بلغ إجمالي أرباح الشركة 84 مليون درهم إماراتي، مُمثّلاً هامش ربح إجماليٍّ بنسبة 31 %

بلغ صافي الربح 19 مليون درهم إماراتي، مُمثّلًا هامشًا بنسبة 7 % .

. تستمر بيانات في المحافظة على مركزها المالي الخالي من الديون، وتتمتع برصيد نقدي قوي يبلغ 571 مليون درهم إماراتي

تُواصل بيانات تقديم حلول الذكاء الاصطناعي العالمية في إطار التحضير لإتمام اندماجها مع الياه سات لإنشاء Space42 .

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “بيانات”، الشركة المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: BAYANAT) والمزود الرائد لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم، عن استمرار تسجيلها نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2024.

فعلى مدار النصف الأول من عام 2024، وصلت إيرادات بيانات إلى 273 مليون درهم إماراتي، بزيادة بلغت 18% على أساس سنوي، كما أن إيرادات الربع الثاني حققت زيادة بلغت 23% على أساس سنوي مما يدل على النمو المستدام. حيث ركّزت بيانات خلال الفترة على نشر حلول الذكاء الاصطناعي العالمية وتقديم الخدمات الجيومكانية المُحسّنة لعملائها. وجاءت المساهمات الرئيسية في الإيرادات من حلول العمليات الذكية (SOPS) والحلول الجيومكانية الذكية (SGS) التي تقدّمها الشركة.

وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من عام 2024، 84 مليون درهم إماراتي، مُمثّلاً هامش ربح إجماليٍّ وصلت نسبته إلى 31%. وتعود هذه الأرباح بشكل كبير إلى التركيز المستمر لبيانات على القطاعات الرئيسية، مثل حلول تقنيات الفضاء (SPAS)وحلول العمليات الذكية (SOPS) والحلول الجيومكانية الذكية (SGS).

وحول نتائج النّصف الأوّل من العام، قال حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات: "في خضمّ استعدادنا لإكمال اندماجنا الكبير لتشكيل "سبيس42"، قمنا بالعمل على استثمارات إستراتيجية لمواصلة تحسين عروضنا للعملاء، حيث ستكون الحلول الجيومكانية الذكية لبيانات من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز مكانة سبيس42 كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء." وأضاف: "سنستمر في الحفاظ على ثباتنا المالي والتزامنا بالابتكار والبحث والتطوير وعقد الشراكات الإستراتيجية من خلال سبيس42، وسنواصل تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا."

وأضاف العضو المنتدب حسن الحوسني: "سيسهم إطلاق القمر الصناعي لرادار فتحة العدسة التركيبية (SAR) من بيانات والياه سات، بالتعاون مع ICEYE، في تعزيز قدراتنا في مجال رصد الأرض. وسيشكّل هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة في رحلتنا نحو توسيع قدراتنا وحلولنا الفضائية، وتقديم ابتكارات رائدة لعملائنا، وتعزيز إستراتيجية دولة الإمارات الطموحة في مجال الفضاء."

وبلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 14 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل هامشًا بنسبة 5%. ومن الجدير بالذكر أن بيانات بذلت جهوداً كبيرة في مجال البحث والتطوير واستقطاب المواهب، والتي انعكست في أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من هذا العام. وبينما تُؤثّر هذه المبادرات الإستراتيجية المستمرة على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على المدى القصير، فهي تتماشى مع منطق الاندماج وستُساهم في توسيع مجموعة منتجات سبيس42 ونمو إيراداتها في المستقبل عند اكتمال الاندماج.

وتُواصل بيانات التعامل دون ديون مع رصيد نقدي قوي يبلغ 571 مليون درهم إماراتي، مما يضمن أن تكون سبيس42 في وضع ممتاز للاستثمار في التقدم التكنولوجي بشكلٍ مستمر والنمو العضوي وغير العضوي بعد اكتمال الاندماج.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 19 مليون درهم إماراتي، مُمثّلاً نسبة صافية بنسبة 7%. حيث واصلت بيانات تحقيق دخل مالي كبير من استثمار فائض النقد في أدوات مالية تُدار بمسؤولية. ووفقًا للمراسيم الاتحادية الإماراتية النافذة، سجّلت بيانات مُخصصًا لضريبة الشركات على دخلها الخاضع للضريبة لعام 2024.

وفي ديسمبر 2023، تمت التوصية بالاندماج في بداية الأمر من قبل مجلسي إدارة بيانات والياه سات لإنشاء سبيس42، والتي تهدف إلى إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتمت الموافقة على الاندماج في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لكل شركة في أبريل 2024، ومن المتوقع أن يتم إتمام الإندماج في النصف الثاني من عام 2024.

أبرز أحداث النصف الأول من عام 2024

شاركت بيانات، على مدار النصف الأول من العام في فعاليات عالمية رائدة، عرضت فيها منتجاتها وحلولها، بما في ذلك معرض سنغافورة الجوي، وUMEX & SimTEX، ودريفت إكس، كما حضر فريق إدارتها عدد من الفعاليات القيادة الرائدة على المستوى الدولي إلى جانب شخصيات بارزة في الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك القمة العالمية للحكومات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

كما وقّعت بيانات عدة مذكرات تفاهم وشراكات لدعم ابتكاراتها التكنولوجية وحلولها الرائدة، بما في ذلك: مذكرة تفاهم مع "إمكان" لتنفيذ مشروع بنية تحتية ذكية للتنقل، ومع OXA لدمج قدرات التحليلات الجيومكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وخبرتها في تشغيل المركبات ذاتية القيادة وتقنيات OXA المتطورة للمركبات ذاتية القيادة لإنشاء حلول مبتكرة للمدن الذكية ونظم النقل الذاتي، وAutonomous a2z لتبادل الخبرات والقدرات في قطاع الأنظمة الذاتية.

نبذة عن بيانات

توفر بيانات، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك G42 حصة الأغلبية فيها، حلولًا جيومكانية شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وملاحية جوية، بالإضافة إلى خدمات المسح والتحليل والإدارة والنماذج وتقديم التحليلات الجيومكانية. كما تستفيد حلول بيانات من كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية وأشباه الأقمار الصناعية عالية الارتفاع (HAPS) ومراقبة الأرض التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقيادة قدرات الذكاء الجيومكاني (gIQ).

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