رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري والمُدرجة في السوق المالي، عن مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للتوظيف 2024، والذي يعد من أبرز المعارض المخصصة لتوظيف المواطنين الإماراتيين. يقام المعرض في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر، ويعد فرصة مهمة لشركة رأس الخيمة العقارية للتواصل مع الكفاءات الإماراتية الواعدة التي تسعى لبناء مسيرة مهنية في قطاع العقارات.

في جناح شركة رأس الخيمة العقارية، سيتاح للشباب الإماراتي فرصة استكشاف المسارات المهنية داخل الشركة، والتعرف على مشاريعها الرئيسية، واكتشاف التزامها برعاية المواهب المحلية. وتركز الشركة على تعزيز وتنمية المواهب المحلية وتمكين الجيل القادم من القادة والمهنيين ضمن وظائف مختلفة في الشركة.

تركز استراتيجية شركة رأس الخيمة العقارية بشكل كبير على مبادرات التوطين الشاملة، وتتبنى برامج مبتكرة منها "انطلاق" و"مسار"، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين الإماراتيين وتسريع عملية التطوير المهني للخريجين الجدد. ومن نتائج هذه المبادرات الناجحة توظيف الخريجين في وظائف دائمة تم تحديدها بناءً على خطط تطوير القوى العاملة.

يشكل المواطنون الإماراتيون 19% من القوى العاملة في الشركة، ومنهم 83% من الإناث، مما يعكس التزام الشركة بالتنوع والشمولية.

ومن جهته صرح سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية قائلًا: "يمثل تطوير الكفاءات الوطنية أحد الركائز الأساسية في استراتيجيتنا. وتأتي مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات لهذا العام كجزء من جهودنا المستمرة لتمكين الشباب الإماراتي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق إمكاناتهم. نحن متحمسون للتواصل مع المواهب الطموحة وجذب الكوادر الجديدة للانضمام إلينا في مساعينا لتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية رائدة."

سيضم جناح شركة رأس الخيمة العقارية، الذي يحمل الرقم Z6-28، مجموعة من التجارب المتنوعة مع استعراض المشاريع المتميزة للشركة. وسيتمكن زوار المعرض من التفاعل مع قادة الأقسام المختلفة والحصول على نصائح ورؤى حول بيئة العمل والثقافة المؤسسية للشركة.

نبذة عن شركة رأس الخيمة العقارية

تأسست شركة رأس الخيمة العقارية عام 2005 تحت قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. تعد رأس الخيمة العقارية من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. متخصصة في إنشاء مجتمعات عصرية ومُصممة بعناية، تدمج رأس الخيمة العقارية التميز والابتكار والطبيعة لخلق أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تتماشى شركة رأس الخيمة العقارية مع رؤية رأس الخيمة 2030، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والمساهمة في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز:

حازت الشركة على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط.

حاز مشروع "باي فيوز" بجائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم تكريم المشروع بجائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة.

حاز مشروع "كواترو ديل مار" على جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة لعام 2024

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