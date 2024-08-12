القاهرة- أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة عن فترة النصف الأول من عام 2024 (المنتهية في 30 يونيو 2024)، حيث بلغت الإيرادات 4.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 1.5 مليار جنيه خلال الفترة.

وخلال الربع الثاني منفردًا، ارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الربح إلى 281.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

أبرز المؤشرات الرئيسية

• المبيعات التعاقدية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في ضوء تضاعفها بواقع أربع مرات لتبلغ 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024. والشركة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا لمبيعات الوحدات بمعدل سنوي 172.1% لتبلغ 2.871 وحدة في مختلف المشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• تسليم 280 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 41.5% مقابل 479 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية في مشروعي تاج سيتي وسراي.

• ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 95.8% إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية. وخلال الربع الثاني من عام 2024؛ بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 11.2%.

• ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 143.4% مسجلاً 3.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 77.9% مقابل 62.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع إيرادات مبيعات الوحدات الجديدة المتميزة بهامش أرباحها المرتفع مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا. وخلال الربع الثاني من عام 2024، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنو 18.2% إلى 945.4 مليون جنيه. وصاحب ذلك ارتفاع هامش مجمل الربح إلى 71.8% مقابل 67.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 122.9% لتسجل 1.9مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، كما ارتفع هامش الأرباح التشغيلية إلى 45.2% مقابل 39.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الربع الثاني من عام 2024، انخفضت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 13.8% إلى

373.9 مليون جنيه بسبب ارتفاع مصروفات بعد زيادة أسعار الفائدة.

• ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 149.4% إلى 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024. وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 33.9% مقابل 26.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الربع الثاني من عام 2024، استقر صافي الربح عند

281.3 مليون جنيه دون تغير سنوي ملحوظ، بينما سجل هامش صافي الربح 21.4% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 23.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• مدينة مصر تحظى بمركز مالي قوي في ضوء تسجيل صفر صافي اقتراض بالتوازي مع تسجيل صافي أرصدة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه. وسجلت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.36) كما في 30 يونيو 2024، مقابل 0.02 بنهاية ديسمبر 2023.

• انخفاض رصيد أوراق القبض إلى 3.1 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024، مقابل 4.0 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023. ونتج عن ذلك انخفاض نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض لتسجل (2.16) خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 113.40 بنهاية السنة المالية 2023. وبلغ إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 43.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 29.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

• بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 6.0 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 209.0%.

• بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، على خلفية الأعمال الإنشائية بمشروعات تاج سيتي وسراي. وخلال الربع الثاني من عام 2024، بلغت قيمة الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 737.5 مليون جنيه، مقابل 413.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تعليق الإدارة

أودُّ في البداية أن أعرب عن اعتزازي بالأداء القوي الذي حققته مدينة مصر في ختام النصف الأول من العام الجاري، متضمنًا تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية مع إحراز تقدم ملحوظ في تحقيق أهداف استراتيجية النمو التي تتبناها وتمهيد الطريق أمام تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلا. وتؤكد هذه الإنجازات التزامنا الثابت بالابتكار والجودة والنمو المستدام رُغم استمرار التحديات السوقية الصعبة.

شهدت الفترة مواصلة مدينة مصر تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، مدعومةً بجهود فريق العمل الموهوب ممن يشكلون الركيزة المحورية للنتائج القوية التي تحققها الشركة. فخلال النصف الأول من عام 2024 وضعنا في مقدمة أولوياتنا تنمية المبيعات والإيرادات من خلال إطلاق مشروعات ومراحل جديدة. وعلى هذه الخلفية، نجحنا في تسجيل مبيعات تعاقدية 20.9 مليار جنيه خلال الفترة، والتي انعكست بدورها في دعم نمو النتائج المالية مستويات قياسية تتفق مع الأهداف الطموحة التي تتبناها الإدارة. فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 95.8% مسجلة 4.3 مليار جنيه خلال الفترة. كما ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية 149.4٪.

