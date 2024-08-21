دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، محققة خسائر صافية بلغت 24.7 مليون درهم. وعلى الرغم من تسجيل الشركة خسائر صافية خلال هذه الفترة، فإن الأداء يعكس قرارات واستثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز أسطول الشركة وتحسين كفاءة واستدامة عملياتها على المدى الطويل.

تجدر الإشارة أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تم ادخال اثنتين من سفن شحن المواد البتروكيماوية في الحوض الجاف لإجراء أعمال صيانة وتحديثات شاملة ستؤدي إلى إطالة العمر التشغيلي للسفن بمقدار خمس سنوات إضافية وبالتالي زيادة ايراداتها. وستعمل أيضا على تعزيز كفاءتها وموثوقيتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لعملاء الشركة وضمان بقاء أسطولها في مقدمة المعايير البحرية الدولية.

كما قامت الخليج للملاحة بتوظيف أحدث التقنيات التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون التزاماً بالمسؤولية البيئية وتماشيا مع توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وتأتي هذه المبادرات كجزء من الاستراتيجية الأوسع لقيادة القطاع الملاحي في مجال الاستدامة، مما يضع الشركة في موقع الريادة في تلبية ومواءمة اللوائح البيئية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية. وستعزز هذه الخطوات الاستباقية من قدرة الشركة التنافسية في سوق يركز بشكل متزايد على حلول الشحن الصديقة للبيئة.

على الرغم من التأثير المؤقت على انخفاض الإيرادات، فمن المتوقع أن تحقق هذه التحركات الاستراتيجية قيمة طويلة الأجل لمساهمي الشركة. ومن خلال صيانة السفن وإطالة العمر التشغيلي، بالإضافة إلى استثمارات في التكنولوجيا الصديقة للبيئة سيتم تحسين كفاءة عمليات الشركة وتقليل تكاليف التشغيل المستقبلية. وعلاوة على ذلك، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، من المتوقع ان يؤدي ذلك الى زيادة الطلب على خدمات شحن المواد البتروكيماوية في النصف الثاني من العام، مما سيساهم بشكل إيجابي في أداء الشركة المالي والتشغيلي.

كما ورحب مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة بقرار تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة بروج للطاقة لاستكمال الصفقة المرتقبة التي من المتوقع احراز تقدم في إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة ومن ثم الحصول على الموافقات اللازمة. ومن الجدير بالذكر هنا أن مجلس إدارة الخليج للملاحة قد أعلن مسبقاً عن موافقته على تقرير التقييم للشركة والحصة العينية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة. كما وافق أيضاً على طريقة سداد سعر صفقة الاستحواذ عن طريق مقابل نقدي وإصدار سندات إلزامية التحول وأسهم جديدة.

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة:

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضافرة الجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل والبحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعاً في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحرية وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو9001:2015 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.

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