تسريع وتيرة النمو العالمي في مجال إعادة تدوير الألمنيوم، إرساء أسس النمو في مجال الألمنيوم الأولي منخفض الكربون.

ارتفاع مبيعات ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL.

تحقيق معدل توطين قياسي، مع مبيعات كبيرة للعملاء في دولة الإمارات.

توزيع أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) على المساهمين للعام الثاني على التوالي.

انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن بمقدار 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار).

2023 2024 الإيرادات 29.5 مليار درهم (8.0 مليار دولار) 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار) الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم 25% 27% صافي الربح* 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار) النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار) 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.8 ضعف 1.5 ضعف إنتاج البوكسيت (مليون طن متري رطب) 14.1 10.8 إنتاج الألومينا (مليون طن) 2.48 2.54 إنتاج الألمنيوم المصهور (مليون طن) 2.66 2.69 مبيعات الألمنيوم المصبوب (مليون طن) 2.75 2.74 نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة 76% 82% إنتاج ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL (ألف طن) 66 80

بعد انخفاض القيمة الدفترية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن بمقدار 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار). إضافة إلى ذلك، فرضت دولة الإمارات ضريبة على الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.

تم الاستحواذ على شركة ليشتميتال في 3 مايو 2024، وتم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز في 30 سبتمبر 2024.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، اليوم عن تحقيق نتائج مالية قوية لعام 2024 ونمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون.

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.7 مليار درهم (2.11 مليار دولار) في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الألمنيوم والبوكسيت مع وصول إنتاج الألومينا والألمنيوم لمستويات قياسية، والذي تم تعويضها جزئياً بارتفاع أسعار الألومينا وانخفاض إنتاج البوكسيت.

وتضع الإمارات العالمية للألمنيوم سلامة الموظفين والمقاولين على رأس أولوياتها، حيث بلغ معدل تكرار الحوادث القابلة للتسجيل أدنى مستوى على الإطلاق في عمليات الشركة في دولة الإمارات عند 1.05 لكل مليون ساعة عمل. ومع ذلك، وقع حادث بسبب مركبة متحركة في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي أودى بحياة أحد المقاولين في يونيو 2024.

وتعليقاً على هذا الحادث المؤسف، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نشعر بحزن شديد لوفاة أحد الزملاء في موقعنا خلال عام 2024، وقد أجرينا تحقيقاً في هذا الحادث بالاستعانة بخبير مستقل وقمنا بتنفيذ إجراءات اعتماداً على نتائج هذا التحقيق في جميع مواقع الشركة. وبالنيابة عن جميع العاملين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أعبر مرة أخرى عن خالص التعازي لأسرة زميلنا وذويه".

ارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في عام 2024 عن متوسط السعر في عام 2023 (2.392 دولاراً للطن مقابل 2.264 دولاراً اً للطن)، بسبب الأوضاع الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة وتوقعات خفض أسعار الفائدة. وكانت العلاوات السعرية على المستوى الإقليمي متقلبة في عام 2024، فيما كانت أعلى في المتوسط من عام 2023 في اليابان وأوروبا، وأقل في الولايات المتحدة. كما ارتفعت أسعار الألومينا، بسبب التحديات التشغيلية في أستراليا والهند وقيود الإمداد في سوق البوكسيت بما في ذلك البوكسيت الذي تنتجه شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في أسعار الألمنيوم في عام 2025 بسبب اضطرابات التجارة العالمية، فيما يتوقع أن يسجل الميزان العالمي للألمنيوم عجزاً قدره 0.5 مليون طن في عام 2025 وفقاً لمؤسسة سي آر يو (CRU)، ما يدعم ارتفاع الأسعار في المستقبل. ومن المتوقع أن تعود أسواق الألومينا إلى طبيعتها مع احتمالات بزيادة الطاقة الإنتاجية في عام 2025.

ساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 129 مليون درهم (35 مليون دولار) مع طرح 40 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال عام 2024، وحقق آثار مالية بقيمة 452 مليون درهم (123 مليون دولار) من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيق منذ إطلاق البرنامج في عام 2021. وفي بداية عام 2025، انضمت الإمارات العالية للألمنيوم إلى شبكة المنارات الصناعية الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي كأول شركة صناعية في دولة الإمارات وأول شركة في قطاع الألمنيوم على مستوى العالم.

وعلى صعيد الإنتاج، حقق إنتاج الألومينا مستوى قياسياً بلغ 2.54 مليون طن، ما يلبي 49% من متطلبات الإمارات العالمية للألمنيوم من الألومينا. وارتفع إنتاج الألمنيوم المصهور بمقدار 30 ألف طن ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.69 مليون طن في عام 2024. وبلغ إجمالي مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي 2.74 مليون طن إلى 440 عميلاً في أكثر من 55 دولة (بانخفاض طفيف عن الرقم القياسي البالغ 2.75 مليون طن في عام 2023 بسبب تراكم المخزون الاستراتيجي في المواقع العالمية لضمان أمن الإمدادات للعملاء). وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو "الألمنيوم عالي الجودة" من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 82% مقارنة بنسبة 76%.

وساهم تحسين التكلفة وزيادة الإنتاجية وارتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة في نمو هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الألمنيوم من 25% إلى 27%، ما يعكس محافظة الشركة على مكانتها الرائدة مقارنة بنظرائها من الشركات الكبرى.

من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2040. وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستعداد لزيادة إنتاج هذا النوع من الألمنيوم. وفي عام 2024، زاد إنتاج ألمنيوم الطاقة الشمسية CelestiAL بنسبة 27% ليصل إلى 80 ألف طن، منها 8 آلاف طن من ألمنيوم CelestiAL-R المصنوع بالطاقة الشمسية والممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره. وتم تمديد اتفاقية توريد ألمنيوم الطاقة الشمية مع مجموعة BMW للسنوات القادمة.

