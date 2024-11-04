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الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الماجد للعود، إحدى أكبر الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تصنيع وتطوير منتجات العود والعطور في المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024م.
- سجلت الإيرادات نمواً قوياً على أساس سنوي بنسبة 25.5% خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 683.7 مليون ريال سعودي. ويُعزى ذلك إلى إطلاق منتجات جديدة، والتوسع الجغرافي مع وصول عدد المتاجر إلى 337 متجراً، وتحسين قنوات البيع الإضافية، بما في ذلك المتجر الإلكتروني ومبيعات الشركات.
- بلغ إجمالي ربح الشركة 462.8 مليون ريال سعودي خلال هذه الفترة، بهامش إجمالي بلغ 67.7% بالمقارنة مع 67.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م.
- سجلت الشركة نمواً كبيراً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 24.4% على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 160.5 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024م، بهامش بلغ 23.5% بالمقارنة مع 23.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.
- ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 23.3% ليصل إلى 141.9 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات.
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