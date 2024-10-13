الرياض، المملكة العربية السعودية - يسرّ شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة الرائدة في حلول التوزيع والشحن السريع في الشرق الأوسط، الإعلان عن حصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" في المملكة العربية السعودية. وقد تم إطلاق هذه الجائزة المرموقة في عام 2021، وهي تعتمد بالكامل على ما يقوله الموظفون الحاليون عن تجربتهم في العمل لدى ايجكس.

والجدير بالذكر أن هيئة "مكان رائع للعمل" هي الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، وتجربة الموظفين، والسلوكيات القيادية التي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، والاحتفاظ بالموظفين وزيادة الابتكار.

منذ تأسيسها، أثبتت ايجكس بسرعة أنها لاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، حيث قامت بتوسيع شبكتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، وسلسلة التبريد، وحلول الشحن السريع لتلبية أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. ولا شك في أن القوى العاملة في الشركة تمثل عنصراً أساسياً في هذا النجاح، حيث يمثل 1500 شخص متخصص دوراً محورياً في إنجازات الشركة.

تتألف القوى العاملة في ايجكس بنسبة 31% من مواطنين سعوديين، و35 جنسية مختلفة، علماً أن 13% من الموظفين هنّ من الإناث، مما يدلّ على التزام الشركة بالتنوع الجنسي والثقافي، وتوظيف المواهب المحلية. وتؤكد هذه الشهادة من هيئة "مكان رائع للعمل" على التزام شركة ايجكس بتعزيز بيئة عمل متنوعة وداعمة وديناميكية تمكّن موظفيها من الازدهار.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايجكس للخدمات اللوجستية: "إن حصول شركة ايجكس على شهادة "مكان رائع للعمل" هو تأكيد على الثقافة القوية التي بنيناها في ايجكس. فريقنا هو سرّ نجاحنا، ونحن ملتزمون تماماً بتعزيز بيئة يشعر فيها كل موظف بالدعم والتقدير والتمكين. هذا الإنجاز هو مجرد البداية بالنسبة إلينا، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا بينما نقود الابتكار والنمو في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة".

من جهتها، قالت سارة لويس كولين، نائبة الرئيس لشؤون التقدير العالمي في هيئة مكان رائع للعمل: "إن شهادة "مكان رائع للعمل" هي إنجاز مرموق يتطلب التزاماً ثابتاً ومتعمداً لتجربة الموظف الشاملة". وشددت على أن هذه الشهادة هي الاعتراف الرسمي الوحيد الذي يتم الحصول عليه من خلال التعليقات الفورية للموظفين حول ثقافة الشركة. "إن نجاح شركة ايجكس في الحصول على هذا التقدير هو خير دليل على أنها واحدة من أفضل الشركات للعمل، إذ توفر بيئة عمل رائعة لموظفيها."

ووفقاً لأحد أبحاث هيئة مكان رائع للعمل، يتضاعف احتمال العثور على مدير رائع بنسبة 4.5 مرات في مكان عمل رائع معتمد. كما أن الموظفين العاملين في أماكن العمل المعتمدة يتطلعون بحماس إلى القدوم إلى العمل بنسبة 93%، ويتضاعف احتمال حصولهم على أجور عادلة، وكسب حصة عادلة من أرباح الشركة، والحصول على فرصة عادلة للترقية.

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط.

شركة ايجكس موجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 60 منشأة لوجستية، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

لمحة عن شهادة "مكان رائع للعمل"

إن شهادة "مكان رائع للعمل" هي أكثر الاعترافات دقة التي تسعى الشركات لتحقيقها كـ"صاحب العمل المفضل". إنها الشهادة الوحيدة التي تعتمد بالكامل على ما يقوله الموظفون عن تجربتهم في مكان العمل تحديداً، ومدى انتظام تجربتهم في بيئة عمل عالية الثقة. إن شهادة "مكان رائع للعمل" معترف بها في جميع أنحاء العالم من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، وهي المعيار العالمي لتحديد خبرة الموظفين الاستثنائية والاعتراف بها. وفي كل عام، تتقدم أكثر من 10000 شركة في 60 دولة للحصول على شهادة "مكان رائع للعمل".

لمحة عن "مكان رائع للعمل"

باعتبارها السلطة العالمية المعنية في ثقافة مكان العمل، تقدم هيئة "مكان رائع للعمل" 30 عاماً من الأبحاث والبيانات الرائدة لمساعدة كل مكان في أن يصبح مكاناً رائعاً للعمل للجميع. وتساعد المنصة الخاصة بالهيئة ونموذج "للجميع" ( For All™ ) على تقييم الشركات لتجربة كل موظف، حيث تصبح أماكن العمل المثالية معتمدة من قبل هيئة "مكان رائع للعمل" أو تحصل على اعتراف في قائمة أفضل أماكن العمل™ المرموقة.

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