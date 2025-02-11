أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة ("بريسايت" أو "الشركة"؛ ADX: PRESIGHT) اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. شهدت نتائج بريسايت خلال العام الماضي تحقيق إيرادات قياسية بلغت 2,213 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 24.3% مقارنة بالسنة المالية 2023؛ حيث واصلت الشركة جني فوائد عروضها الشاملة واستثماراتها ونموّها في العمليات الدولية.

انعكس أداء بريسايت المالي القويّ على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي سجلت نموًا بنسبة 25.2% على أساس سنوي لتصل إلى 635.4 مليون درهم إماراتي، نتيجة لنشر مزيج الحلول الملائمة في السنة المالية 2024. أعلنت الشركة عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة يصل إلى 612.8 مليون درهم إماراتي، مما يعكس زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، بما يشمل ضريبة الشركات للسنة الأولى.

يأتي أداء بريسايت العالي بعد تحقيق زيادة في نسبة التعاقدات متعدّدة السنوات، والطلبات الجديدة القوية، إلى جانب توسع نطاق الشركة عبر الأسواق الدولية، مع استمرارها في تطوير عروضها للعملاء على مستوى العالم. على هذا الصعيد، ساهمت الأسواق الدولية بنسبة 23.0% من إيرادات بريسايت وسجلت زيادة بنسبة 3.5 أضعاف لتصل إلى 508.2 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ميزانية بريسايت العمومية ذات السيولة القوية والخالية من الديون، ورصيدها من النقد وما يعادله والذي يصل إلى 1.94 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2024، يتيحان مرونة مالية واسعة لدعم العمليات وتفتح المجال أمام تعزيز النموّ المستقبلي.

صرّح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة بريسايت، بالقول:

"تُظهر نتائج بريسايت على مدى العام نجاح التنفيذ القويّ للأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في التوسّع الدولي، والاستثمار في القدرات والابتكار، والنموّ من خلال عمليات الدمج والاستحواذ ذات القيمة المضافة. ويقوم جوهر أعمالنا على الالتزام بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم فوائد تحوّلية عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات التي تضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر أمانًا واستدامة، وأنا على ثقة من قدرة بريسايت على مواصلة تحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى القريب والمدى المتوسط."

كما قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت:

"شهدت بريسايت خلال العام الماضي تحولات جذرية، بدأت بترسيخ مكانتنا كشريك حيوي فعّال في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي للشركات الأساسية المملوكة لدولة الإمارات، ووصولاً إلى دعم الحكومات والشركات الكبرى عبر أربع قارات، لتحقيق طموحاتها الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاعتماد على مفاهيم "الذكاء الاصطناعي التطبيقي"".

"تميّز العام 2024 بالنجاح في التنفيذ التشغيلي، حيث تجاوز مستوى الطلبات والإيرادات والأرباح والنقد توقّعات السوق. ومع إنتهاء العام برصيد تراكمي من الأعمال قيد التنفيذ تصل قيمته إلى 2.99 مليار درهم إماراتي، نحن في وضع جيد يؤهلنا لتعزيز النموّ المستقبلي".

"قمنا بتنفيذ إضافات كبيرة إلى محفظة أعمالنا المتنامية، تشمل أفضل منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي في فئتها، بما في ذلك باقة Presight Enterprise لدعم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

"استحوذنا على حصة الأغلبية في شركة "إيه آي كيو" المزوّد الرائد بحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، وأطلقنا حلّ "وكلاء الذكاء الاصطناعي" ENERGYai كأول منصّة للطاقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، والتي ستساهم مع مشروعنا المشترك IntelliGrid في تمكين بريسايت من أداء دور محوري في تحوّل قطاع الطاقة على مستوى العالم".

"تؤكد هذه النتائج على التزامنا باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لحلّ المشكلات المعقدة من أجل تقدم البشرية وتحقيق قيمة مضافة كبيرة لجميع الأطراف المعنية".

"لا زلت ممتناً للمشورة الحكيمة والقيادة السليمة لمجلس إدارتنا، وللالتزام المستمر والتفاني من قبل جميع زملائنا في المجموعة. نتائجنا اليوم تتحدث عن نفسها، ولكنها مجرد البداية. هناك الكثير مما يمكننا تحقيقه وسنحققه، مما يترك أثراً دائماً على مستوى العالم من خلال الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي."

تتضمن أبرز إنجازات أعمال بريسايت لعام 2024 ما يلي:

تجديد العقود المحلية والدولية القائمة والتفاوض حول عقود جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3.6 مليار درهم إماراتي.

إقامة شراكات قوية في مجال التكنولوجيا، ويشمل ذلك شركات التكنولوجيا الرائدة عالميًا؛ مثل "مايكروسوفت" و"دِل" و"إنتل ” ، لتعزيز محفظتنا في مجال التكنولوجيا وتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي التطبيقي في المنطقة.

، لتعزيز محفظتنا في مجال التكنولوجيا وتسريع مشاريع الذكاء الاصطناعي التطبيقي في المنطقة. الاستحواذ على نسبة 51% من شركة "إيه آي كيو" المزوّد الرائد بحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.

من خلال "إيه آي كيو"، تمّ إطلاق حلّ ENERGYai ، أول منصّة من نوعها للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة؛ حيث التزمت "أدنوك" بنشر ENERGYai عبر كامل سلسلة القيمة لديها.

، أول منصّة من نوعها للذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة؛ حيث التزمت "أدنوك" بنشر عبر كامل سلسلة القيمة لديها. تعاقد شبكة IntelliGrid ، وهو مشروع مشترك بين بريسايت و Esyasoft ، عبر توقيع اتفاقية أولية مدتها 13 عامًا بقيمة 1.76 مليار درهم إماراتي مع SOCAR ، شركة النفط والغاز الوطنية المملوكة للدولة في أذربيجان، لتنفيذ نظام إدارة شبكة الغاز الذكية المتطور في جميع أنحاء منطقة خدمة شركة AzeriGas في أذربيجان.

، وهو مشروع مشترك بين بريسايت و ، عبر توقيع اتفاقية أولية مدتها 13 عامًا بقيمة 1.76 مليار درهم إماراتي مع ، شركة النفط والغاز الوطنية المملوكة للدولة في أذربيجان، لتنفيذ نظام إدارة شبكة الغاز الذكية المتطور في جميع أنحاء منطقة خدمة شركة في أذربيجان. إطلاق أحدث منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التطبيقي، بما في ذلك باقة Presight Enterprise ومنصّة Presight Intelli-Platform التي لا تركز على قطاع أو حجم أعمال محدّد، وتدعم مجموعة من حلول المدن الذكية القابلة للتطوير والتكيف.

ومنصّة التي لا تركز على قطاع أو حجم أعمال محدّد، وتدعم مجموعة من حلول المدن الذكية القابلة للتطوير والتكيف. إطلاق منصّة Presight DataHub ، أول سوق بيانات للمؤسسات السيادية في دولة الإمارات، وبرنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

، أول سوق بيانات للمؤسسات السيادية في دولة الإمارات، وبرنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. تعزيز عضوية مجلس إدارة بريسايت، مما أضاف خبرة قيادية وتوجيهية استثنئاية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة.

الحصول على "جائزة الإمارات لمبتكر تحليلات بيانات الذكاء الاصطناعي للعام" من "دِل تكنولوجيز".

المحافظة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والتي تأكدت مع الحصول على تسع شهادات "آيزو".

لمزيد من المعلومات حول بريسايت، يرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على موقع بريسايت الإلكتروني عبر الرابط https://www.presight.ai/ir/

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني Presight@edelman.com أو media@presight.ai

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