على الصعيد التشغيلي، نجحنا في إطلاق مراحل ومشروعات جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" شهدت إقبالاً ملحوظًا على مستوى السوق، مما يؤكد ثقة عملائنا في الجودة الفائقة التي نقدمها في جميع مشروعاتنا. وبهذه المناسبة، تعرب الإدارة عن اعتزازها بإطلاق مشروعنا الجديد "تاجد"، باعتباره أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي" تجمع بين المساحات التجارية ووحدات التجزئة والمكاتب الإدارية.



وختامًا ومع انطلاقنا إلى النصف الثاني من العام؛ أجدد تفاؤلي بآفاق المستقبل، لاسيما مع مواصلة تركيزنا على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال التزامنا الراسخ بالجودة والابتكار، إلى جانب منهجنا الاستباقي الذي يستهدف الاستجابة لأي مستجدات سوقية بمرونة عالية.

الأداء التشغيلي

إجمالي المبيعات التعاقدية

سجلت مدينة مصر إجمالي مبيعات تعاقدية بقيمة 20.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 294.0%، مقابل 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. مثلت المبيعات التعاقدية بمشروع سراي 69.1% من إجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة (ما يعادل 14.4 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية على طريق القاهرة السويس. ومثلت المبيعات التعاقدية بمشروع تاج سيتي 30.7% من إجمالي المبيعات التعاقدية للشركة (ما يعادل 6.4 مليار جنيه)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 3.6 مليون متر مربع في شرق القاهرة.

ارتفع إجمالي الوحدات المباعة بمعدل سنوي 172.1% إلى 2.871 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 1.055 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي. فقد تمكنت الشركة من بيع 839 وحدة في مشروع تاج سيتي، مقابل 706 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى بيع 2.026 وحدة بمشروع سراي خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 354 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن بيع 6 وحدات في المشروعات الأخرى، مقابل 4 وحدات خلال النصف الأول من العام الماضي. وقد شهد النصف الأول من عام 2024 استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية التوسّع التي تتبنّاها من خلال إطلاق 5 مراحل جديدة بمشروعات "سراي" و"تاج سيتي"، أثمرت عن تسجيل مبيعات بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.

وخلال الربع الثاني من عام 2024 منفردًا، بلغت المبيعات التعاقدية 6.0 مليار جنيه، وهو نموّ سنوي بنسبة 71.3٪، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ساهمت المبيعات في مشروع "سراي" بنسبة 72.1٪ في إجمالي المبيعات التعاقدية خلال الربع الثاني من عام 2024 (ما يعادل 4.3 مليار جنيه)، فيما ساهم مشروع "تاج سيتي" بنسبة 27.8٪ في إجمالي المبيعات خلال الربع الثاني من العام الحالي (ما يعادل 1.7 مليار جنيه). من جانب آخر؛ بلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة 527 وحدة سكنية خلال الربع الثاني من عام 2024، بتراجع سنوي 27.0٪، حيث تمكنت الشركة من بيع 126 وحدة في مشروع "تاج سيتي" خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 463 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبيع 400 وحدة في مشروع "سراي"، مقابل 257 وحدة سكنية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى بيع عدد 1 وحدة بالمشروعات الأخرى خلال الفترة.

المتحصلات النقدية من العملاء

ارتفعت قيمة المتحصلات النقدية من العملاء بمعدل سنوي 209.0% لتسجل 6.0 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل

2.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت معدلات تأخر السداد إلى 1.7% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس جهود الإدارة لتعظيم القيمة من محفظة مشروعات الشركة ومعالجة حالات تعثر السداد.

وعلى صعيد الربع الثاني من عام 2024، بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 2.7 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 152.8٪، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفضت معدلات تأخر السداد إلى 1.6٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إلغاء التعاقدات

بلغت قيمة إلغاء التعاقدات 188.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو انخفاض سنوي بمعدل 48.7%، مقابل 366.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث أدت الظروف الاقتصادية الراهنة إلى إقبال العملاء على شراء العقارات باعتبارها استثمارات آمنة. وعلى هذه الخلفية، بلغة نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالي المبيعات التعاقدية 0.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 6.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن النسبة الحالية لإلغاء التعاقدات أقل من مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 10 و15%.

