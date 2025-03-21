أعلنت إمداد، الشركة الرائدة في خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرتها، حيث تجاوزت إيراداتها حاجز المليار درهم لأول مرة في عام 2024. يعكس هذا الأداء المتميز نموًا قويًا بنسبة 20.76% مقارنة بالعام الماضي، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 19% منذ 2021، مما يعزز مكانة إمداد كقوة رئيسية في قطاع إدارة المرافق.

وفي هذا السياق، صرح السيد عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة إمداد: "تجاوز حاجز المليار درهم في الإيرادات يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات، ويؤكد نجاح استراتيجياتنا في تحقيق نمو مستدام. سنواصل تعزيز ريادتنا عبر الاستثمار في الحلول الذكية والتوسع في الأسواق الجديدة."

من جانبه، قال السيد عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس الإدارة: "هذا الإنجاز يعكس ثقة عملائنا والتفاني الكبير لفريق العمل. نجاحنا يعتمد على رؤيتنا في تبني التحول الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة، والتوسع في القطاعات الاستراتيجية، مما يرسخ مكانتنا في سوق إدارة المرافق."

عوامل النمو والتوسع الاستراتيجي

تواصل إدارة المرافق المتكاملة في الإمارات كونها المحرك الأساسي لنمو إمداد، حيث تمثل 50% من إجمالي الإيرادات. كما ساهم قطاع الخدمات البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات ومنشأة FARZ لإعادة التدوير، بنسبة 35%. أما الـ 15% المتبقية، فكانت من الخدمات المتخصصة والعمليات الدولية في سلطنة عمان ومصر.

برزت إمداد مصر كعنصر أساسي في التوسع الإقليمي للشركة، من خلال عقودها الجديدة لإدارة المرافق في عدة مشاريع عقارية كبرى. وتشمل خدماتها الصيانة المتكاملة، إدارة الطاقة، والخدمات البيئية، مما يعزز خطط النمو المستقبلية لإمداد.

كما شهدت إمداد نموًا ملحوظًا في العاصمة أبوظبي، إلى جانب التوسع في القطاعات الحكومية، والتعليمية، والسياحة. وقد عززت العقود الكبرى مع جهات بارزة، مثل دائرة الشؤون الرئاسية، بلدية الشارقة، ومدينة مصدر، مكانة الشركة كمزود موثوق لخدمات إدارة المرافق.

وفي سلطنة عمان، أطلقت مجموعة إمداد شركة أومداد، علامتها التجارية الجديدة، لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة، بما يشمل خدمات الصيانة ، وخدمات إدارة المرافق الشاملة، إضافة إلى الخدمات المتخصصة مثل أنظمة مكافحة الحرائق، مكافحة الآفات، وتنظيف الواجهات.

خطط التوسع: دخول السوق السعودية

في إطار استراتيجيتها للنمو، تستعد إمداد لدخول السوق السعودية، التي تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات إدارة المرافق عالية الجودة. سيركز التوسع على قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، الضيافة، والعقارات التجارية، حيث ستوظف إمداد خبرتها في تقديم حلول ذكية ومستدامة تتماشى مع تطلعات السوق السعودي.

الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجيتنا

تواصل إمداد تطوير خدماتها عبر تبني أحدث التقنيات، بما في ذلك المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر تحليلات متقدمة للصيانة التنبؤية وتعزز الكفاءة التشغيلية. من خلال الاستثمار في التحول الرقمي والحلول المستدامة، تواصل إمداد رسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع إدارة المرافق.

عن إمداد

تأسست إمداد في عام 1987، وهي شركة رائدة في تقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة، التي تعزز كفاءة الأصول وتحسن بيئات العمل والمعيشة. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل إدارة المرافق المتكاملة، الصيانة المتخصصة، الخدمات البيئية،.خدمات الصيانة و النظافة، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة في إدارة المرافق. مع فريق يضم أكثر من 11,000 موظف في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، تواصل إمداد تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.imdaad.ae

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