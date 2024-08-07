تسجيل معدّل 88% في الالتزام بمواعيد السفر، عاكساً أداء تشغيلي قوي

الكويت، أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن تحقيقها نتائج استثنائية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث أظهرت الشركة مرونة ملحوظة لتسجّل نمواً قوياً بنسبة 37.3% في أرباحها الصافية في الربع الثاني والتي بلغت 5.4 مليون دينار كويتي. كما سجّلت الشركة نمواً بنسبة 6.2% على مستوى الإيرادات التشغيلية للمجموعة والتي بلغت 52.6 مليون دينار كويتي.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالطلب المتزايد على السفر خلال موسم الصيف ولأداء مناسك الحج، وارتفع بذلك عدد المسافرين خلال فترة الربع الثاني بنسبة 6.5% إلى 1.1 مليون مسافر. وشغّلت طيران الجزيرة 23 طائرة إلى 61 وجهة خلال الفترة، واستحوذت على حصة سوقية قيادية في مطار الكويت الدولي بلغت 28.8%.

وحققت طيران الجزيرة ارتفاعاً أيضاً في معدل الالتزام بمواعيد السفر خلال الربع الثاني حيث بلغ 88%، مرتفعاً عن معدّل الربع الثاني من العام الماضي والذي بلغ 83%، وهذا دلالة على التزام الشركة بالتميّز التشغيلي وتعزيز تجربة عملائها، فيما نجحت الشركة في تجديد شهادة التدقيق على السلامة التشغيلية (IOSA) لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، تأكيداً على التزامها بمعايير السلامة والكفاءة التشغيلية العالمية. وعلى مستوى مبنى ركاب الجزيرة T5، ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.8% في المبنى بفضل النمو في عدد الركاب والتحسّن على جميع المستويات التشغيلية.

وتعزز نتائج النصف الأول من العام التقدّم الإيجابي الذي تحرزه طيران الجزيرة، حيث ارتفع إجمالي إيرادات المجموعة بنسبة 1.1% عن النصف الأول من عام 2023 وبلغ 98.9 مليون دينار كويتي، وذلك على الرغم من خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية الاستثنائية بقيمة 2.5مليون دينار كويتي التي كانت قد سجلتها الشركة في الربع الأول. كما ارتفع عدد المسافرين في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.3% حيث بلغ 2.3 مليون، وحافظت الشركة على معدّل إشغال المقاعد عند مستوى قوي نسبته 76.6% وكذلك على حصتها السوقية في الكويت عند 28.8%، في حين ارتفعت إيرادات مبنى الركاب T5 بنسبة 14.4% وبلغت 6.6 مليون دينار كويتي.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، السيد/ مروان بودي: "سعيدون بالإعلان عن هذه النتائج الاستثنائية للربع الثاني من العام. فعلى الرغم من تسجيل الشركة نقطة تعادل في بداية العام بسبب تحديات خارجية، فقد تمكنت طيران الجزيرة من تسجيل الأرباح لفترتي الربع الثاني والنصف الأول بفضل اتباعها استراتيجية واضحة مدعومة بنموذج أعمال مرن، هذا علاوة عن النمو التشغيلي القوي الذي كان واضحاً على صعيد زيادة عدد ركابنا والوجهات التي نخدمها ومعدل الالتزام بمواعيد السفر الذي بلغ 88%، وهو نمو تشغيلي يَعِد بأداء إيجابي لبقية العام. نبقى ملتزمين بالتوسّع عبر الأسواق وتعزيز أدائنا المالي بما يصب في مصلحة جميع الفئات المعنية بخدماتنا وأعمالنا."

الأداء التشغيلي في الربع الثاني

اختتمت طيران الجزيرة الربع الثاني من عام 2024 بنتائج قوية متغلبةً على التحديات في المجال الجوي الإقليمي وكذلك جراء الفيضانات التي أثرت على مطار دبي الدولي. كما توسّعت الشركة بخطين جديدين مباشرة من الكويت، أولهما إلى مدينة كراكوف في بولندا، والثاني إلى المدينة باتومي في جورجيا. وشهد هذا الربع زيادة في عدد الركاب مع حلول موسم الذروة للعطلات الصيفية والأعياد ورحلات مناسك الحج.

ويؤكد استكمال الشركة عملية التدقيق الدورية للسلامة التشغيلية بنجاح لتجديد شهادتها في التدقيق التشغيلي والسلامة (IOSA) التي يصدرها اتحاد النقل الجوي الدولي (الأياتا) شهادة على امتثالنا المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية العالمية.

رؤية مستقبلية إيجابية

إن النظرة المستقبلية لما تبقى من العام إيجابية جداً على الرغم من البيئة الجيوسياسية الراهنة. وستواصل طيران الجزيرة المحافظة على وتيرة نموها من خلال إضافة المزيد من الوجهات وتحويل أعمالها، فيما يبقى تركيزها ثابت على السلامة وتجربة العملاء والابتكار بالإضافة إلى تنفيذ تحسينات على منتجاتها وخدماتها و مبنى ركاب الجزيرة T5، الأمر الذي سيمكنها من مواصلة وضع نموها المالي والتشغيلي على رأس أولوياتها.

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