وخلال الربع الثاني من عام 2024 منفردًا، بلغت قيمة إلغاء التعاقدات 145.0 مليون جنيه، بانخفاض سنوي 42.6٪، مقابل 252.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت نسبة إلغاء التعاقدات إلى إجمالي المبيعات التعاقدية بواقع 4.8 نقطة مئوية حيث سجلت 2.4% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.2٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تسليم الوحدات

نجحت شركة مدينة مصر في تسليم 280 وحدة في مختلف مشروعاتها خلال النصف الأول من عام 2024، وهو تراجع بمعدل سنوي 41.5٪، مقابل 479 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي، نظرًا لتركيز الشركة على استكمال الأعمال الإنشائية بالمرافق الخدمية في مشروعي تاج سيتي وسراي، إلا أنه من المتوقع تزايد وتيرة تسليم الوحدات السكنية بعد الانتهاء منها. وبلغت الوحدات السكنية التي سلمتها الشركة في مشروع "سراي" 130 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 411 وحدة خلال نفس الفترة من عام 2023، إلى جانب تسليم 103 وحدة سكنية في مشروع "تاج سيتي"، مقابل 65 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، و47 وحدة سكنية في مشروع حدائق النصر للإسكان المتوسّط، مقابل 3 وحدات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من عام 2024 منفردًا، تمكنت الشركة من تسليم 140 وحدة سكنية، وهو تراجع بمعدل سنوي 31.0٪، مقابل 203 خلال نفس الفترة من العام الماضي. فقد سلمت 65 وحدة سكنية في مشروع "تاج سيتي" خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 31 وحدة خلال نفس الفترة من 2023، وسلمت 56 وحدة سكنية في مشروع "سراي"، مقابل 172 وحدة خلال نفس الفترة من 2023، كما قامت الشركة بتسليم 19 وحدة في مشروع حدائق النصر، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

النفقات الرأسمالية

بلغت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 925.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. فقد بلغت استثمارات الشركة في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية في مشروع تاج سيتي مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 545.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغت استثمارات الشركة في مشروع سراي 556.6 مليون جنيه، مقابل 304.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. أمّا في مشروعات الشركة الأخرى، فقد بلغت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية 196.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 74.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من 2024 منفردًا، ارتفعت النفقات الرأسمالية للاستثمارات في أعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة إلى 737.5 مليون جنيه مقابل 413.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى هذا النحو؛ بلغت النفقات الرأسمالية 474.0 مليون جنيه في مشروع تاج سيتي خلال الربع الثاني من العام، مقابل 284.8مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، و182.9 مليون جنيه في مشروع سراي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 78.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت 80.6 مليون جنيه في مشروعات الشركة الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل 50.0 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي.

محفظة الأراضي

تمتلك مدينة مصر محفظة أراضي بمساحة 9.6 مليون متر مربع كما في 30 يونيو 2024. وتتميز محفظة أراضي الشركة بمواقع استراتيجية بالقاهرة الكبرى (مشروعي تاج سيتي وسراي). وتنفرد بمقومات تنافسية باعتبارها أراضي مملوكة للشركة بنظام "التملك الحر". وبنهاية النصف الأول من العام؛ مثل مشروع تاج سيتي 37.9% من إجمالي محفظة أراضي الشركة، في حين مثل مشروع سراي 57.5%، ومشروع زهو أسيوط 4.6% من إجمالي محفظة أراضي الشركة خلال نفس الفترة.

وتشكل مساحة الأراضي الجاري تطويرها بمشروع تاج سيتي حوالي 78.3% من مساحة أراضي المشروع كما في نهاية النصف الأول 2024، مع عدم وجود أي أراض سكنية قيد التطوير. في حين مثلت المشروعات غير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 21.7%.

وفي مشروع سراي، بلغت نسبة الأراضي قيد التطوير حوالي 58.8% من إجمالي مساحة المشروع بنهاية النصف الأول 2024، في حين مثلت المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم طرحها بعد 26.5% و14.7%؛ على التوالي.

