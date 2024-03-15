أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – نشرت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر فبراير 2024.

واستقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 89% على مدار الشهر.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في فبراير 2024، شهدنا نموًا بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي في أعداد المسافرين مع استمرارنا في تطبيق استراتيجية النمو. بلغ عدد المسافرين منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 2.9 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 40% عن الأرقام المسجلة في فبراير 2023".

وتابع: "شهدنا هذا الشهر على الكثير من التطورات، فقد عززنا من أسطولنا مع استقبال 3 طائرات من طراز 787-9، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الرئيسية."

وأضاف نيفيس قائلاً:"لقد أعلنا عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين هذا العام وهما أنطاليا التركية وجايبور الهندية والتي تمثل الوجهة الحادية عشر التي نشغل إليها رحلات بدون توقف بين أبوظبي وشبه القارة الهندية. كما أننا نشعر بفخر عارم بإعلان شراكتنا مع فريق تشيناي سوبر كينغز الهندي للكريكيت، ما يعزز التزامنا بالسوق الهندية."

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