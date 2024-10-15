دبي: بدأت "تايوان إكسلنس"، الشركة الرائدة والتي تم إنشائها من قبل مكتب التجارة الخارجية ومجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، فعاليات اليوم الأول من معرض "جيتكس جلوبال 2024" بنجاح باهر، حيث تم الكشف عن تقنيات وابتكارات متقدمة من كبرى العلامات التجارية التايوانية.

كان من أبرز ما تم عرضه هو النموذج الأولي لخادم الذكاء الاصطناعي من "أسوس" (ASUS)، الذي يعمل بأقوى شريحة في العالم، "جي بي 200" (GB200)، مما يعكس ريادة تايوان في مجال الذكاء الاصطناعي. كما قدمت "تايوان إكسلنس" عرضاً ضوئياً مذهلاً بالتعاون مع شركة "تيانيين أكس آر تكنولوجي" (Tianyen XR Technology)، والذي استخدم أجهزة العرض عالية السطوع من "بينكيو" (BenQ)، مما أظهر الإمكانات الابتكارية لتايوان في مجال الذكاء الاصطناعي.

بدأ اليوم بكلمة ترحيبية ألقاها السيد سعيد لي، مدير قسم المكتب التجاري لتايبيه في دبي، حيث أشار إلى قوة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايوان وأهمية العلاقات المتنامية بين تايوان والإمارات العربية المتحدة.

تلا الكلمة الترحيبية إطلاق مجموعة من المنتجات المبتكرة من أبرز العلامات التجارية التايوانية مثل "أسوس"، "أدفانتك"، "إم إس آي"، و"شيماي موتورز". وأتيحت للزوار فرصة استكشاف أحدث الحلول التقنية التي قدمتها شركات تايوانية أخرى ضمن جناح "تايوان إكسلنس"، الذي عرض مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة لتلبية احتياجات المستهلكين والصناعات المتطورة.

وفي تعليقه على نجاح اليوم الأول، قال السيد سعيد لي: "تولي تايوان أهمية كبيرة للسوق في منطقة الشرق الأوسط، ونحن ملتزمون بتعزيز تواجدنا في هذه المنطقة. ومع مشاركة 78 شركة تايوانية في المعرض لتقديم منتجاتها المبتكرة، فإن تايوان تتصدر مشهد التقدم التكنولوجي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، وتعتبر بوابة استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال مشاركتنا في "جيتكس"، نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الحاليين والمستقبليين لبناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطاً".

كما صرحت السيدة بيجي لين، نائب مدير "تايوان إكسلنس": "لطالما كانت تايوان رائدة عالمياً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع النمو السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الطرفية، نقف اليوم على أعتاب صياغة مستقبل التكنولوجيا. في (جيتكس 2024)، يستمر الفائزون بجوائز "تايوان إكسلنس" في دفع حدود الابتكار مع تقنيات مصممة لإحداث تحول في الصناعات، من أنظمة التحكم المروري المدفوعة بالذكاء الاصطناعي إلى تقنيات الحوسبة الطرفية المدمجة. إنه لأمر رائع أن نشهد كيف تستعد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايوان لتمكين الشركات حول العالم ودفعها نحو الأمام."

طوال فترة المعرض، ستكشف "تايوان إكسلنس" سلسلة من المنتجات المبتكرة التي تعيد تعريف التقدم والكفاءة التكنولوجية.

أهم المنتجات التي تم عرضها تشمل:

خادم الذكاء الاصطناعي ASUS GB200 NVL72 : يعزز الجيل الجديد من الحوسبة، حيث يقدم سرعة استدلال نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بمعدل 30 ضعفًا أسرع مع تكلفة إجمالية أقل بنسبة 25% وكفاءة طاقة أعلى بنسبة 25%.

: يعزز الجيل الجديد من الحوسبة، حيث يقدم سرعة استدلال نماذج اللغة الكبيرة (LLM) بمعدل 30 ضعفًا أسرع مع تكلفة إجمالية أقل بنسبة 25% وكفاءة طاقة أعلى بنسبة 25%. خادم الذكاء الطرفي Advantech EI-52 : منصة متكاملة جاهزة للحلول الطرفية الذكية، مدعومة بمعالج Hailo-8 للذكاء الاصطناعي الطرفي ونظام DeviceOn للتحكم والإدارة عن بُعد.

: منصة متكاملة جاهزة للحلول الطرفية الذكية، مدعومة بمعالج Hailo-8 للذكاء الاصطناعي الطرفي ونظام DeviceOn للتحكم والإدارة عن بُعد. حاسوب MSI Prestige 13 AI Evo : مصمم للإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي، يتميز هذا الكمبيوتر المحمول فائق النحافة بأداء Intel® Evo™ وأحدث تقنيات Wi-Fi 7 لتلبية احتياجات المهام الحديثة بكفاءة عالية.

: مصمم للإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي، يتميز هذا الكمبيوتر المحمول فائق النحافة بأداء Intel® Evo™ وأحدث تقنيات Wi-Fi 7 لتلبية احتياجات المهام الحديثة بكفاءة عالية. نظام مراقبة الكاميرا Chimei Motor CMS: يغير قواعد اللعبة في مرآة الرؤية الخلفية باستخدام كاميرات عالية الدقة، مما يعزز سلامة السائق بفضل زاوية الرؤية الواسعة والميزات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مثل الإضاءة التكيفية والقضاء على النقاط العمياء.

سيستمر عرض منتجات "تايوان إكسلنس" في جناح H25-A30 في مركز دبي التجاري العالمي حتى 18 أكتوبر. يُدعى الزوار لاستكشاف مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تبرز ريادة تايوان في مجالات التكنولوجيا والتصميم.

لمزيد من المعلومات حول العلامات التجارية المشاركة ومنتجاتها، يرجى زيارة جناح "تايوان إكسلنس" في "جيتكس"، أو زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على التحديثات.

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