تمتلك الشركة محفظة أراضي جديدة تزيد مساحتها عن 437 ألف متر مربع في محافظة أسيوط في صعيد مصر. وتشكل مساحة الأراضي الجاري تطويرها حوالي 26.5% من مساحة أراضي الشركة في محافظة أسيوط كما في نهاية النصف الأول 2024، فيما تمثل مساحة المشروعات السكنية وغير السكنية التي لم يتم إطلاقها 65.4% و8.1%، على التوالي، من إجمالي مساحة أراضي الشركة في هذه المحافظة.

الأداء المالي

قائمة الدخل

الإيرادات

بلغت الإيرادات 4.3 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 95.8٪ مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفضل الارتفاع القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة.

ارتفعت إيرادات المبيعات الجديدة بنسبة سنوية 212.7% إلى 4.0 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، لتحتل بذلك صدارة المساهمة في إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 90.2%، علمًا بأن إجمالي المبيعات بلغت 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري (قبل احتساب الإلغاءات وبيع الأراضي وفوائد الأقساط وإيرادات الإيجارات). وفي الوقت نفسه، بلغت الإيرادات من تسليم الوحدات 432.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وهو تراجع سنوي بمعدل 37.0٪، علمًا بأنها مثلت 9.8٪ من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري. من جانب آخر، بلغت الإيرادات المتوقعة من المشروعات الجاري تنفيذها 48.1 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024، والتي تم احتسابها وفق القيمة الاسمية للوحدات المدرجة ضمن قائمة المبيعات التي لم يتم تسليمها بعد.

وخلال الربع الثاني من عام 2024، بلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 11.2%. وقد مثلت إيرادات المبيعات الجديدة 84.2% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما مثلت الإيرادات من تسليم الوحدات 15.8% من إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة.

مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 143.4% إلى 3.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام2024، مقابل 1.4مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، في ضوء الإيرادات القوية التي حققتها الشركة خلال الفترة على خلفية ارتفاع المبيعات الجديدة. وارتفع هامش مجمل الربح إلى 77.9٪ خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 62.7٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفضل نمو إيرادات المبيعات الجديدة التي تتسم بهوامش ربح مرتفعة، مقارنة بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الربح الأقل نسبيًا.

وخلال الربع الثاني من عام 2024، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 18.2% ليسجل 945.4 مليون جنيه، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح إلى 71.8%، مقابل 67.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المصروفات البيعية العمومية والإدارية

بلغت المصروفات البيعية والعمومية والإدارية 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 119.2% مقابل 560.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع مصروفات أنشطة الدعاية والتسويق إضافةً إلى زيادة المصروفات التمويلية. وعلى هذا النحو؛ ارتفعت نسبة المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى الإيرادات بواقع 3 نقطة مئوية مسجلةً 28.5% خلال النصف الأول من العام، مقابل 25.5٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت المصروفات البيعية العمومية والإدارية بنسبة سنوية 34.3% إلى 532.7 مليون جنيه. وبلغت نسبة المصروفات البيعية العمومية والإدارية إلى الإيرادات 40.4% خلال الربع الثاني من العام، مقابل 33.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

مصروفات الفوائد

سجلت مصروفات الفوائد 236.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 54.9% مقابل 153.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الربع الثاني من العام، ارتفعت مصروفات الفوائد بنسبة سنوية 19.4% إلى 98.1 مليون جنيه، مقابل 82.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 122.9% لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 873.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 45.2٪ مقابل 39.7٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي بفضل ارتفاع مساهمة إيرادات المبيعات الجديدة ذات هوامش الأرباح المرتفعة في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة.

وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغت الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 374 مليون جنيه، وهو تراجع سنوي بنسبة 13.8% نتيجة زيادة الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة. ونتج عن ذلك تراجع هامش الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 28.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 36.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

صافي الربح

حقق صافي الربح نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 149.4% ليسجل 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 584.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع هامش صافي الربح إلى 33.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 26.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني منفردًا، بلغ صافي الربح 281.3 مليون جنيه بزيادة سنوية طفيفة بلغت 0.3% رُغم النمو القوي للإيرادات، حيث يعكس ذلك ارتفاع مصروفات الدعاية والتسويق وارتفاع المخصصات متضمنة مخصصات التقاضي ومخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. وبلغ هامش صافي الربح 21.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 23.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قائمة المركز المالي

النقدية وما في حكمها

بلغت النقدية وما في حكمها 3.3 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 59.7% مقابل 2.0 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023، مدفوعة بنمو إيرادات المبيعات الجديدة.

الدين

انخفض إجمالي الدين المستحق بنسبة 11.1% مسجلاً 1.9 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024، مقابل 2.1 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023. من ناحية أخرى بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.23 بنهاية يونيو2024، انخفاضًا من 0.28 بنهاية ديسمبر 2023. نجحت مدينة مصر في التحول إلى صافي اقتراض صفر مدعومة بارتفاع النقدية وما في حكمها، ما أثمر عن تسجيل صافي رصيد نقدي 1.4 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024 صعودًا من 35.6 مليون جنيه بنهاية عام 2023. وبلغت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (0.36) كما في 30 يونيو 2024، مقابل 0.02 بنهاية عام 2023.

أوراق القبض

بلغت أرصدة أوراق القبض 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، منها 1.6 مليار جنيه رصيد أوراق قبض قصيرة الأجل، و1.0 مليار جنيه رصيد أوراق قبض طويلة الأجل، و424.7 مليون جنيه رصيد مستحق من العملاء. وبلغ إجمالي أرصدة أوراق القبض (متضمنة الشيكات المؤجلة الخاصة بالوحدات المباعة التي لم يتم تسليمها) 43.8 مليار جنيه كما في 30 يونيو 2024، مقابل 29.8 مليار جنيه كما في 31 ديسمبر 2023. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض (2.16) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 113.40 بنهاية العام الماضي.

عقارات ومنشآت ومعدّات

بلغت قيمة المنشآت والمعدّات والأصول الثابتة تحت التنفيذ واستثمارات التطوير العقاري مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، صعودًا من 691.4 مليون جنيه بنهاية عام 2023.



أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2024

خلال شهر يناير من عام 2024، أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع «شية» داخل سراي على مساحة 228.212 متر مربع. ويضم المشروع الجديد وحدات متنوعة تبلغ 744 وحدة. وقد نجح في تحقيق إجمالي مبيعات بقيمة 5.0 مليار جنيه.

وفي شهر فبراير من نفس العام، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة المراكبي للصلب، وهي أول اتفاقية من نوعها تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في مشروعات الشركة. تستهدف هذه الاتفاقية تقليص المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في المشروعات الإنشائية التي تنفذها مدينة مصر.

وفي شهر مارس 2024، أطلقت مدينة مصر نظام "ثقة" أحدث حلولها المقدمة للعملاء من خلال ذراعها الابتكاري "مدينة مصر إنوفيشن لابس"؛ وهو عبارة عن شهادة ضمان هي الأولى من نوعها في سوق التطوير العقاري المصري لتكون بديلًا لودائع الصيانة التقليدية.

خلال شهر مايو 2024، أطلقت مدينة مصر مشروع "تاجد" أول منطقة تجارية متكاملة داخل تاج سيتي على مساحة 39 ألف متر مربع. يلبي المشروع الجديد مختلف احتياجات العملاء من الأنشطة التجارية المختلفة، متميزًا بموقعه الاستراتيجي على مقربة من الطرق والمحاور الرئيسية، مما يساهم في سهولة الوصول إليه وبالتالي زيادة عدد الزوار.

عقد مدينة مصر شراكة استراتيجية مع بلو ريبون وشركة سيرا للتعليم خلال يونيو 2024 لإنشاء أول مدرسة سويسرية دولية تركز على الرياضة في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية. يستهدف المشروع الجديد تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة مع ترسيخ الرياضة الاحترافية وأنماط الحياة الصحية في مصر.

-انتهى-

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