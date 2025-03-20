دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق المال كابيتال ريت ("الصندوق")، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال ش.م.خ. التابعة لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع.، عن توزيع الأرباح النهائيةالسنة المالية 2024، والبالغة قيمتها 20,555,595 درهم إماراتي (مقارنة بالأرباخ البالغة قيمتها 15,416,697 درهم إماراتي عن الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024). ويعد توزيع الأرباح بقيمة 4.00 فلس لكل وحدة بمثابة إنجاز بارز، إذ يستند إلى رأس المال المُعزز للمساهمين بمبلغ 513,889,872 درهم إماراتي، والذي تم جمعه عبر إصدار حقوق أولوية في أبريل 2024. ويضمن توزيع الأرباح بقيمة 4.00 فلس لكل وحدة، إلى جانب توزيع الأرباح المرحلية بقيمة 3.0 فلس لكل وحدة، والذي تم دفعه في أغسطس 2024، قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بتوفير العائد السنوي المستهدف بنسبة 7.0% لصالح المساهمين. كما سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح المرحلية للمساهمين في تاريخ الاستحقاق الموافق لـ 27 مارس 2025.

وحقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً ماليًا قويًا في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تماشيًا مع استراتيجيته الرامية لتوسيع محفظته الاستثمارية في قطاع التعليم، إذ استكمل عملية استحواذه على شركة كارنيشن إديوكيشن ش.م.م ("كارنيشن")، ما عزز محفظته الاستثمارية على نحو ملحوظ. وتجاوزت الميزانية العمومية لصندوق المال كابيتال ريت قيمة 1 مليار درهم إماراتي عام 2024، إذ بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 993 مليون درهم إماراتي (مقارنة بـ578 مليون درهم إماراتي بتاريخ 31 ديسمبر 2023).

وأدى الاستحواذ على كارنيشن (الجهة المالكة لكلية كينت دبي)، إلى رفع صافي إيرادات الصندوق لتبلغ قيمتها 65.6 مليون درهم إماراتي لعام 2024، ما يمثل زيادة بنحو 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والمنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي الدخل 61.9 مليون درهم إماراتي لعام 2024 ، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالسنة المالية السابقة 2023.ويسعى صندوق المال كابيتال ريت لتعزيز محفظته في قطاعات مخصصة لأهداف محددة، والتي تدعم رؤيته في تمكين المستثمرين من الوصول إلى فئة أصول ذات أسس قوية مع مسار من النمو المستدام. وقد اقتربت قيمة الاستثمارات العقارية لـلصندوق من 1 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز استثنائي، باعتباره أول استحواذ جرى في نهاية السنة المالية 2021. وتضم محفظة الصندوق العقاري خمس عقارات ذات طابع أكاديمي ، بما في ذلك عقارين في عجمان (تديرهما مجموعة الشعلة)، وعقارين في الشارقة (تديرهما جيمس للتعليم) وعقاراً واحدًا في دبي (تديره شركة الدار للتعليم).

وتعليقاً على توزيع الأرباح، قال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ش.م.خ.: "حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً ممتازًا جديداً عام 2024. إذ شهد هذا العام تحقيق إنجازات رئيسية بما في ذلك توسيع قاعدة رأس المال بمشاركة مستثمرين جدد، والاستحواذ على مدرسة أخرى من المستوى K-12 ليصل إجمالي الأصول إلى خمسة عقارات أكاديمية، مع الاستمرار في توزيع الأرباح للمساهمين. ويؤمن الصندوق بأهمية توفير القيمة المستدامة للمساهمين، ويؤكد توزيع الأرباح البالغ 4 فلس لكل وحدة التزامه بتحقيق العائد السنوي المستهدف البالغة نسبته 7.0% لعام 2024."

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