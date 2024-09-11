شارك الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش التنفيذية "رؤى الصناعة من كبار منتجي الألمنيوم" وذلك خلال مؤتمر فاست ماركتس الدولي للألمنيوم الذي يقام في الفترة من 10 وحتى 12 سبتمبر 2024 في العاصمة اليونانية أثينا.

انضم الرئيس التنفيذي لنخبة من كبار الرؤساء والتنفيذيين بمجموعة هونغكياو وسينتشري للألمنيوم، حيث تناول البقالي عددًا من المواضيع الهامة التي تواجهها صناعة الألمنيوم، ومن بينها ارتفاع تكاليف المصاهر، والطلب المتنامي على منتجات القيمة المضافة، وكذلك تأثير آلية تعديل حدود الكربون المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على الصناعة، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق الاستدامة في سلسلة الإمدادات، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه الصناعة والتوقعات المستقبلية.

وسلط البقالي الضوء في حديثه كذلك على ظروف العرض والطلب في سوق الألمنيوم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنتج إترنال (EternAlTM) – وهو خط منتجات الشركة من الألمنيوم منخفض الكربون، بالإضافة إلى جهود مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2060.

وخلال تواجده في العاصمة اليونانية، أجرى الرئيس التنفيذي زيارة لشركة إلفال، أحد عملاء الشركة، حيث اطلع على العمليات الإنتاجية للشركة ومبادرات الاستدامة فيها، كما ناقش ظروف العرض والطلب في سوق الألمنيوم وفرص التعاون المستقبلية.

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