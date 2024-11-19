الشارقة- اجتمع مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، لمناقشة جدول أعمال الشركة ومراجعة الأداء المالي والتشغيلي لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات والمشاريع التي حققتها الشركة وأسهمت في دعم رؤية الشركة والارتقاء بمستوى معيشة ورفاهية سكان إمارة الشارقة.

وترأس الاجتماع سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس السيد علي العبد الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم خالد بن بطي، شريف سليمان، سعيد السويدي، وسيم رباح، وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للشركة، ورنا مطر، أمينة سر الشركة.

وثمّن سعادة وليد الصايغ، الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلها الفريق الإداري خلال عام 2024، مشيرًا إلى التزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التي تتماشى مع أعلى معايير الجودة والتميز، مما يسهم في تحقيق رؤية الشركة وتطلعاتها التنموية والمستدامة.

وأكد الصايغ، على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز مكانة الشارقة القابضة كمساهم رئيسي في دعم اقتصاد الإمارة من خلال المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتحقق رفاهيته، مؤكداً التزام الشركة بمواصلة تحديث النظم وتقديم خدمات متميزة لمستخدمي مشاريعها، مما يضمن تلبية احتياجات سكان الإمارة، وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه قال وليد الهاشمي: "نشكر مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التي أولوها لنا، والتي تشكل دافعاً إضافياً لمواصلة تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لإمارة الشارقة، إذ نعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير مشاريع مجتمعية رائدة تُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، وذلك عبر تحسين جودة الحياة، وتقديم مرافق وخدمات عالمية المستوى تلبي احتياجاتهم، وتدعم تحقيق أهداف الإمارة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية الشاملة".

واستعرض الاجتماع البيانات المالية للشركة، بالإضافة إلى مراجعة الوضع المالي للشركة ومناقشة التطورات في أسواق "متاجر" والتي تشهد تطوراً عاماً بعد عام، والخطط التوسعية المستقبلية لها لتعزيز حضورها، بالإضافة إلى مشروع الزاهية السكني الذي شكل إضافة نوعية كبيرة لمشاريع الشارقة القابضة، وأصبح محطة وملتقى مهم للعيش برفاهية وازدهار، كما تطرق النقاش إلى النجاحات التي حققتها بقية المشاريع التابعة للشركة، والرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل.

ومن الجدير بالذكر أن الشارقة القابضة ثمرة شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" وشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تأسست في العام 2008 كشركة تطوير عقاري تركّز على المشاريع المجتمعية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، عن طريق تطوير مجتمعات توفر لهم نوعية الحياة عالية الجودة والقيمة المتميزة لاستثماراتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات