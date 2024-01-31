الشارقة: تشارك شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بمهرجان الشارقة لريادة الأعمال في نسخته السابعة، يومي 3 و4 من فبراير 2024 بمقره في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وقيادي في ريادة وصناعة الأعمال من 15 دولة ممن قدموا حلولاً رائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة.

وتأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول وهي شريك النظام البيئي للحدث، من خلال عرض أبرز مشاريعها الاستثمارية التي تندرج تحت مظلة الشركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف مع نخبة من مؤسسي الشركات والخبراء ورواد الأعمال المحليين والعالميين في مختلف القطاعات.

و قال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع خدمة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول:" تعتبر مشاركة الشركة في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، تأكيداً على دور الشارقة لإدارة الأصول الساعي إلى تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال تبني المبادرات والأنشطة التي تترجم هذه المفاهيم وتطبيقها على أرض الواقع في العمليات التطويرية، وتطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية وروح الإبداع والابتكار في جميع المشاريع التي تندرج تحت مظلة الشركة، بما يساهم في تطوير بيئة النمو الاقتصادي في الشارقة وجعلها نموذجاً ملهماً للتقدم الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات والعالم، بما يحقق ريادة الشارقة في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وأوضح المدفع، يشكل المهرجان فرصة لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال والعاملين والمهتمين بالصناعات الابداعية والشركات الناشئة، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي توفرها لهم الشركة في مشاريعها المختلفة، بما يساهم في تحقيق القيمة المضافة والاستفادة من القدرات والموارد والمعارف المشتركة، والذي ينعكس بصورة إيجابية على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة في مشاريعها المختلفة وبالتالي يحقق احتياجات مجتمع إمارة الشارقة ويضمن الرفاهية المستدامة لهم.

وتستعرض الشارقة لإدارة الأصول عبر منصتها المتواجدة في المهرجان، أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية والعقارية، حيث تمتلك الشركة محفظتين داخلية وخارجية، مما يفتح المجال أمام المستثمرين العالميين للتعرف على هذه المشاريع، كما يشكل المهرجان فرصة لتعزيز التواصل وإبرام الشراكات واكتشاف المزايا الاستراتيجية للاستثمار في الإمارة وفي الوقت نفسه تتيح الفرصة لتبادل التجارب والمعارف المختلفة في مجال ريادة الأعمال.

نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.

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