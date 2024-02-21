تشارك غرفة تجارة وصناعة عجمان في فعاليات معرض عجمان للاستثمار العقاري، والذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ـ عجمان، من 20 إلى 22 فبراير الجاري في قاعة الإمارات للضيافة، بمشاركة واسعة من الجهات والدوائر الحكومية وشركات التطوير العقاري والخبراء والمعنيين بالمجال العقاري.

وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن رعاية ومشاركة الغرفة في فعاليات المعرض يدعم الجهود المبذولة في تطوير قطاعي العقارات والتشييد والبناء باعتبارهما المحركين الرئيسيين في دعم ونمو الاقتصاد المحلي.

وأضاف "المعرض يُسلط الضوء على ممكنات القطاع العقاري في إمارة عجمان وفرص استثماراته المتنوعة، ومدى تأثيره الإيجابي على نمو كافة القطاعات، كما يبرز المعرض جودة ومقومات القطاع العقاري في الإمارة كالبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي المميز والبيئة التشريعية العقارية الجاذبة والتنوع الاقتصادي والمشاريع العقارية الكبرى".

وأوضح مدير عام غرفة عجمان، أن المعرض يوفر قناة تفاعلية لاكتشاف فرص الاستثمار العقاري المتاحة في الإمارة، ومنصة لتبادل الآراء والخبرات بين مسؤولي الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمستثمرين، والترويج لأحدث وأكبر المشاريع العقارية وما يشهده السوق المحلي من تطورات متلاحقة، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري مع منشآت التطوير العقاري، وبحث حلول الابتكار وأفضل الممارسات في دعم الأنشطة العقارية.

هذا وتستعرض غرفة عجمان لزوار المعرض والجهات المشاركة مجموعة من خدماتها ومنها "خدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري، تقارير الفرص التجارية، التقارير الاحصائية".

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-انتهى-