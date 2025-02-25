سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: "يشكّل الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال عام 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة".

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 52% ليصل إلى 401.8 مليار درهم، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع محفظة الشركة

بلغ صافي الأرباح 25.7 مليار درهم، ما يعكس توجه الشركة لزيادة استثماراتها خلال العام الماضي بهدف مواصلة تعزيز القيمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن نتائجها المدققة للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً ارتفاعاً قوياً في الإيرادات بنسبة 54.2% لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.1 مليار درهم. كما نما الربح التشغيلي بنسبة 49.1% مقارنة مع العام الماضي، ما يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة.

وساهم الأداء القوي في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه في هذه النتائج المالية القوية، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. كما ساهم قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع. وحافظت الشركة العالمية القابضة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت عمليات تخارج من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية بهدف تعزيز مرونة الشركة المالية.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر كافة قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسّع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.

وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 دراهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 55.9% ليصل إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة العالمية القابضة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "يشكّل الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال عام 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة. كما اتبعت الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضيّ بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "كان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة العالمية القابضة، حيث شهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة، والتي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية. وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية. وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً. نتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال عام 2025 ومواصلة التركيز على جهود التوسّع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل".

يُذكر أن الشركة العالمية القابضة ستبقى ملتزمةً بالاستفادة من قوة مركزها المالي للمضي قدماً في جهودها التوسعية والابتكار عبر القطاعات واستكشاف آفاق وفرص استثمارية جديدة حول العالم. كما تستمر الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية كمساهم رئيسي في مسيرة التنويع الاقتصادي وإضافة القيمة لمساهميها على المدى البعيد.

وفي إطار هذه الرؤية والتطلعات الطموحة، شاركت الشركة للمرة الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، حيث قادت وفداً من شركاتها التابعة الرئيسية لتعزيز التواصل مع أبرز قادة العالم، ما أتاح لها منصة مميزة لقيادة الحوار العالمي حول أبرز التطورات والحلول المبتكرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتأكيد التزامها بالنمو الاقتصادي المستدام ودفع الابتكار في المشهد الاستثماري.

أبرز إنجازات مجموعة الشركة العالمية القابضة خلال عام 2024:

الاكتتاب الناجح لمجموعة "إن إم دي سي إينرجي" : أُدرجت مجموعة "إن إم دي سي إينرجي"، الشركة الرائدة المختصة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في أبوظبي، بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي تجاوز فيه الطلب الأسهم المطروحة بواقع 31.3 مرة

: أُدرجت مجموعة "إن إم دي سي إينرجي"، الشركة الرائدة المختصة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء في أبوظبي، بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال طرح عام أولي تجاوز فيه الطلب الأسهم المطروحة بواقع 31.3 مرة تنفيذ أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : أطلقت الشركة العالمية القابضة برنامج الشركة لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وبدأت بالشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم، أي ما يعادل 36% من القيمة الإجمالي للبرنامج

: أطلقت الشركة العالمية القابضة برنامج الشركة لإعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وبدأت بالشريحة الأولى بقيمة 1.8 مليار درهم، أي ما يعادل 36% من القيمة الإجمالي للبرنامج دمج منصة "آيدن إنسايت" بنجاح: حققت الشركة العالمية القابضة إنجازاً بارزاً في قيادة مشهد حوكمة الشركات من خلال تعيين منصة "آيدن إنسايت" بصفة "استشاري ذكاء اصطناعي" في مجلس الإدارة

حققت الشركة العالمية القابضة إنجازاً بارزاً في قيادة مشهد حوكمة الشركات من خلال تعيين منصة "آيدن إنسايت" بصفة "استشاري ذكاء اصطناعي" في مجلس الإدارة الاستحواذ على مناجم موباني للنحاس : استحوذت شركة الموارد العالمية القابضة على حصة نسبتها 51% في مناجم موباني للنحاس، أحد أكبر منتجي النحاس والكوبالت في زامبيا

: استحوذت شركة الموارد العالمية القابضة على حصة نسبتها 51% في مناجم موباني للنحاس، أحد أكبر منتجي النحاس والكوبالت في زامبيا توسّع مدن القابضة في القطاع العقاري : أثمر دمج مدن العقارية وأدنيك ولا زاغاليتا وشركة ميزا للاستثمارات وغيرها من الأصول إلى إنشاء أحد أكبر الكيانات في القطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة

: أثمر دمج مدن العقارية وأدنيك ولا زاغاليتا وشركة ميزا للاستثمارات وغيرها من الأصول إلى إنشاء أحد أكبر الكيانات في القطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة عملية استحواذ استراتيجية لشركة "إنيرسول": وافقت شركة "إنيرسول"، المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة أدنوك للحفر، على شراء حصة إضافية نسبتها 42.2% في شركة جوردون تكنولوجيز، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة

وافقت شركة "إنيرسول"، المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، وشركة أدنوك للحفر، على شراء حصة إضافية نسبتها 42.2% في شركة جوردون تكنولوجيز، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة استثمار مجموعة جروبو نوتريسا : استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة نسبتها 14.83% في مجموعة جروبو نوتريسا، مما عزز حضورها في قطاع تصنيع ومعالجة الأغذية في أمريكا اللاتينية

: استحوذت الشركة العالمية القابضة على حصة نسبتها 14.83% في مجموعة جروبو نوتريسا، مما عزز حضورها في قطاع تصنيع ومعالجة الأغذية في أمريكا اللاتينية إطلاق شركة "توو بوينت زيرو": أطلقت الشركة العالمية القابضة شركة "توو بوينت زيرو" وهي منصة استثمارية مبتكرة تركز على التقنيات الناشئة وبناء أعمال مستقبلية مستدامة. وتدمج المنصة بين عدد من الشركات التابعة الرائدة في محفظة الشركة العالمية القابضة، وتشمل "شيميرا للاستثمار" و"لونيت كابيتال" و"بلتون القابضة" و"ساجاس" و"الموارد العالمية القابضة"

أطلقت الشركة العالمية القابضة شركة "توو بوينت زيرو" وهي منصة استثمارية مبتكرة تركز على التقنيات الناشئة وبناء أعمال مستقبلية مستدامة. وتدمج المنصة بين عدد من الشركات التابعة الرائدة في محفظة الشركة العالمية القابضة، وتشمل "شيميرا للاستثمار" و"لونيت كابيتال" و"بلتون القابضة" و"ساجاس" و"الموارد العالمية القابضة" استمرار النمو الاستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي : استحوذت مجموعة ملتيبلاي على شركة باك لايت ميديا، ما عزز مكانة الشركة العالمية القابضة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية

: استحوذت مجموعة ملتيبلاي على شركة باك لايت ميديا، ما عزز مكانة الشركة العالمية القابضة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية دخول إيزي ليس قطاع الخدمات اللوجستية : استحوذت شركة إيزي ليس على حصة نسبتها 51% في شركة جاليجا جلوبال لوجيستكس، ما أضاف للشركة بنية تحتية حديثة للتنقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات تمتد على مساحة 3.5 مليون قدم مربعة

: استحوذت شركة إيزي ليس على حصة نسبتها 51% في شركة جاليجا جلوبال لوجيستكس، ما أضاف للشركة بنية تحتية حديثة للتنقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات تمتد على مساحة 3.5 مليون قدم مربعة الاستحواذ على شركة سواعد القابضة: استحوذت مجموعة إی إس جي ستالیونز الإمارات على شركة سواعد القابضة، لتصبح منصة المجموعة الرائدة لخدمات القوى العاملة وسكن العمال

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 876.5 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 238.5 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,200 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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