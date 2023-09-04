دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتصبح جهة الرعاية العالمية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 للعام الثالث على التوالي، وذلك بعد رعايتها الناجحة للنسختين السابقتين من البطولة وكأس العالم FIFA قطر 2022™. كما تحصل الشركة بموجب الاتفاقية على حقوق الرعاية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة أمم أوروبا في موسميّ 2023-24 و2025-26، بالإضافة إلى نهائيات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 وبطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة 2025 وبطولة فيناليسيما 2024 وبطولة أمم أوروبا داخل الصالات 2026.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاي لوران ابشتاين مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يسرني توسيع اتفاقية الشراكة مع هايسنس وتجديد الشركة التزامها بدعم كرة القدم الأوروبية بوصفها الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا 2024 للمرة الثالثة على التوالي. وتساهم التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها هايسنس في إتاحة الفرصة للاستمتاع بمشاهدة كرة القدم أمام مزيد من المشجعين في مختلف أنحاء العالم".

وتواصل هايسنس التركيز على التسويق الرياضي بوصفه أحد الركائز الأساسية لنمو علامتها التجارية وترسيخ مكانتها على مستوى العالم، حيث شهدت السنوات الخمس الماضية زيادة مستويات انتشار العلامة في جميع أنحاء العالم بمقدار الضعف تقريباً.

ومن جانبه، قال فيشر يو، رئيس مجموعة هايسنس القابضة المحدودة، في كلمته الافتتاحية ضمن معرض إيفا 2023: "تتيح اتفاقيات الرعاية الرياضية التي تعقدها هايسنس إمكانية التواصل مع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم، ما يشكل طريقة مثالية لتعزيز الثقة بالعلامة التجارية. وتعتزم الشركة تقديم تجربة مشاهدة لا تُضاهى لجميع المشجعين خلال بطولة أمم أوروبا 2024 مع تقنياتها المتطورة التي توفر جودة صورة استثنائية، مما يسهم في ترسيخ مكانة العلامة على مستوى العالم".

وتحرص هايسنس على الاستثمار في الابتكار وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى المستهلكين من خلال تقديم المنتجات الصديقة للبيئة، بما في ذلك التلفزيونات الليزرية الموفرة للطاقة وإطلاق المبادرات العالمية لحماية البيئة.

كما تواصل هايسنس باستمرار ترسيخ روابط متينة مع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم بهدف فهم وتلبية المتطلبات الخاصة للمستخدمين بشكل أفضل، مما يسهم في تعزيز مستويات الجودة والتجارب المقدمة يومياً.

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