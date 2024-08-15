اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، سيدة الأعمال داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2024، وهي السيدة المصرية الوحيدة بالقائمة.

وكشفت مجلة فوربس، أسباب اختيارها للدكتورة داليا خورشيد ضمن القائمة، وذلك لنجاحها منذ توليها قيادة شركة بلتون القابضة عام 2022 في توسع عملياتها عبر خطوط أعمال واستثمارات جديدة مثل منصة الاستثمار للأعمال الزراعية التابعة لشركة بلتون كابيتال نبت (NEPIT)، وبلتون لرأس المال المخاطر.

وسلطت "فوربس"، الضوء على نجاح "خورشيد" في مضاعفة حجم إيرادات وأصول شركة بلتون القابضة خلال فترة قصيرة، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 812% لتصل إلى 27.7 مليون دولار وارتفعت الأصول المدارة 56% إلى 612.5 مليون دولار وذلك خلال الربع الأول من عام 2024.

وسبق أن شغلت داليا خورشيد منصب وزيرة الاستثمار في مصر، كما سبق أن قامت بتأسيس وترأس شركة مسار للاستشارات المالية وإيجل كابيتال للاستثمارات المالية، وكذلك شغلت منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقًا.

تضم قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، يتصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا، ليشكلوا معًا 62% من إجمالي التصنيف، ويهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائدًا، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، واختير هؤلاء القادة بناء على تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، وخبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة، وحجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، وإنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

وتمتلك داليا خورشيد، مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات حققتها خلال عملها بكبرى الشركات والكيانات الاقتصادية في مصر، والتي تعمل بقطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية والمقاولات، وانعكست الخبرات التي اكتسبتها "خورشيد" من العمل في قطاعات اقتصادية متنوعة على قيادة شركة بلتون القابضة.

الجدير بالذكر أن داليا خورشيد هي السيدة المصرية الوحيدة بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2024، والتي تضم 21 سيدة من جنسيات مختلفة.

عن بلتون القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا