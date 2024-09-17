أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس 2024، حيث نقلت 1.7 مليون ضيف، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89% على مدار الشهر، ما يعكس أداءها القوي خلال فترة عطلة الصيف.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر أغسطس نمواً مهماُ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر.

"منذ بداية العام وحتى تاريخه، استقبلنا 12.0 مليون مسافر، بزيادة 36% عن نتائج العام الماضي. وتخطى عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً 17 مليون مسافر حتى أغسطس 2024، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% عن النتائج المحققة خلال العام 2022.

وتابع: "وحافظنا على عامل الحمولة بنسبة 89% خلال أغسطس 2024، بالرغم من الزيادة في القدرة الاستيعابية مقارنة بالعام 2023. ويؤكد هذا الأداء القوي، وبخاصة خلال فترة العطلة، تفضيل المسافرين المتزايد للسفر مع الاتحاد.

"وأصبح عدد الطائرات المشغّلة 95 طائرة مقارنة بـ79 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي زيادة 16 طائرة خلال فترة 12 شهراً نتيجة طموح والتزام كافة أفراد طاقم العمل، الذين تكاتفوا لتحقيق ذلك في وقت قياسي، مع المحافظة في الوقت نفسه على عامل حمولة تخطى 86%.

“خلال شهر أغسطس، بدأنا بتشغيل آخر طائرتين من أصل ست طائرات من طراز A321neo كان من المخطط تشغيلها في 2024. كما أن نشغلّ حالياً إلى 10 وجهات جديدة على الشبكة مقارنة بالعام الماضي. ويعزز هذا التوسّع من شبكة وجهاتنا ويدعم موقع أبوظبي كمركز عالمي للطيران ووجهة أساسية للسياح من مختلف أنحاء العالم."

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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