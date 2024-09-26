أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن مشاركته في "رؤية "، معرض الإمارات للوظائف 2024، في خطوةٍ تؤكد التزامه بتمكين المواهب الإماراتية ودعم أهداف التوطين في الدولة، حيث يسعى إلى استقطاب وتنمية الكفاءات المحلية العاملة في قطاع الخدمات المالية.

يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي، دعم الشباب الإماراتي إحدى أهم أولوياته، لذلك يسعى دوماً إلى توفير العديد من فرص النمو المهني لهم ليتمكنوا من تطوير مهاراتهم و اكتساب المزيد منها للاستفادة من إمكاناتهم بشكل كامل. ويسعى مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال مشاركته في معرض "رؤية " إلى استقطاب المواهب الإماراتية الواعدة لشغل العديد من المناصب في المصرف، مما يعكس التزام المصرف وجهوده الدؤوبة لتهيئة بيئة عمل شاملة وداعمة لمواطني الدولة، وتلبية جميع أهداف التوطين التي حددها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبهذه المناسبة، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة و رئيس مجلس إدارة شركة كوادر: "نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تنمية وتعزيز المواهب الإماراتية باعتبارها أولوية أساسية في إطار جهودنا لدفع مسيرة التنمية الوطنية والاستدامة. ومن خلال مشاركتنا في معرض "رؤية" للعام الثالث على التوالي، نؤكد التزامنا بتمكين القوى العاملة الوطنية في دولة الإمارات والمساهمة في دعم رؤية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام. ويستمر تركيزنا على توظيف أفضل المواهب الوطنية في هذا القطاع الحيوي ورعايتها وتمكينها بالمهارات الأساسية لتسريع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".

وفي إطار التزامه المستمر بتعزيز المواهب الوطنية، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي سابقاً العديد من البرامج التدريبية لتطوير القيادات والتي صُممت بعناية لتناسب احتياجات وتطلعات مواطني دولة الإمارات وتزوّدهم بالأدوات والتدريب اللازمين للنجاح والنمو في مسيرتهم المهنية في القطاع المالي. ومن خلال هذه الجهود، يرسخ مصرف أبوظبي الإسلامي مساهماته في رعاية المواهب المحلية.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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