القاهرة: حصدت مجموعة شركات أليانز مصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، جائزة أفضل حملة تسويقية مبتكرة 2024، من قبل مؤسسة International Business Magazine، عن حملة «إجهز للدنيا تجهزلك» التي أطلقت في رمضان الماضي بالتعاون مع أحمد الغندور "الدحيح"، وذلك تقديرًا لدور أليانز مصر في وضع الاستراتيجيات التسويقية المبتكرة، مما عزز مكانتها في سوق التأمين المصري التنافسي.

وتضع أليانز مصر رفع الوعي التأميني في صميم استراتيجيتها، بهدف توضيح مفهوم التأمين وفوائده المتعددة، وتصحيح أي معلومات مغلوطة قد تحيط به، مما يسهم في زيادة ثقة العملاء في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه الجائزة لتؤكد التزام أليانز مصر بتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها، كما تعكس مكانتها الرائدة في السوق المصري، وإسهامها في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول التأميني من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية مما يسهم بدوره في زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين المصري في الناتج المحلي الإجمالي.

ونجحت حملة أليانز مصر في جذب وتثقيف شريحة واسعة من العملاء للقطاع وأبرزت دور التأمين كخدمة مالية أساسية، وركزت الحملة على توعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه خدمات التأمين في توفير الحماية المالية للأفراد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المستقبلية، كما هدفت إلى تشجيع الأفراد على فهم منتجات التأمين المختلفة بشكل أعمق، وذلك من خلال نشر الرسائل عبر القنوات الرقمية، ووسائل الإعلام المرئية.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.

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