيّة متميّزة، بما في ذلك مشروع ريفييرا في مدينة محمد بن راشد، ومشروع عزيزي ڤينيس في دبي الجنوب. فيما تؤكّد الجائزة أيضاً حرص عزيزي على تبني قيم مركزية العميل، والتي تضع العملاء في المقام الأول.

وفي هذه المناسبة؛ قال فرهاد عزيزي: "تجسّد هذه الجائزة التزامنا الراسخ بالتميز في إطار نهجنا الهادف إلى تصميم مجتمعات استثنائية ومخططة بدقة والتي تُسهم في الارتقاء بجودة حياة الأجيال القادمة. وسنواصل جهودنا في إنشاء مساحات تواكب أعلى المعايير وتعزّز الشعور بالانتماء، وتوفير تجارب عيش استثنائيّة للمستثمرين والمقيمين في مجتمعاتنا. فيما ستشكّل الجائزة كذلك حافزاً لنا على الاستمرار في رؤيتنا المتمثلة في إثراء أنماط الحياة ووضع معايير جديدة في القطاع العقاري في دبي".

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويتميز عزيزي ڤينيس ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي مع وجود العديد من الشواطئ، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة، وغيرها من مرافق الراحة.

وتتولى عزيزي دور المطور الرئيسي المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع الكبير متعدد الاستخدامات الذي تبلغ تكلفته 30 مليار درهم تقريباً، والذي سيضم أكثر من 30,000 وحدة سكنية موزعة على ما يقرب من 100 مجمع سكني، بالإضافة إلى أكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد منطقة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وهناك عامل جذب رئيس آخر سيتم تطويره داخل عزيزي ڤينيس، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

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