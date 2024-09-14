يهيمن قادة الرعاية الصحية في الإمارات على القائمة بنحو 50%، بواقع 51 قائدًا مقيمًا في الدولة.

تضم القائمة 23 قائدًا مقيمًا في السعودية، و8 قادة في مصر.

يتصدر قادة شركات الأدوية التصنيف بـ33 قائدًا، يليهم قادة المستشفيات بواقع 31 قائدًا، ثم الشركات العاملة في قطاعات متنوعة بواقع 13 قائدًا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، يعمل قادة منظومة الرعاية الصحية في المنطقة على تعزيز الابتكار والشراكات الاستراتيجية، وفقًا لقائمة فوربس الشرق الأوسط: أقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2024، التي تسلط الضوء على قادة أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها ابتكارًا في المنطقة. ولإعداد القائمة اعتمدنا معايير عدة منها: حجم الأعمال، بما في ذلك الإيرادات والأصول والاستثمارات، بالإضافة إلى تنوع العمليات، والمبادرات المبتكرة، وخبرة القائد وقوة تأثيره في القطاع، وإنجازاته المحققة.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت التصنيف شايستا آصف الشريكة المؤسسة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة، ومقرها الإمارات. حيث سجلت المجموعة في النصف الأول من عام 2024، إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار، وأصولًا بلغت 13 مليار دولار. بينما حل في المركز الثاني، سعيد دروزة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة أدوية الحكمة. وفي مايو/ أيار 2024، أسست أدوية الحكمة فرعًا جديدًا في إسبانيا، ثم في يونيو/ حزيران 2024، افتتحت مكتبًا تجاريًا في المملكة المتحدة. وحل في المركز الثالث، سليمان الحبيب، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا في استثمارات الرعاية الصحية، مما أدى إلى تطورات رئيسية في القطاع، وانضمام قيادات جديدة إلى قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط هذا العام، أبرزهم: ناصر الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة في السعودية، المملوكة للدولة، والتي من المقرر نقل أصول وزارة الصحة إليها، لتدير مجموعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. كذلك رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، مازن فقيه، الذي قاد إدراج المجموعة في تداول السعودية في يونيو/ حزيران 2024. وشهد القطاع بقيادة حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (M42) إطلاق الشركة في أبريل/ نيسان 2023 في الإمارات، بعد اندماج مبادلة للرعاية الصحية مع شركة (جي 42 للرعاية الصحية).

في حين تواصل الإمارات هيمنتها على قائمة العام، إذ تضم 51 قائدًا مقيمًا في الدولة، تليها السعودية بـ23 قائدًا، ثم 8 قادة في مصر. ومن حيث القطاعات، يهيمن قادة شركات الأدوية على التصنيف بـ 33 قائدًا، يليهم 31 قائًدا في قطاع المستشفيات، و13 قائدًا لشركات تعمل في قطاعات متنوعة، و5 رؤساء لكل من الشركات التي تعمل في قطاع الأجهزة الطبية وقطاع التكنولوجيا، و3 قادة لسلاسل الصيدليات الكبرى. ومن بين أول 10 قادة يعمل 4 منهم في قطاع المستشفيات، بينما يقود 4 آخرون شركات تدير عمليات متنوعة في القطاع.

كما قادت أليس يمين بويز، المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية، في أبريل/ نيسان الماضي، تعاون الاتحاد مع مركز جنيف للاستدامة، ومنظمة الصحة العالمية، لتحسين الاستدامة البيئية، والدعوة إلى تطوير أنظمة رعاية صحية مرنة. وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيابو تينوبو كارتش، الرئيسة التنفيذية لمركز سدرة للطب، عـن إطلاق أول برنامج لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للأطفال في قطر، بالتعاون مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال. كما تعاون مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقيادة الرئيس التنفيذي، ماجد الفياض، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، في يوليو/ تموز 2024، لتطوير نظام تسلسل جيني جديد يُسمى نانو رينجر (NanoRanger) لتحديد الأمراض الوراثية الناتجة عـن طفرات غير معروفة.

أقوى 10 قادة رعاية صحية في الشرق الأوسط لعام 2024

1- شايستا آصف

الشريكة المؤسسة، والرئيسة التنفيذية للمجموعة

الشركة: بيورهيلث القابضة

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

2- سعيد دروزة

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي

الشركة: أدوية الحكمة

مقر الإقامة: الأردن

القطاع: الأدوية

3- سليمان الحبيب

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: المستشفيات

4- ناصر الحقباني

الرئيس التنفيذي

الشركة: شركة الصحة القابضة

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: متنوع

5- حسن جاسم النويس

العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: M42

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

6- شمشير فاياليل

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

الشركة: برجيل القابضة

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: متنوع

7- سعيد جابر الكويتي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: صحة

مقر الإقامة: الإمارات

القطاع: المستشفيات

8- مازن فقيه

الرئيس

الشركة: مجموعة فقيه للرعاية الصحية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: المستشفيات

9- أيمن تمر

رئيس مجلس إدارة المجموعة

الشركة: مجموعة تمر

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: الأدوية

10- مكارم صبحي بترجي

رئيس المجموعة، ونائب رئيس مجلس الإدارة

الشركة: السعودي الألماني الصحية

مقر الإقامة: السعودية

القطاع: المستشفيات

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: basma@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتشركات