يمثل الحدث منصة مهمة يجتمع عبرها كوكبة من الخبراء العالميين لاستعراض قدرات البحث والإنقاذ والابتكارات فضلاً عن التناقش فيما بينهما.

يهدف الحدث أيضاَ إلى توفير فرص للتعاون لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة وتحسين مستويات الوعي في دولة الإمارات وخارجها .

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دي اتش ال جلوبال فورواردينغ - المزود الرائد لخدمات الشحن الجوي والبري وعبر المحيطات- اختيارها الشريك اللوجستي الرسمي للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ سيُعقد في الفترة ما بين 12 إلى 14 فبراير 2024 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.

في هذا الإطار، سوف تسخر دي اتش إل خبراتها العالمية الواسعة فضلاً عن شبكة كاملة من الخدمات اللوجستية لدعم الحدث. ومن خلال التعاون مع الموردين وشركات الشحن والمقاولين الفرعيين، ستضمن دي اتش ال تنفيذ ومباشرة الجانب اللوجستي بسلاسة وذلك توفير تجارب فائقة الجودة لكافة العارضين.

ومن خلال هذه الشراكة، ستدير دي اتش ال عمليات التخليص المحلي والتسليم إلى جناح المعرض فضلاً عن التواصل مع العارضين بشأن متطلبات الوثائق الجمركية، وتخليص البضائع في موانئ أبو ظبي، وتسليمها إلى مركز أبو ظبي الوطني للمعارض داخل الجناح المخصص. علاوة على ذلك؛ ستتولى دي اتش إل عمليات التعبئة والتغليف وخدمات اللوجستيات العكسية للبضائع المستلمة.

قال أمادو ديالو، المدير التنفيذي لشركة دي إتش إل غلوبال فورواردينغ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: " نحن فخورون بتعييننا كشريك لوجستي رسمي للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024 في أبو ظبي. ستلعب خبرتنا العالمية وشبكتنا الواسعة دورًا حاسمًا في ضمان عمليات لوجستية سلسة وفعّالة لهذا الحدث المرموق."

هذا وسوف يستقطب الحدث كوكبة مرموقة من المتحدثين المتخصصين ومجموعة متنوعة من العارضين محلياً واقليمياً وعالمياً لعرض القدرات والتجارب والخبرات في مجالات البحث والإنقاذ. وفي إطار تعليقه على الشراكة مع دي اتش ال، قال عقيد ركن طيار راشد أحمد النقبي، مدير المركز الوطني للبحث والإنقاذ: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة دي إتش إل جلوبال فورواردينغ بصفتها الشريك اللوجستي الرسمي للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024 في أبو ظبي؛ حيث ينتهجون نفس معاير التميز والالتزام بما يتماشى مع رؤيتنا لخلق منصة تفاعلية للعارضين لتبادل النقاش والآراء والاطلاع على أحدث الاتجاهات في عمليات البحث والإنقاذ."

يعتبر الحدث منصة مثالية لمناقشة وعرض الاتجاهات العالمية والابتكارات في مجال البحث والإنقاذ، بما في ذلك اعتماد التكنولوجيا الجديدة، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار السعي نحو إطار مؤسسي مستدام للتعاون. ومن هذا المنطلق؛ يهدف المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024 في أبو ظبي أيضًا إلى مواجهة التحديات، وتعزيز تبادل المعرفة، وتعزيز كفاءة ووعي خدمات البحث والإنقاذ في الإمارات وخارجها.

نبذة عن دي إتش إل

دي إتش إل هي شركة خدمات لوجستية للعالم وعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل إلى تقديم خدمات لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

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