ودعماً لأهداف الشركة الخاصة بزيادة إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون، أسست الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة مصدر الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات تحالفاً للعمل على الحد من الكربون ودعم نمو قطاع الألمنيوم. وبدأت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم العمل على بناء خلايا الصهر التجريبية للجيل الجديد من تقنية الصهر، EX، والتي من المتوقع أن تساهم زيادة إنتاج الألمنيوم وفي الحد من كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 12%. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خلايا الصهر التجريبية قبل نهاية النصف الأول من عام 2025. إضافة إلى ذلك، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باعتماد نظام رقمي لتتبع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بهدف تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الحد من الكربون. وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في دولة الإمارات تعتمد هذا النظام.

ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره بحلول عام 2040. وخلال عام 2024، سجلت الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تنمية أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم. في مايو، أكملت الشركة الاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص في إنتاج السبائك الصلبة والأسطوانات كبيرة القُطر والتي تحتوي على نسب عالية من الألمنيوم الثانوي. وأنتجت ليشتميتال 11.7 ألف طن من الألمنيوم الثانوي خلال الفترة من استكمال عملية الاستحواذ إلى نهاية عام 2024. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية للشركة 30 ألف طن.

وفي سبتمبر 2024، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من شركة سبيكترو ألويز، وهي شركة رائدة في إنتاج سبائك الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة. وبلغ إنتاج سبيكترو ألويز 25.4 ألف طن من الألمنيوم الثانوي منذ الاستحواذ وحتى نهاية العام، وتمثل خردة ما بعد المستهلك نسبة 70% من المواد الأولية التي تستخدمها الشركة في إجمالي الإنتاج. وتعمل سبيكترو ألويز على تنفيذ مشروع لتوسعة زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 55 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي في المرحلة الأولى، ويبلغ معدل اكتمال بناء المشروع حالياً 80%. ومن المتوقع بدء إنتاج الألمنيوم المصهور من هذه التوسعة في أوائل النصف الثاني من عام 2025. وسيساهم المشروع في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لشركة سبيكترو ألويز إلى 165 ألف طن.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن من سبائك الألمنيوم الثانوي سنوياً. حيث تم انجاز 37% من الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع بدء عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026.

من جانبه، أضاف عبد الناصر بن كلبان: "حققنا في عام 2024 إنجازات مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، سواء من خلال إرساء أسس متينة للتوسع في إنتاج الألمنيوم الأولي منخفض الكربون أو عبر توسيع نطاق أعمال إعادة التدوير الألمنيوم على المستوى العالمي. وشملت خطواتنا الرئيسية عمليتي الاستحواذ في ألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحقيق تقدم في بناء أكبر منشأة لإعادة التدوير في دولة الإمارات. ونتيجة لذلك، بلغت الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم الثانوي 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024، مع خطط قيد التطوير لرفع هذه القدرة الإنتاجية بمقدار 225 ألف طن إضافية".

أوقفت حكومة جمهورية غينيا صادرات البوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن في أكتوبر 2024، ما أدى إلى انخفاض صادرات البوكسيت من 14.1 مليون طن متري رطب في عام 2023 إلى 10.8 مليون طن متري رطب في عام 2024. ونتيجة لذلك، سجلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم انخفاضاً في القيمة الدفترية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن في نهاية العام بقيمة 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار).

وبلغ صافي الربح (بعد انخفاض قيمة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن) 2.6 مليار درهم (715 مليون دولار) مقارنة بـ 3.4 مليار درهم (937 مليون دولار) في عام 2023. وفرضت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة على الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.

وتعليقاً على قرار الحكومة الغينية، قال عبد الناصر بن كلبان: "نواصل جهودنا من أجل التوصل إلى حل مع الحكومة لاستئناف استخراج البوكسيت وتصديره. وفي الوقت نفسه، نحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار إمداداتنا من المواد الخام اللازمة لعمليات تكرير الألومينا وعمليات الصهر".

تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث حققت مبيعات الألمنيوم المصبوب الأولي للعملاء المحليين رقماً قياسياً بلغ 310 آلاف طن خلال عام 2024، مقارنة بـ 293 ألف طن في عام 2023. وأنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) على شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في دولة الإمارات عام 2024، بمعدل يتجاوز 40% من إجمالي المشتريات في العالم خلال العام. إضافة إلى ذلك، في نهاية عام 2024، بلغ معدل التوطين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 44.5%، وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة. وتساهم إمدادات المعادن المحلية ومشتريات الشركة وتوطين الوظائف في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".

ارتفعت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية في عام 2024 بنسبة تزيد عن 7% لتصل إلى 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ما ساهم في بلوغ نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.5 ضعف في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.8 ضعف في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي ديون الشركة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في نهاية عام 2024، مقارنة بـ 16.6 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وخلال عام 2024، قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد ديون مجدولة بقيمة 1.47 مليار درهم (400 مليون دولار) واقترضت 735 مليون درهم (200 مليون دولار) في صورة تمويل أخضر للاستحواذ على حصة 80% من شركة سبيكترو ألويز.

وساهمت التدفقات النقدية القوية وانخفاض الديون في دعم إجمالي توزيعات الأرباح للمساهمين بقيمة 3.67 مليار درهم (مليار دولار)، وهو ما يعادل أكبر توزيعات أرباح في تاريخ الإمارات العالمية للألمنيوم التي تم توزيعها لعام 2023.

وقال بال كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الإمارات العالمية للألمنيوم: "يسرّني الانضمام إلى فريق العمل في الإمارات العالمية للألمنيوم، وأتطلع إلى دعم جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة النمو في قطاع الألمنيوم منخفض الكربون، مع تحقيق عوائد نقدية قوية لمساهمينا".

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