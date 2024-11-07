مسقط: بفضل قدرتها المُتجددة في ابتكار حلول تمويلية فريدة من نوعها في المشهد المالي، وتبنيها لاستراتيجية نمو قوية، مدفوعةً برؤية تقدمية؛ سجلت الوطنية للتمويل، شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان، أداءً ماليًا مميزًا للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعكس أداء الشركة الاستثنائي نهجها الاستباقي في تطبيق الاستراتيجيات بكفاءة، وإدارتها الحكيمة للمخاطر، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يؤكد دورها المحوري في قيادة جهود تطوير قطاع التمويل في البلاد ورسم معالم مستقبلية مُزدهرة.

مع التركيز على تحسين وإدارة الموارد واتباع نهج منضبط في التحكم بالتكاليف، حققت الوطنية للتمويل زيادة ملحوظة بنسبة 19.81% في الربح التشغيلي، ليصل إلى 13.48 مليون ريال عماني، مقارنةً بـ11.25 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي استثمارات الشركة في أصول التأجير إلى 565.92 مليون ريال عماني، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16.24% منذ ديسمبر 2023. وارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 8.75 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 9.34% مقارنةً بـ8.01 مليون ريال عماني في سبتمبر 2023، مما يعكس الإدارة الفعالة للمخاطر والتنوع الاستراتيجي في القطاعات المربحة. ومع رأس مال تنظيمي يبلغ 143.70 مليون ريال عماني، وهو الأعلى بين شركات التمويل والتأجير في البلاد، تعزز الوطنية للتمويل أساسها المالي القوي الذي يدعم نموها المستمر بشكل مُستدام.

وقال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل : "على الرغم من التحديات السائدة في السوق، تواصل الوطنية للتمويل إظهار مستوى عالِ من المرونة. إن حضورنا القوي في جميع أنحاء البلاد، مقرونًا بتنوع منتجاتنا المُبتكرة، يضعنا في موقع ريادي يُمكننا من تقديم تجارب تمويل استثنائية، متخذين بذلك مساراً جديد من النمو والتطور".

وأضاف: "نؤكِدُ على التزامنا الثابت بتحسين العمليات، ومواصلة الاستثمار في الابتكار وتعزيز الخدمات التي تسهم في توفير قيمة كبيرة لعملائنا. بينما نحقق تقدمًا ملحوظاً في التحول الاستراتيجي، تُساهِمُ قوتنا المالية في دعم مبادراتنا للنمو وتتوافق مع أهدافنا المستقبلية. أود أن أثني على فريقنا الرائع لعملهم الدؤوب وتفانيهم، وأعبر عن امتناني لعملائنا وشركائنا الكرام على ثقتهم المستمرة بالوطنية للتمويل".

مُدركةً أهمية موظفيها كركيزة أساسية لنجاحها، تحظى الوطنية للتمويل ببيئة عمل داعِمة تُحفز الابتكار والتطور على الصعيدين الشخصي والمهني. إذ تمكنت الوطنية للتمويل من تحقيق نسبة تعمين بنسبة 91.40%، حيث يشكل 034 عمانياً من إجمالي القوى العاملة البالغة 372 موظفاً؛ واضِعةً بذلك أنموذجًا يُحتذى به في التمكين والتطوير للقوى العاملة الوطنية. الجدير بالذكر أن جهود الشركة البارزة في توفير بيئة عمل داعمة تكللت بتكريم الشركة مؤخرًا بجائزة "الأفضل كجهة عمل" في حفل جوائز العلامة التجارية لجهة العمل لعام 2024.

كما تلتزم الوطنية للتمويل باستراتيجية البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ومن خلال جناحها للمسؤولية الاجتماعية "امتداد"، قادت الشركة عدة مبادرات في مجال رفاهية المجتمع والاستدامة، بالشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل جمعية البيئة العُمانية، دار العطاء، إنجاز عُمان، صندوق تنمية مشروعات الشباب -شراكة-، وغيرها العديد. بالإضافة إلى ذلك، يشارك فريق "هِمّة" التطوعي التابع للشركة في أنشطة تطوعية مؤثرة تترك أثراً ملموساً ومُستدامًا في النسيج الاجتماعي للبلاد.

وبفضل محفظة منتجاتها التمويلية المتنوعة وشبكة قوية تضم 23 فرعاً، والتزامها الراسخ بتميّز الخدمة، تواصل الوطنية للتمويل التركيز على تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء المتنوعة بسرعة وسهولة ومرونة. ومع التزامها بدفع النمو التحويلي في قطاع التمويل، تغتنم الشركة الفرص الواعِدة التي تتماشى مع رؤيتها التقدمية بأن تكون "شريكاً للتقدم" للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، مما يُعزز رضا العملاء ويؤسس علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة والنجاح المشترك، ويدفع بآفاق التنمية الاقتصادية الوطنية نحو مساحات جديدة من النمو والازدهار.

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