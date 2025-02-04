من المتوقع أن ينمو سوق أبوظبي بنسبة 40% هذا العام بفضل إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة

أبوظبي: أعلنت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، عن تسجيلها نتائج استثنائية غير مسبوقة في عام 2024 في سوق أبوظبي العقارية.

ونجحت الوكالة العقارية في إتمام 1,200 صفقة خلال عام 2024، بزيادة سنوية مذهلة بلغت 48% مقارنة مع العام 2023. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 4.8 مليار درهم بزيادة قدرها 60% مقارنة مع العام السابق، الذي سجلت فيه الشركة صفقات بقيمة 3 مليار درهم. وارتفع متوسط ​​قيمة الصفقات أيضاً بنسبة 21% ليصل إلى 4 ملايين درهم.

ويعكس هذا الأداء المتميز الذي سجلته شركة متروبوليتان كابيتال العقارية النمو القياسي الذي شهده سوق العقارات في أبوظبي العام الماضي. ففي مناطق التملك الحر في العاصمة، تم تسجيل أكثر من 14,620 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 46.63 مليار درهم، حيث بلغت قيمة صفقات البيع على الخارطة 32.56 مليار درهم، بينما وصلت قيمة الصفقات في السوق الثانوية إلى 14 مليار درهم.

وفي تعليقٍ له على هذا الأداء، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "شهد عام 2024 نمواً استثنائياً لكلٍّ من شركة متروبوليتان كابيتال العقارية وسوق العقارات في أبوظبي. وساهم فهمنا العميق لمتطلبات عملائنا بزيادة إيراداتنا بنسبة 60%، مما عزز مكانتنا كشركة رائدة في السوق. ونحن اليوم في وضع جيد يتيح لنا استغلال الزخم المتواصل في عام 2025، والاستفادة من خبرتنا وعلاقاتنا مع العملاء للاستفادة من المشاريع الجديدة التي نتوقع أن يتم إطلاقها خلال هذا العام".

هذا وشهدت مبيعات السوق الثانوية في أبوظبي العام الماضي زيادة ملحوظة بلغت 119% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي، وتركز نحو 40% من الصفقات في جزيرة السعديات، بينما سجلت المبيعات على الخارطة 3.6 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل 10% من إجمالي المبيعات في مناطق التملك الحر.

وكانت جزيرة الريم وجزيرة رمحان ومنطقة الجرف من أهم الوجهات الاستثمارية التي سجلت نشاطاً ملحوظاً في العام الماضي. وتضمنت أكبر الصفقات التي أبرمها فريق شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في عام 2024 صفقتي بيع فيلا في منطقة الجرف وشقة في جزيرة الريم بقيمة 45 مليون درهم إماراتي لكل منهما.

هذا ولا يزال المستثمرون الروس، إلى جانب المستثمرين من بلدان رابطة الدول المستقلة، من بين المستثمرين الأكثر نشاطًا، إلى جانب مواطنين من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن عدد متزايد من المستثمرين من الولايات المتحدة. كما لاحظت الشركة استمرار التوجه المتزايد للمستثمرين لنقل عائلاتهم وأعمالهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتتوقع متروبوليتان كابيتال العقارية نمواً بنسبة 30-40% في سوق العقارات في أبوظبي خلال العام الجاري. وتستند هذه النظرة الإيجابية إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك إطلاق مشاريع جديدة، وزيادة اهتمام المستثمرين، وزيادة عدد السكان الذين ينتقلون من دبي إلى أبوظبي. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتراف العالمي المتزايد بأبوظبي كوجهة استثمارية رئيسية، على خلفية ما توفره من عروض مميزة على صعيد أسلوب الحياة والسلامة والبنية التحتية عالمية المستوى، من شأنه أيضاً أن يعزز هذا النمو. ومن المتوقع أيضاً أن يعزز المطار الجديد من النشاط السياحي ويجذب مستثمرين دوليين، بالتوازي مع زيادة أعداد السياح.

ومن المتوقع أن يشهد السوق إطلاق العديد من المشاريع الجديدة من قبل بعض أهم كبار المطورين في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى لاعبين دوليين آخرين، فضلاً عن مشاركة متزايدة من مكاتب عائلية وصناديق وأدوات الاستثمار الأخرى.

ومن المرجح أن تستحوذ جزيرة الريم وجزيرة السعديات على وجه الخصوص على حصة كبيرة من المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها في هذا العام. ويستعد السوق ليشهد ارتفاعاً قياسياً في عدد المشاريع على الخارطة، مع توقعات بأن تبلغ قيمة هذه المشاريع 130 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مقارنة مع 80 مليار درهم إماراتي في عام 2024.

وفي خطوة تهدف إلى دعم هذا النمو المتوقع، قامت متروبوليتان كابيتال العقارية بتوسيع قدراتها التشغيلية بشكل كبير، حيث قامت في العام الماضي بنقل مقرها الرئيسي إلى مكتب مبيعات أوسع تبلغ مساحته 2500 قدم مربع، مصمم لاستيعاب فريقها المتنامي، وتوفير مساحات محسّنة للتفاعل مع العملاء. كما افتتحت الشركة مكتباً فاخراً في جزيرة السعديات تحت اسم "متروبوليتان كابيتال إيليت" لتقديم خدمات حصرية للعملاء من ذوي الثروات العالية وسوق العقارات الفخمة في العاصمة.

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حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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